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Am Knie verletzt
FCSG zittert weiter um Shootingstar Vogt

Legen sich die Espen am Ostermontag ein Ei ins Netz? Und wann ist mit einer Rückkehr von Jungstürmer Alessandro Vogt zu rechnen? Hier kommt das FCSG-Inside.
Publiziert: 05.04.2026 um 20:15 Uhr
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Alessandro Vogt (l.) klatscht mit FCSG-Präsident Matthias Hüppi ab. Auch am Montag?
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • FCSG-Star Alessandro Vogt bleibt gegen den FCZ am Ostermontag fraglich
  • Nachfolger Diego Besio verlängert bis 2030, Vogt wechselt für 2,5 Mio. Franken
  • FCSG mit drei Eigentoren bislang, zuletzt 2018 fünf in einer Saison
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Stefan KreisReporter Fussball

Die News der Woche

Das Zittern um Alessandro Vogt. Als sich der Stürmer Anfang März beim 3:0-Sieg gegen den FCB einen Innenbandanriss am Knie zuzieht, wird mit einer Rückkehr bis zum FCZ-Spiel gerechnet. Nun aber meldet der FCSG den Angreifer als fraglich. Und weil Enrico Maassen nicht dafür bekannt ist, seine Spieler zu früh wieder ins Wasser zu schmeissen und er seinen Angreifer im Hinblick auf den Cuphalbfinal gegen Yverdon vom 18. April gut gebrauchen kann, wird Vogt gegen den FCZ wohl noch einmal pausieren. 

Die grosse Frage

Ist Diego Besio der neue Vogt? Am Donnerstag gibt der FCSG bekannt, dass der Vertrag des Eigengewächses bis 2030 verlängert wurde. In 14 Einsätzen für die erste Mannschaft kommt Besio auf zwei Tore und zwei Vorlagen. Gut möglich, dass er den zu Hoffenheim gehenden Vogt in der kommenden Saison 1:1 ersetzen wird. Gut möglich auch, dass Besio keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert hat. Im Gegensatz zu Vogt, der den Klub für rund 2,5 Millionen Franken verlassen wird. 

Gesagt ist gesagt

«Diego verfügt über tolle Qualitäten und hat diese bereits zeigen können. Er ist ein wuchtiger, mannschaftsdienlicher Stürmer mit einem direkten Weg zum Tor», sagt FCSG-Sportchef Roger Stilz über sein 19-jähriges Sturm-Juwel Diego Besio. 

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Witzig; Baldé, Besio 

Wer fehlt?

Dumrath, Neziri (beide verletzt), Vogt (fraglich)

Hast du gewusst, dass ...

... der FCSG in dieser Saison schon drei Eigentore erzielt hat? So viel wie sonst nur Servette. So viele Eigentore erzielte St. Gallen in einer Saison zuletzt vor vier Jahren, damals waren es fünf. In dieser Spielzeit trafen Behar Neziri, Lukas Görtler und Lukas Daschner ins eigene Netz. Ob sich die Espen auch am Ostermontag ein Ei ins Netz legen werden?

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Aufgepasst auf

Lukas Görtler. Der FCSG-Captain hat in dieser Saison sechs Tore erzielt und sieben weitere aufgelegt. Beim 1:1 gegen Sion traf der Bamberger zum ersten Mal aus dem Spiel heraus. Und gegen den FCZ? 

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 31 Runden:

  1. Zigi 4,5
  2. Besio 4,5
  3. Görtler 4,4

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder

Der Gegner

Ausserhalb der Stadt Zürich gewann der FCZ seit Anfang Oktober in der Super League nur in St. Gallen. 2:1-Sieg in der 16. Runde. Wie stehts nun um die Zürcher? Vieles dreht sich um Youngster Tsawa. «Er hätte schon lange wechseln können.» Hier gehts zum FCZ-Inside.

32

Runde

Sa., Lausanne – Winterthur 2:1
Sa., Lugano – Thun 1:0
Sa., Basel – YB 3:3
Mo., GC – Sion, 14 Uhr
Mo., Servette – Luzern, 16.30 Uhr
Mo., St. Gallen – FCZ, 16.30 Uhr

Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Lugano
FC Lugano
32
11
54
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
32
5
47
6
FC Sion
FC Sion
31
9
46
7
FC Luzern
FC Luzern
31
6
39
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
9
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
10
FC Zürich
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
32
-49
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC St. Gallen
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