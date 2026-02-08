DE
FR
Abonnieren
Aiaiai, Mai – Winti nutzt Bock von Lugano-Verteidiger eiskalt
3:11
Highlights im Video:Aiaiai, Mai – Winti nutzt Bock von Lugano-Verteidiger eiskalt

Piccolo sorgt für Pfeifkonzert
Winti hadert nach Remis gegen Lugano mit dem Schiri

Winterthur bringt den Sieg gegen Lugano trotz Überzahl nicht über die Zeit. Die FCW-Anhänger haben den Schuldigen ausgemacht: Schiri Luca Piccolo.
Publiziert: vor 38 Minuten
Kommentieren
1/5
Schiri Piccolo stellt Bislimi zurecht mit Gelb-Rot vom Platz.
Foto: manuel geisser
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Sechs Minuten beträgt die Nachspielzeit auf der Schützenwiese, Schiedsrichter Luca Piccolo nimmt gefühlt die Hälfte davon selbst von der Uhr. Weil er erst einen klaren Eckball für die Winterthurer nicht gibt und sich Lugano-Goalie Saipi hinterher viel Zeit lässt. Weil der Schiri den Abstoss danach noch einmal ausführen lässt. Und weil er auf der Gegenseite einen solchen der Winterthurer unterbindet, weil er ohne ersichtlichen Grund zu Goalie Kapino rennt und das Spiel unterbricht. 

Das sind zwar alles Details. Und doch passen die Szenen zur kleinlichen Schiri-Leistung. Dass der Linienrichter vor Kasamis vermeintlichem Führungstreffer auf Handspiel von Sidler entscheidet, ist zwar legitim. Dass sich der VAR aber einschaltet, spricht nicht für eine klare Fehlentscheidung. Deshalb brandet in der Bierkurve Jubel auf, weil Piccolo zum Bildschirm gebeten wird. Dieser bleibt nach langer Überlegung aber bei seinem Entscheid. 

«Sehr bitter für uns – Lugano hatte nur eine Chance»
1:59
Enttäuschte Winterthurer:«Sehr bitter für uns – Lugano hatte nur eine Chance»

Der ist grundsätzlich nicht falsch. Auch den Foulpenalty, der zum 1:1 führt, kann man pfeifen. Muss man aber nicht. Zwar ist die Berührung von Alexandre Jankewitz da, sein Gegenspieler fällt aber wie von der Tarantel gestochen. Auf die Frage, warum man den Sieg trotz Überzahl nicht über die Runden gebracht habe, antwortet Stürmer Roman Buess: «Weil es diesen Penaltypfiff gegeben hat. Ansonsten hatte Lugano nicht viele Chancen.»

Rahmen will nicht jammern

Über Piccolo jammern will Buess nicht. Ebenso wenig wie Coach Patrick Rahmen. Auf die Penaltyszene angesprochen, antwortet der Winti-Trainer: «Zumindest haben wir dem Schiri die Möglichkeit gegeben, ihn zu pfeifen. Es sind in den letzten Wochen so viele Sachen passiert, mit denen ich nicht einverstanden war, und ich habe mich damals schon nicht zum Schiri geäussert und werde es auch heute nicht tun.» 

Stattdessen spricht Rahmen über die Unzulänglichkeiten seiner Mannschaft. «Wir hätten weniger Standards zulassen sollen», so der Winti-Trainer. Zumindest jene, die zum Ausgleich führte. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
FC Lugano
23
11
41
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
23
-2
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
FC Luzern
23
-3
24
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
23
-11
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
22
-31
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Winterthur
        FC Winterthur