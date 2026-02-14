DE
Beide sind Europa-Spitze
Lugano-Behrens liefert sich Privatduell mit Lewandowski

Auf den FC Lugano wartet mit dem Auswärtsspiel in Basel am Sonntag (16.30 Uhr) ein Highlight. Derweil liefert sich Stürmer Behrens ein Privatduell mit einem Superstar.
Publiziert: vor 46 Minuten
Auch in hohem Fussballalter noch fit: Der polarisierende Lugano-Stürmer Behrens (M.).
  • Lugano ungeschlagen seit November, zuletzt drei Unentschieden gegen schwache Teams
  • Nur drei Abschlüsse beim 1:1 gegen Servette, schlechtester Wert seit 2017
  • Lugano besiegte FCB zweimal: 3:1 im August, 1:0 im November
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

In Lugano herrschen gemischte Gefühle. Einerseits hat die Elf von Croci-Torti seit November nicht mehr verloren. Andererseits nun dreimal in Folge gegen die letzten drei Teams nur unentschieden gespielt (GC, Winterthur, Servette).

Bringt Lugano den Ball wieder aufs Tor? Nur drei Abschlüsse hatten die Tessiner beim enttäuschenden 1:1 gegen Servette. Seit der Datenerfassung 2017 ist das der schlechteste Wert.

«Carbone ist, solange seine Beine mitgemacht haben, ein guter Neuzugang, auch wenn er länger nicht mehr gespielt hat.» – Das sagte Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti zum Debüt von Brasil-Verteidiger Joao Carbone, der im Winter aus Rio de Janeiro gekommen ist.

Mögliche Aufstellung

Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Kelvin, Carbone; Grgic, Bislimi; Cimignani, Steffen, Dos Santos; Behrens.

Wer fehlt?

Alioski, Marques, Delcroix, Cassano, Mina (alle verletzt). Carbone (fraglich).

Neben dem Platz

Die U21 startet am Samstag mit einer Niederlage gegen Cham in die Rückrunde (0:3). Trotz fast drei Monate langer Winterpause heisst es aus dem Tessin: «Die Jungs hatten nur eine Woche frei, dann haben sie das vom Stab vorbereitete Programm absolviert.» So die Worte von Trainer Andrea Vitali. Die jungen Luganesi liegen nach der Hinrunde auf dem starken 7. Platz von 18. Dennoch sei das klare Ziel in erster Linie der Klassenerhalt.

Hast du gewusst, dass...

...Lugano den FCB in dieser Saison schon zweimal geschlagen hat? Im August feierten die Luganesi zu Hause das 3:1, im November den 1:0-Auswärtssieg vor 27'600 Fans im Joggeli.

Aufgepasst auf

Kevin Behrens (35) sorgt nicht nur für Tore und Skandale. Er liefert sich auch ein Privatduell mit einem Superstar. Gemäss den Statistikern von «Opta» teilt er mit Barça-Superstar Robert Lewandowski einen Höchstwert. In den 20 grössten Ligen Europas sind die beiden Oldies mit ihren 10 Liga-Toren an der Spitze der Ü35-Spieler. Nur: Lewandowski ist noch zwei Jahre älter.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 24 Runden:
1. Grgic 4,4
2. Kelvin 4,3
3. Von Ballmoos 4,2
Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Fedayi San.

Der Gegner

Flavius Daniliuc und Finn van Breemen verletzt, Adrian Barisic und Jonas Adjetey verkauft. Gegen Lugano fehlen dem FC Basel am Sonntag gleich vier Innenverteidiger. Wer soll also an der Seite von Nicolas Vouilloz verteidigen? Lösungen werden im FCB-Inside diskutiert, das hier erscheint.

25

Runde

Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr
Sa., YB – Winterthur, 20.30 Uhr
So., Thun – Sion, 14 Uhr
So., Basel – Lugano, 16.30 Uhr
So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
24
28
55
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
0:0
24
15
43
3
FC Lugano
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
FC Basel
24
7
39
5
FC Sion
FC Sion
24
8
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Luzern
FC Luzern
2:0
25
0
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
24
-2
29
9
FC Zürich
FC Zürich
0:2
25
-11
28
10
Servette FC
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
0:0
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
23
-34
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
