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FCSG-Noten gegen Sion
Das St. Galler Mittelfeld zeigt seine Klasse

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der St. Galler zum 1:1 in Sion.
Publiziert: 21.03.2026 um 23:00 Uhr
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Aktualisiert: vor 40 Minuten
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1/7
Eine umkämpfte Partie zwischen Sion und St. Gallen geht 1:1 aus.
Foto: keystone-sda.ch
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Alain KunzReporter Fussball

Insgesamt ein gutes Spiel im Tourbillon. Die 9000 Fans kamen auf ihre Kosten, jene von Sion mehr in der ersten Halbzeit, diejenigen der Gäste nach der Pause. Bei diesen ragt der sackstarke Goalie Ati Zigi heraus, der einige starke Paraden zeigt und das Privatduell gegen Josias Lukembila für sich entscheidet. Dann der energetische Carlo Boukhalfa sowie der nimmermüde Lukas Görtler, der zudem die Offerte von Kreshnik Hajrizi, ihm so viel Platz zu geben, dankend annimmt. Stark auch der junge Diego Besio. Einen Dreier gibt es für Tom Gaal, der sich vor dem 1:1 von Lukembila viel zu einfach vernaschen lässt.

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Hinweis: Baldé bis 79., Besio bis 79., Boukhalfa bis 85., Vandermersch bis 85. Minute.

Efekele ab 79., Scherrer ab 79., Konietzke ab 85., Weibel ab 85. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Sion legt mit einem Blitzstart los. Nach 123 Sekunden müsste Josias Lukembila das 1:0 machen. Espen-Goalie Zigi hat etwas dagegen. Dennoch: Der Schweiz-Kongolese ist ein permanenter Unruheherd, der ständig auf Achse ist. Zumindest so lange, bis ihm die Kräfte ausgehen. Klare fünf. Die kriegt auch der starke Goalie Anthony Racioppi, der sich von seinem Bock im Letzigrund gegen den FCZ prima erholt zeigt. Ebenso der im Mittelfeld schnörkellos spielende und furchtlos kämpfende Dauerläufer Baltazar. Dann auch Benjamin Kololli, der bei den meisten gefährlichen Sion-Aktionen seine Füsse im Spiel hat und eigentlich das 1:1 schon selber hätte machen müssen. So hätte er Lukas Daschner die Schmach des Eigentors erspart.

Ungenügend: Kreshnik Hajrizi, der beim 0:1 falsch steht und Lukas Görtler viel zu viel Raum gibt. Dazu kriegt auch der unsichtbare Ilyas Chouaref eine Drei. Man spürt, dass er ein praktizierender Muslim ist und unter den Nachwehen des Fastenmonats Ramadan leidet. Doch dieser ist zum Glück für den Marokko-Franzosen, der für Maltas Nationalmannschaft spielt, vorbei.

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Hinweis: Nivokazi bis 69., Kololli bis 77., Lukembila bis 77., Kabacalman bis 85. Minute.

Boteli ab 69., Surdez ab 77., Chipperfield ab 77., Sow ab 85. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
31
5
46
7
FC Luzern
FC Luzern
31
6
39
8
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zürich
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
31
-48
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
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