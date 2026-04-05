GC befindet sich einmal mehr im Abstiegskampf. Zum dritten Mal in Folge kann sich der einstige Nobelklub wohl höchstens über die Barrage in der Liga halten. Seit dem letzten Meistertitel 2003 waren die Hoppers vor allem eines: eine Geldvernichtungsanlage.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft GC-Buch: 1136 Seiten über Klubgeschichte und glorreiche Vergangenheit veröffentlicht

Seit 2003 Defizit von 300 Mio. CHF und 13 Präsidentenwechsel

Drittes Barrage-Jahr droht trotz Investitionen seit US-Übernahme 2024 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es gibt ein GC-Buch. 1136 Seiten Klubgeschichte. Hunderte von Fotos, Abbildungen und Erinnerungsstücken zeugen von einer glorreichen Vergangenheit. Ein monumentales Druckerzeugnis. Was für die Klub-Chronik gilt, gilt lange Zeit auch für GC selbst. Der Klub ist das Mass aller Dinge, Rekordmeister mit 27 Titeln, die Top-Adresse des Landes, alimentiert von der Zürcher Hochfinanz.

2003 feierte der Klub unter der Führung der beiden Wirtschaftskolosse Rainer E. Gut (Credit Suisse) und Fritz Gerber (Roche) den 27. Meistertitel der Klubgeschichte. Zwischen 70 bis 90 Millionen hat das Duo zuvor innert fünf Jahren in den Klub gepumpt. Für zwei Meistertitel.

Nach deren Rückzug im Frühling 2003 wird aus der einst attraktivsten Adresse im Schweizer Fussball aber schon bald ein führungsloser Chaos-Verein. 13 verschiedene Präsidenten stehen dem Klub in den letzten 23 Jahren vor. Vor zwei Monaten folgt John Thorrington auf Stacy Johns.

Zu feiern gibt es mit Ausnahme des Cupsiegs 2013 aber nichts mehr, trotz Millionenausgaben. Schätzungsweise gegen 300 Millionen Franken beträgt das Defizit seit dem letzten Meistertitel. In 23 Jahren wurden fast ebenso viele Trainer verbraten, der Tiefpunkt folgte 2019, als GC in die Challenge League abstieg.

Auch jetzt geht die Abstiegsangst auf dem Campus um. Dabei hatten die amerikanischen Besitzer bei ihrer Übernahme im Januar 2024 grossmundig angekündigt: «Wir werden Geld ausgeben, um zu gewinnen.» Sportlich ist GC seither aber keinen Schritt weitergekommen, trotz zwei Sportchef- und vier Trainerwechseln. Das Erreichen der Barrage, der dritten in Folge, wäre in der Liga wohl das höchste der Gefühle.