Beim FC Thun bleibt der Captain an Bord

Dem FC Thun läufts derzeit wie am Schnürchen. Als Aufsteiger führen die Berner Oberländer komfortabel die Tabelle der Super League an. Und jetzt kann der FCT auch noch die Vertragsverlängerung von Marco Bürki vermelden. Der Captain bleibt bis 2028 an Bord.
«Marco hat sich in den letzten Jahren zum absoluten Führungsspieler auf und neben dem Platz entwickelt und auch in der Super League nochmals einen Schritt gemacht. Mit seiner Mentalität und Identifikation mit dem FC Thun verkörpert er als Captain unsere Werte in idealer Weise und ist wichtiger Ansprechpartner für Spieler und Staff», äussert sich Thuns Sportchef Dominik Albrecht lobend über den 32-jährigen Verteidiger.
