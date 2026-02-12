DE
FR
Abonnieren
«Das, auf was wir uns vorbereitet haben, ist passiert»
0:53
YB-Goalie Keller:«Das, auf was wir uns vorbereitet haben, ist passiert»

«So ist es beschissen»
YB zum Heulen: Fassnacht bricht in Tränen aus

Fassnacht erzielt bei der Pleite gegen den FCSG sein 100. YB-Tor und wird von Fans geehrt. Im Interview übermannen ihn die Emotionen: «So ist es beschissen.» Denn YB ist so schlecht wie seit 13 Jahren nicht mehr.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Kommentieren
1/6
Die YB-Fans bedanken sich bei Fassnacht für 100 Tore.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Es ist nicht bekannt, ob je ein Super-League-Trainer enttäuschter war, als Gerardo Seoane nach der 1:2-Pleite gegen St. Gallen. Erst spricht der YB-Trainer von einer «enttäuschenden Startphase», dann von einer «enttäuschenden Leistung insgesamt», ehe er seinen Monolog mit einem «enttäuschenden Auftritt» beendet. 

Dazwischen sagt der YB-Trainer noch, dass man die Niederlage schnellstmöglich aufarbeiten und ein paar Dinge verändern werde. Welche das sind, führt er nicht aus. Fest steht: So wie jetzt, kanns nicht weitergehen. 48 (!) Gegentore, nur Winterthur hat noch öfter in die Röhre geguckt als YB. Nur vier der letzten möglichen 21 Punkte haben die Berner geholt, sieben der letzten neun Pflichtspiele wurden verloren. Bloss 33 Punkte noch 24 Spielen, so wenig wie seit 2013 nicht mehr. Und das mit der wohl teuersten Mannschaft der Super League.

Auf die Horror-Zahlen angesprochen, antwortet Seoane: «Wir sind in einer schwierigen Situation, es ist für alle Beteiligten unangenehm. Es ist uns nicht gelungen, die nötige Konstanz reinzubringen. Wir werden uns im Trainerteam viele Gedanken machen müssen, damit wir in Zukunft anders auftreten. Uns hat die Sicherheit gefehlt, die Struktur.» Noch im Oktober wird Seoane am gleichen Ort als neuer Heilsbringer gefeiert, weil er den FCSG mit 4:1 aus dem eigenen Stadion bugsiert, nun wirkt der langjährige Bundesligatrainer fassungs- und ratlos. 

Noch näher dran an YB

Füge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Fassnacht erzielt 100. Tor

Und er kann sich nicht einmal mehr auf jenen Spieler verlassen, mit dem er einst drei Meistertitel feierte: Christian Fassnacht. Zwar erzielt der Routinier gegen den FCSG sein 100. Tor für YB, überzeugen aber kann er nicht. Auf seinen Jubiläumstreffer angesprochen, bricht der Zürcher vor dem Blue-Mikrofon in Tränen aus.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

«Es ist sehr bitter. Es war ein Meilenstein, worauf ich mich gefreut habe – so ist es beschissen», sagt Fassnacht. «Wenn man mal in einer Negativspirale ist, ist es schwierig, heraus zu kommen. In einer anderen Saison hättest du es vielleicht geschafft, nach dem 0:2 noch zurückzukommen, aber momentan ist es sehr schwierig. Das Wettkampfglück und das Momentum fehlen.»

Oder anders ausgedrückt: Was YB derzeit spielt, ist zum Heulen. 

Mehr zu YB
YB auf zweiter Mission «Revanche für die Mega-Klatsche»
YB-Inside
Gegen Angstgegner GC
YB auf zweiter Mission «Revanche für die Mega-Klatsche»
Schiesst Fassnacht sein 100. Liga-Tor gegen GC?
1:24
«Wäre schön»
Schiesst Fassnacht sein 100. Liga-Tor gegen GC?
Zwei Zauberpässe von Daschner hebeln YB-Abwehr aus
4:08
Highlights im Video:Zwei Zauberpässe von Daschner hebeln YB-Abwehr aus
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
23
24
52
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
FC Basel
23
9
39
5
FC Sion
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
23
2
29
8
FC Zürich
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
23
-34
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        Super League
        Super League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys