Tim Guillemin Redaktor Sport

Lukas Mai und Damian Kelvin hielten die Abwehr zentral solide, auch wenn sie kaum gefordert wurden. Ahmed Kendouci, wegen zahlreicher Ausfälle ins Mittelfeld gerückt, konnte nicht wirklich punkten, anders als Antonios Papadopoulos, der robust und präsent war. Mattia Bottani und Daniel Dos Santos blieben weitgehend unauffällig, während Kevin Behrens immerhin den 1:0-Führungstreffer erzielte. Amir Saipi musste nur zwei Schüsse parieren: den Elfmeter, den er stark hielt, und den Ausgleich von Samuel Mraz, den er nicht verhindern konnte.

Hinweis: Joao Carbone bis 52., Mattia Bottani bis 52., Ahmed Kendouci bis 68. – Renato Steffen ab 52., Georgios Koutsias ab 52., Ilija Maslarov ab 68. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Servette verdankt Samuel Mraz sein ruhiges Auftreten, der den Punkt aus dem Tessin sicherte. Lilian Njoh überzeugte erneut auf der linken Seite, während Timothé Cognat im Mittelfeld viel arbeitete. Marco Burch und Yoan Severin tragen Schuld am frühen Gegentor. Torhüter Joël Mall musste kaum eingreifen, da Lugano nur einen Schuss aufs Tor brachte. Houboulang Mendes hatte Pech bei seinen Flanken, Jamie Atangana blieb blass. Miroslav Stevanovic war unauffällig und vergab den Elfmeter zum 1:1.

Hinweis: Lamine Fomba bis 57., Jamie Atangana bis 68., Houboulang Mendes bis 88. – Thomas Lopes ab 57., Samuel Mraz ab 68. (zu kurz für eine Bewertung), Téo Allix (zu kurz für eine Bewertung).

