Die News der Woche
Der Sommer naht – und damit auch das Transferfenster. Beim FC Lugano könnte es zu einigen Bewegungen kommen. Einer der Abgangskandidaten ist Goalie Amir Saipi (25). Gemäss Blick-Informationen ist das Champions-League-Sensationsteam Bodö/Glimt an ihm interessiert. Trainer Mattia Croci-Torti (43) will von solchen Gerüchten bis zum Saisonende jedoch nichts wissen. Zwar ist für ihn klar: Lugano versteht sich als Zwischenstation für ambitionierte Spieler («kein Klub, der Spieler holt, um sie hier für immer zu parkieren»). Gleichzeitig betont er: «Ich freue mich, wenn unsere Spieler den nächsten Schritt machen – aber vorher müssen sie Leistung bringen und Spiele gewinnen.»
Die grosse Frage
Bleibt das Duell gegen den FCZ eine zähe Angelegenheit? Die bisherigen Aufeinandertreffen zwischen Lugano und Zürich waren wenig spektakulär: Zweimal endete die Partie 1:0 – beide Male mit dem besseren Ende für Lugano. Bleibt zu hoffen, dass das letzte Duell der beiden Teams etwas mehr Spektakel bietet.
Gesagt ist gesagt
«Dos Santos ist der einzige Spieler bei Lugano, der mit seinen Beschleunigungen ein Spiel von einem Moment auf den anderen verändern kann.» – So schwärmt Trainer Mattia Croci-Torti derzeit vom Offensivspieler. Gleichzeitig ist der Tessiner überzeugt, dass im Berner Oberländer noch deutlich mehr steckt: «Für mich ist er erst bei etwa 70 Prozent seines Potenzials. In vielen Bereichen kann er sich noch verbessern.» Konkret wünscht sich Croci-Torti mehr Einfluss über die gesamte Spielzeit hinweg: «Ein Spieler mit seiner Qualität sollte nicht nur auf den letzten 15 Metern entscheidend sein, sondern schon früher im Spiel Akzente setzen und insgesamt noch kompletter werden.» Für den Moment ist der Trainer aber mehr als zufrieden: «Die Statistiken sprechen für ihn. Ich geniesse einfach, was er zeigt.»
Mögliche Aufstellung
Saipi; Zanotti, Mai, Delcroix, Marques; Bislimi, Grgic; Steffen, Dos Santos, Cimignani; Koutsias.
Wer fehlt?
Papadopoulos (gesperrt), Cassano, von Ballmoos (beide verletzt), Behrens (fraglich).
Hast du gewusst, dass...
... Lugano in dieser Saison nur ein Spiel mehr verloren hat als Bald-Meister Thun? Tatsächlich stehen die Berner Oberländer bei sieben Pleiten, Lugano bei acht. Allerdings hat Thun nur zweimal Unentschieden gespielt – die Tessiner achtmal.
Aufgepasst auf
Anto Grgic. Der frühere FCZ-Junior ist bei Lugano Lenker und Denker – und der unangefochtene Penaltykönig. Inzwischen hat er 23 Elfmeter in Folge verwandelt. Aus dem Spiel heraus gelingt ihm dagegen schon lange kein Treffer mehr: Der letzte liegt in der 33. Runde der Saison 2023/24 gegen Lausanne zurück – damals per Kopf. Nun steht erneut die 33. Runde an – ein gutes Omen?
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 32 Runden:
- Delcroix 4,4
- Grgic 4,4
- Von Ballmoos 4,3
Hier gehts zu allen Lugano-Noten.
Der Schiedsrichter
Sven Wolfensberger.
Der Gegner
Während Lugano noch die Europacup-Quali sichern muss, gibt es für den FCZ in dieser Saison nicht mehr viel zu holen. Trotzdem gibts Aufruhr, vor allem um Dribbelkünstler Phaëton. Hier gehts zu allen FCZ-News.
Runde
Sa., Winterthur – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Lugano, 18 Uhr
Sa., Thun – Basel, 20.30 Uhr
So., Luzern – St. Gallen, 16.30 Uhr
So., YB – Servette, 16.30 Uhr
So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
32
24
59
3
FC Lugano
32
11
54
4
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
32
13
49
6
BSC Young Boys
32
5
47
7
FC Luzern
32
3
39
8
Servette FC
32
0
39
9
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
10
FC Zürich
32
-17
34
11
Grasshopper Club Zürich
32
-27
24
12
FC Winterthur
32
-49
19