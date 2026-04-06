Stefan Kreis Reporter Fussball

Mit dem Ball am Fuss gehört Silas Huber schon jetzt zu den besten Goalies des Landes und auch sonst hat der erst 20-Jährige eine glänzende Zukunft vor sich. Das 1:2 von Alessandro Vogt aber muss der FCZ-Keeper halten. Das weiss er wohl selbst am besten, weshalb sein Trainer Dennis Hediger an der Pressekonferenz auf eine Goalie-Kritik verzichtet. Auf die umstrittene Penaltysituation angesprochen, gibts hingegen einen Rüffel für Sebastian Walker: «Er kann sich bei dieser Situation besser anstellen.» Sprich, der Arm hat da nichts zu suchen, auch wenn die VAR-Intervention fraglich ist.

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Hinweis: Sebastian Walker bis 46., Valon Berisha bis 59., Ivan Cavaleiro bis 82., Damienus Reverson bis 82. – Chris Kablan von 46. bis 75., Miguel Reichmuth ab 59., Selmin Hodza ab 75. (zu kurz für eine Bewertung), Umeh Emmanuel ab 82. (zu kurz für eine Bewertung), Juan Perea ab 82. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCSG-Spieler abgeschnitten

Hätte Aliou Baldé die Kaltschnäuzigkeit von Alessandro Vogt, er wäre als Mehrfachtorschütze nach Hause gegangen. So aber macht der Bald-Hoffenheimer aus wenig viel und der Guineer das Gegenteil. Dass Baldé ein Wirbelwind ist und viele Löcher aufreisst, bewahrt ihn trotzdem vor einer ungenügenden Note. Eine 5 kriegt Zigi, weil er den Ball in Weltklasse-Manier von der Linie kratzt. Und Lukas Görtler, weil er Kilometer frisst und beim Penalty Verantwortung übernimmt.

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Hinweis: Christian Witzig bis 46., Aliou Baldé bis 67., Diego Besio bis 67., Lukas Daschner bis 90. – Nino Weibel ab 46., Alessandro Vogt ab 67. (zu kurz für eine Bewertung), Malamine Efekele von 67. bis 87. (zu kurz für eine Bewertung), Corsin Konietzke ab 87. (zu kurz für eine Bewertung), Mihailo Stevanovic ab 90. (zu kurz für eine Bewertung).

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