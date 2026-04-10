Lugano setzt auch gegen den FCZ auf das grosse Können von Daniel Dos Santos. Trainer Mattia Croci-Torti hat lobende Worte für den Berner Oberländer parat. Hier kommt das Lugano-Inside.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

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Der Sommer naht – und damit auch das Transferfenster. Beim FC Lugano könnte es zu einigen Bewegungen kommen. Einer der Abgangskandidaten ist Goalie Amir Saipi (25). Gemäss Blick-Informationen ist das Champions-League-Sensationsteam Bodö/Glimt an ihm interessiert. Trainer Mattia Croci-Torti (43) will von solchen Gerüchten bis zum Saisonende jedoch nichts wissen. Zwar ist für ihn klar: Lugano versteht sich als Zwischenstation für ambitionierte Spieler («kein Klub, der Spieler holt, um sie hier für immer zu parkieren»). Gleichzeitig betont er: «Ich freue mich, wenn unsere Spieler den nächsten Schritt machen – aber vorher müssen sie Leistung bringen und Spiele gewinnen.»

Die grosse Frage

Bleibt das Duell gegen den FCZ eine zähe Angelegenheit? Die bisherigen Aufeinandertreffen zwischen Lugano und Zürich waren wenig spektakulär: Zweimal endete die Partie 1:0 – beide Male mit dem besseren Ende für Lugano. Bleibt zu hoffen, dass das letzte Duell der beiden Teams etwas mehr Spektakel bietet.

Gesagt ist gesagt

«Dos Santos ist der einzige Spieler bei Lugano, der mit seinen Beschleunigungen ein Spiel von einem Moment auf den anderen verändern kann.» – So schwärmt Trainer Mattia Croci-Torti derzeit vom Offensivspieler. Gleichzeitig ist der Tessiner überzeugt, dass im Berner Oberländer noch deutlich mehr steckt: «Für mich ist er erst bei etwa 70 Prozent seines Potenzials. In vielen Bereichen kann er sich noch verbessern.» Konkret wünscht sich Croci-Torti mehr Einfluss über die gesamte Spielzeit hinweg: «Ein Spieler mit seiner Qualität sollte nicht nur auf den letzten 15 Metern entscheidend sein, sondern schon früher im Spiel Akzente setzen und insgesamt noch kompletter werden.» Für den Moment ist der Trainer aber mehr als zufrieden: «Die Statistiken sprechen für ihn. Ich geniesse einfach, was er zeigt.»

Mögliche Aufstellung

Saipi; Zanotti, Mai, Delcroix, Marques; Bislimi, Grgic; Steffen, Dos Santos, Cimignani; Koutsias.

Wer fehlt?

Papadopoulos (gesperrt), Cassano, von Ballmoos (beide verletzt), Behrens (fraglich).

Hast du gewusst, dass...

... Lugano in dieser Saison nur ein Spiel mehr verloren hat als Bald-Meister Thun? Tatsächlich stehen die Berner Oberländer bei sieben Pleiten, Lugano bei acht. Allerdings hat Thun nur zweimal Unentschieden gespielt – die Tessiner achtmal.

Aufgepasst auf

Anto Grgic. Der frühere FCZ-Junior ist bei Lugano Lenker und Denker – und der unangefochtene Penaltykönig. Inzwischen hat er 23 Elfmeter in Folge verwandelt. Aus dem Spiel heraus gelingt ihm dagegen schon lange kein Treffer mehr: Der letzte liegt in der 33. Runde der Saison 2023/24 gegen Lausanne zurück – damals per Kopf. Nun steht erneut die 33. Runde an – ein gutes Omen?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 32 Runden:

Delcroix 4,4 Grgic 4,4 Von Ballmoos 4,3

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Während Lugano noch die Europacup-Quali sichern muss, gibt es für den FCZ in dieser Saison nicht mehr viel zu holen. Trotzdem gibts Aufruhr, vor allem um Dribbelkünstler Phaëton. Hier gehts zu allen FCZ-News.

33 Runde

Sa., Winterthur – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Lugano, 18 Uhr

Sa., Thun – Basel, 20.30 Uhr

So., Luzern – St. Gallen, 16.30 Uhr

So., YB – Servette, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr

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