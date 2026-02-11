Darum gehts
- Das ist der neue Brasil-Verteidiger João Carbone (21)
- Baustelle Mittelfeld: Schlägt die Stunde von Kendouci oder Maslarov?
- Lugano hat eine schlechte Bilanz gegen Servette
Die News der Woche
Vom Zuckerhut zum Monte San Salvatore. Wenn ein Spieler aus Rio de Janeiro nach Lugano wechselt, ist der Vergleich der beiden natürlichen Wahrzeichen der Städte naheliegend. Die beiden Berge haben eine gewisse Ähnlichkeit. Genau dieses Vergleichs bedient sich der FC Lugano bei der Verpflichtung des neuen Abwehrspielers vom Traditionsklub Flamengo Rio de Janeiro: João Carbone (21) heisst er. Mit vollem Namen: João Victor Schlickmann Carbone. Er ist brasilianisch-italienischer Doppelbürger und kann sowohl Innenverteidiger als auch linker Aussenverteidiger spielen. Zusätzlich kommt mit Alessio Chiesa (19) ein ehemaliger Nachwuchsspieler von Inter Mailand – allerdings für die U21 in der Promotion League.
Die grosse Frage
Wie flickt Croci-Torti die neue Baustelle? Die aktuelle Problemzone bei Lugano hat sich von der Abwehr ins Mittelfeld verschoben. Mit Grgic, Bislimi und Mahmoud fehlen gleich alle drei Zentrumsspieler gesperrt! Die grosse Chance für den Algerier Ahmed Kendouci (26), endlich in der Startelf Fuss zu fassen? Der Nationalspieler wurde im Sommer als grosser Transfer angekündigt, war in der Hinrunde aber praktisch nur verletzt.
Gesagt ist gesagt
«Ich bin ein sehr technisch starker Verteidiger, ich habe gerne den Ball am Fuss, bin gut im Kopfballspiel wie auch in der Manndeckung und bin ein schneller Verteidiger.» – Trifft das alles zu, darf sich Lugano auf seinen neuen Verteidiger João Carbone freuen. Er spricht bei der Vorstellung zudem über sein Vorbild: «Thiago Silva inspiriert mich seit jeher. Ich habe viele seiner Spiele verfolgt, um seine Bewegungen und Abläufe zu beobachten und meine Position auf dem Spielfeld zu verbessern.»
Mögliche Aufstellung
Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Mai, Mahou; Kendouci; Cimignani, Steffen, Dos Santos, Bottani; Behrens.
Wer fehlt?
Bislimi, Grgic, Mahmoud (alle gesperrt). Alioski, Delcroix, Marques, Cassano, Mina (alle verletzt).
Hast du gewusst, dass...
... Lugano von den letzten fünf Partien gegen Servette vier verloren hat? Zudem bleibt die Niederlage im Cupfinal im Elfmeter-Krimi von 2024 haften. Doch der letzte Eindruck ist positiv: der 4:2-Heimsieg vor zwei Monaten im Cornaredo.
Aufgepasst auf
Schlägt aufgrund der dünnen Personaldecke im zentralen Mittelfeld auch die Stunde von Ilja Maslarov (19)? Der Junge aus dem eigenen Nachwuchs ist schon lange im Profikader, kam allerdings erst zu einem Kurzeinsatz in der Super League. Zuletzt sass er wieder auf der Bank. Und nun?
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 23 Runden:
1. Grgic 4,4
2. Von Ballmoos 4,3
3. Zanotti 4,3
Hier gehts zu allen Lugano-Noten.
Der Schiedsrichter
Am Sonntag pfiff Urs Schnyder den Klassiker zwischen Basel und Zürich (2:1), drei Tage später ist er in Lugano im Einsatz.
Der Gegner
«Wo ist das Projekt?» Die Servette-Fans sind unzufrieden mit der Klubführung. Hier erscheint das Servette-Inside.
Runde
Di., Luzern – GC, 20.30 Uhr
Mi., St. Gallen – YB, 20.30 Uhr
Mi., FCZ – Winterthur, 20.30 Uhr
Mi., Lugano – Servette, 20.30 Uhr
Do., Sion – Basel, 20.30 Uhr
Do., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
23
24
52
2
FC Lugano
23
11
41
3
FC St. Gallen
22
14
39
4
FC Basel
23
9
39
5
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
23
-2
33
7
FC Lausanne-Sport
23
2
29
8
FC Luzern
24
-2
27
9
Servette FC
23
-7
25
10
FC Zürich
23
-12
25
11
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
22
-31
14