Foto: TOTO MARTI

«Wichtiger Karriereschritt»
Sturm-Juwel verzichtet für den FCB auf U18-Nati-Aufgebot

Wie viel Energie schöpft der FC Basel aus dem dramatischen Sieg gegen den FCZ? Und gelingt Stephan Lichtsteiner im Wallis etwas, dass seinen letzten Vorgängern verwehrt geblieben ist? Das FCB-Inside vor dem Spiel gegen Sion.
Publiziert: 11:09 Uhr
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Giacomo Koloto stand im Klassiker gegen den FCZ zum ersten Mal in der Startaufstellung.
Foto: TOTO MARTI
Lucas WerderReporter Fussball

Die News der Woche

Eigentlich hätte Giacomo Koloto (18) am Montag ins Trainingslager der U18-Nationalmannschaft einrücken sollen. Weil Stephan Lichtsteiner (42) aktuell aber nur ungern auf sein Sturm-Juwel verzichten möchte, hat der FCB-Trainer mit Nati-Coach Luigi Pisino vereinbart, dass Koloto in Basel bleibt. «Jetzt, wo er die Spielzeit bekommt und seine Chance nützt, ist das für ihn ein sehr wichtiger Karriereschritt», so Lichtsteiner. 

Die grosse Frage

Wie viel Schwung kann der FCB aus dem Last-Minute-Sieg gegen den FCZ (2:1) mitnehmen? «Wir haben in den letzten Wochen immer gut trainiert. Aber wenn du gewinnst, ist natürlich alles viel einfacher», sagt Lichtsteiner. Was die künftige Arbeit des FCB-Trainers ebenfalls erleichtern dürfte: Mit dem Spiel am Sonntag gegen Lugano endet die vorerst letzte englische Woche für die Basler.

Gesagt ist gesagt

«Sion auswärts ist immer ein sehr schwieriger Gegner», warnt Lichtsteiner vor dem Gastspiel im Tourbillon. «In erster Linie fokussieren wir uns aber auf unser Spiel. Wir wollen einen weiteren Schritt vorwärts machen und uns auf diese Punkte konzentrieren, die wir im Training angeschaut haben.»

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Daniliuc, Vouilloz, Schmid; Leroy, Kacuri; Salah, Shaqiri, Duranville; Koloto.

Wer fehlt?

Die zuletzt angeschlagenen Metinho und Kaio Eduardo befinden sich inzwischen wieder im Mannschaftstraining. Ein Einsatz gegen Sion kommt aber für beide zu früh. Noch etwas länger dürfte der Aufbau von Finn van Breemen dauern. Der Verteidiger kam am vergangenen Wochenende in einem Testspiel für die Basler U21 zum Einsatz und erlitt dabei einen kleinen Rückfall. «Er hat etwas gespürt», so Lichtsteiner. 

Neben dem Platz

Nach längeren Renovierungsmassnahmen ist der neue FCB-Legendengang im Shopping Center St. Jakob eingeweiht worden. Mit Alex Frei (46), Massimo Ceccaroni (57) und Otto Demarmels (77) nahmen sich am Mittwochnachmittag drei langjährige FCB-Profis Zeit für die Eröffnung. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger im zweiten Untergeschoss befindet sich der neue Legendengang im Erdgeschoss zwischen Burger King und Aldi. Mit Yann Sommer und Taulant Xhaka haben es zudem zwei neue Ex-Spieler an die Wand geschafft.

Hast du gewusst, dass...

...Stephan Lichtsteiner der erste FCB-Trainer seit Patrick Rahmen (April 2021) werden könnte, der sein erstes Super-League-Auswärtsspiel gewinnt? Einfach wird die Aufgabe für den neuen Basler Coach, der drei seiner ersten vier Spiele verloren hat, aber keinesfalls. Die Walliser sind zu Hause seit sieben Partien ungeschlagen.

Aufgepasst auf...

...Keigo Tsunemoto. Der Rechtsverteidiger kam gegen den FCZ als Joker zu seinem Comeback und deutete bereits wieder an, warum er in der schwierigen Hinrunde zu den wenigen Lichtblicken gehörte. Mit dem Japaner auf dem Platz musste FCB in der Liga zuletzt im August als Verlierer vom Platz.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 23 Runden:

1. Schmid 4,4
2. Daniliuc 4,3
3. Hitz 4,2

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Verspielen die Walliser gerade ihre gute Form? Hier erscheint das Sion-Inside.

24

Runde

Di., Luzern – GC 4:3
Mi., St. Gallen – YB 2:1
Mi., FCZ – Winterthur 3:0
Mi., Lugano – Servette 1:1
Do., Sion – Basel, 20.30 Uhr
Do., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
23
24
52
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
FC Basel
23
9
39
5
FC Sion
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
23
2
29
8
FC Zürich
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
23
-34
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Schweiz
Schweiz
