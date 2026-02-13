Der FC Basel verliert im fünften Spiel unter Stephan Lichtsteiner zum vierten Mal. Statt die grosse Aufholjagd zu starten, hat der kriselnde Meister mit gegnerischen Standards und der eigenen Mentalität zu kämpfen.

Darum gehts FCB verliert 0:2 gegen Sion und verpasst Meisterschaftschance

Beide Gegentore nach Standardsituationen zeigen Schwächen in der Abwehr

16 Punkte Rückstand auf Thun, Gefahr des Europapokal-Verpassens bei Niederlagen

Lucas Werder Reporter Fussball

Sollte in Basel tatsächlich noch irgendjemand die Illusion gehabt haben, der FCB könne sich im Meisterrennen noch einmal zurückmelden, dürften diese Fantasievorstellungen nach der 0:2-Pleite gegen Sion endgültig der Vergangenheit angehören.

Doch nicht nur die 16 Punkte Rückstand auf Leader Thun sollten dem kriselnden Meister zu denken geben. Sollte der Cup-Pokal Ende Mai nicht nach St. Gallen gehen, berechtigen nur die ersten drei Tabellenplätze zur Teilnahme am europäischen Wettbewerb.

Muss der FCB nun also aufpassen, am Ende nicht sogar das absolute Minimalziel zu verpassen? «Ja, natürlich, das ist sicher der Fall», sagt Stephan Lichtsteiner (42). «Ich habe immer gesagt, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen. Wenn wir unsere Spiele nicht gewinnen, müssen wir nicht nach oben schauen.»

Wieder zwei Gegentore nach Standard

Was dem neuen FCB-Trainer besonders zu denken geben dürfte: Nach Pilsen und dem FCZ kassiert sein Team im fünften Spiel zum dritten Mal ein Gegentor nach einem stehenden Ball. Im Wallis fallen sogar gleich beide Gegentreffer nach einem gegnerischen Standard. «Es passt zu unserer aktuellen Situation, dass uns das heute gleich zweimal passiert. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht», fasst es Dominik Schmid (27) zusammen.

Der Linksverteidiger, der in dieser Saison auf mehr Einsatzminuten als jeder andere FCB-Profi kommt, hätte im Tourbillon eigentlich eine Pause bekommen sollen. Weil sich aber Abwehrchef Flavius Daniliuc schon früh verletzt, steht Schmid am Ende trotzdem fast 75 Minuten auf dem Platz. Er könne nicht sagen, ob die Partie im Wallis nach dem vermeintlichen Befreiungsschlag gegen den FCZ nun wieder ein Rückschritt gewesen sei. «Aber wir haben uns diese Auswärtsreise definitiv anders vorgestellt», so Schmid.

Lichtsteiner fordert Mentalität

Sein Trainer sieht die Ursache für die Niederlage aber nicht nur in den ungenügend verteidigten Standardsituationen. «Wir sind gut ins Spiel reingekommen, aber dann ist es zu einem Bruch gekommen», sagt Lichtsteiner. Sion sei bissiger gewesen und habe das Spiel darum verdient gewonnen.

«Wir haben nicht genügend Mentalität gezeigt. Wir müssen es mehr erzwingen», fordert der FCB-Trainer darum von seinem Team. Nach dem erschreckend schwachen Auftritt im Wallis darf aber durchaus daran gezweifelt werden, ob das seinem Team am Sonntag besser gelingen wird. Nachdem den Baslern der Meister-Express bereits davongefahren ist, droht bei einer Pleite gegen Lugano auch das Verpassen des letzten Zugs nach Europa.