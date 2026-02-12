Der FC Sion wird wenige Tage vor dem Ende des Transferfensters nochmals aktiv. Während Ryan Kessler aus Aarau kommt, steht Théo Bouchlarhem kurz vor einem Abgang.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Der FC Sion steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers. Laut Blick-Informationen wechselt Ryan Kessler (20) vom FC Aarau ins Wallis. Zuletzt musste Trainer Didier Tholot auf dieser Position improvisieren, als Numa Lavanchy gegen Luzern (0:0) gelbgesperrt gefehlt hat und mit Nias Hefti ein nomineller Linksverteidiger rechts hinten spielte.

Kessler wurde in der Jugend der Aarauer ausgebildet und debütierte im November 2023 für die erste Mannschaft. In der laufenden Saison absolvierte 20 Partien, 15 davon von Beginn an, und bereitete dabei drei Tore vor. Zudem stand er elf Mal für die Schweizer U20-Nationalmannschaft auf dem Feld.

Während mit Kessler ein Spieler aus der Challenge League zu Sion wechselt, geht Théo Bouchlarhem (24) wohl den umgekehrten Weg. Er steht laut Blick-Infos kurz vor einem Transfer zu Étoile Carouge. Der Franzose stand in diesem Jahr noch in keinem Super-League-Spiel auf dem Platz. Gegen den FCL fehlte er zuletzt gar im Aufgebot.

