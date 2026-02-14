Darum gehts
- Lugano ungeschlagen seit November, zuletzt drei Unentschieden gegen schwache Teams
- Nur drei Abschlüsse beim 1:1 gegen Servette, schlechtester Wert seit 2017
- Lugano besiegte FCB zweimal: 3:1 im August, 1:0 im November
Die News der Woche
In Lugano herrschen gemischte Gefühle. Einerseits hat die Elf von Croci-Torti seit November nicht mehr verloren. Andererseits nun dreimal in Folge gegen die letzten drei Teams nur unentschieden gespielt (GC, Winterthur, Servette).
Die grosse Frage
Bringt Lugano den Ball wieder aufs Tor? Nur drei Abschlüsse hatten die Tessiner beim enttäuschenden 1:1 gegen Servette. Seit der Datenerfassung 2017 ist das der schlechteste Wert.
Gesagt ist gesagt
«Carbone ist, solange seine Beine mitgemacht haben, ein guter Neuzugang, auch wenn er länger nicht mehr gespielt hat.» – Das sagte Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti zum Debüt von Brasil-Verteidiger Joao Carbone, der im Winter aus Rio de Janeiro gekommen ist.
Mögliche Aufstellung
Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Kelvin, Carbone; Grgic, Bislimi; Cimignani, Steffen, Dos Santos; Behrens.
Wer fehlt?
Alioski, Marques, Delcroix, Cassano, Mina (alle verletzt). Carbone (fraglich).
Neben dem Platz
Die U21 startet am Samstag mit einer Niederlage gegen Cham in die Rückrunde (0:3). Trotz fast drei Monate langer Winterpause heisst es aus dem Tessin: «Die Jungs hatten nur eine Woche frei, dann haben sie das vom Stab vorbereitete Programm absolviert.» So die Worte von Trainer Andrea Vitali. Die jungen Luganesi liegen nach der Hinrunde auf dem starken 7. Platz von 18. Dennoch sei das klare Ziel in erster Linie der Klassenerhalt.
Hast du gewusst, dass...
...Lugano den FCB in dieser Saison schon zweimal geschlagen hat? Im August feierten die Luganesi zu Hause das 3:1, im November den 1:0-Auswärtssieg vor 27'600 Fans im Joggeli.
Aufgepasst auf
Kevin Behrens (35) sorgt nicht nur für Tore und Skandale. Er liefert sich auch ein Privatduell mit einem Superstar. Gemäss den Statistikern von «Opta» teilt er mit Barça-Superstar Robert Lewandowski einen Höchstwert. In den 20 grössten Ligen Europas sind die beiden Oldies mit ihren 10 Liga-Toren an der Spitze der Ü35-Spieler. Nur: Lewandowski ist noch zwei Jahre älter.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 24 Runden:
1. Grgic 4,4
2. Kelvin 4,3
3. Von Ballmoos 4,2
Der Schiedsrichter
Fedayi San.
Der Gegner
Flavius Daniliuc und Finn van Breemen verletzt, Adrian Barisic und Jonas Adjetey verkauft. Gegen Lugano fehlen dem FC Basel am Sonntag gleich vier Innenverteidiger. Wer soll also an der Seite von Nicolas Vouilloz verteidigen? Lösungen werden im FCB-Inside diskutiert, das hier erscheint.
Runde
Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Luzern, 18 Uhr
Sa., YB – Winterthur, 20.30 Uhr
So., Thun – Sion, 14 Uhr
So., Basel – Lugano, 16.30 Uhr
So., Lausanne – Servette, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
24
28
55
2
FC St. Gallen
0:0
24
15
43
3
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
24
7
39
5
FC Sion
24
8
37
6
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Luzern
2:0
25
0
30
8
FC Lausanne-Sport
24
-2
29
9
FC Zürich
0:2
25
-11
28
10
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
0:0
25
-12
21
12
FC Winterthur
23
-34
14