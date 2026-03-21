Alain Kunz Reporter Fussball

Insgesamt ein gutes Spiel im Tourbillon. Die 9000 Fans kamen auf ihre Kosten, jene von Sion mehr in der ersten Halbzeit, diejenigen der Gäste nach der Pause. Bei diesen ragt der sackstarke Goalie Ati Zigi heraus, der einige starke Paraden zeigt und das Privatduell gegen Josias Lukembila für sich entscheidet. Dann der energetische Carlo Boukhalfa sowie der nimmermüde Lukas Görtler, der zudem die Offerte von Kreshnik Hajrizi, ihm so viel Platz zu geben, dankend annimmt. Stark auch der junge Diego Besio. Einen Dreier gibt es für Tom Gaal, der sich vor dem 1:1 von Lukembila viel zu einfach vernaschen lässt.

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Hinweis: Baldé bis 79., Besio bis 79., Boukhalfa bis 85., Vandermersch bis 85. Minute.

Efekele ab 79., Scherrer ab 79., Konietzke ab 85., Weibel ab 85. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Sion legt mit einem Blitzstart los. Nach 123 Sekunden müsste Josias Lukembila das 1:0 machen. Espen-Goalie Zigi hat etwas dagegen. Dennoch: Der Schweiz-Kongolese ist ein permanenter Unruheherd, der ständig auf Achse ist. Zumindest so lange, bis ihm die Kräfte ausgehen. Klare fünf. Die kriegt auch der starke Goalie Anthony Racioppi, der sich von seinem Bock im Letzigrund gegen den FCZ prima erholt zeigt. Ebenso der im Mittelfeld schnörkellos spielende und furchtlos kämpfende Dauerläufer Baltazar. Dann auch Benjamin Kololli, der bei den meisten gefährlichen Sion-Aktionen seine Füsse im Spiel hat und eigentlich das 1:1 schon selber hätte machen müssen. So hätte er Lukas Daschner die Schmach des Eigentors erspart.

Ungenügend: Kreshnik Hajrizi, der beim 0:1 falsch steht und Lukas Görtler viel zu viel Raum gibt. Dazu kriegt auch der unsichtbare Ilyas Chouaref eine Drei. Man spürt, dass er ein praktizierender Muslim ist und unter den Nachwehen des Fastenmonats Ramadan leidet. Doch dieser ist zum Glück für den Marokko-Franzosen, der für Maltas Nationalmannschaft spielt, vorbei.

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Hinweis: Nivokazi bis 69., Kololli bis 77., Lukembila bis 77., Kabacalman bis 85. Minute.

Boteli ab 69., Surdez ab 77., Chipperfield ab 77., Sow ab 85. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

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