Darum gehts
- Hediger: April ein sehr wichtiger Monat für die Kaderplanung
- So sieht die Situation im FCZ-Kader aus
- Was passiert mit Tsawa? «Noch mehr Angebote»
Die News der Woche
Beim FCZ fiel nach dem Sieg vor der Länderspielpause gegen Thun spürbar viel Druck von den Schultern. Die vieldiskutierten Forderungen nach Einsatz und Mentalität wurden erfüllt. «Das muss unsere tägliche Basis sein, als Profifussballer ist man verpflichtet, jeden Tag All-in zu gehen», so FCZ-Trainer Dennis Hediger (39) nach der Länderspielpause. Es sei nicht immer so einfach, Profifussballer zu sein. Aber: «Jeden Tag konstant abzuliefern und an die Grenzen zu gehen, muss der Anspruch sein. Wir haben etwas gebraucht mit dieser Kultur, und es ist mega wichtig, dass wir damit in die Köpfe der Spieler kommen konnten.»
Die grosse Frage
Wohin wechselt Cheveyo Tsawa? Der 19-Jährige gehört zu den ganz grossen Talenten beim FCZ, dass es bereits im Winter Interesse aus dem Ausland gegeben hat, ist ebenfalls kein Geheimnis. «Er hätte schon lange an andere Orte wechseln können, doch hat sich bewusst entschieden, hier zu bleiben», sagt Hediger. Jeder gute Verein weiss alles über Tsawa und seine Daten. «Ich glaube nicht, dass er einen Wechsel forciert, aber er weiss auch, dass der nächste Schritt sehr nahe ist – es werden noch mehr Angebote kommen als im Winter, und ich bin nicht überrascht, dass auch grosse Klubs dabei sind.»
Gesagt ist gesagt
«Die Ausgangslage ist immer noch brisant, ein Spieltag und es kann sich wieder alles ändern – wir müssen sehr vorsichtig sein», sagt Dennis Hediger über die aktuelle Tabellensituation. Von einem möglichen Spannungsabfall will der FCZ-Trainer nichts wissen. «Wir müssen die Saison jetzt noch bestmöglich beenden, und jeder Tabellenplatz, den wir noch hochklettern können, muss unsere Pflicht sein.»
Mögliche Aufstellung
Huber; Kamberi, Hack, Vujevic; Tsawa, Palacio, Berisha, Walker; Kény, Reversion, Cavaleiro.
Wer fehlt?
Alle Spieler sind fit.
Neben dem Platz
In der Ära Milos Malenovic gab es alle sechs Monate einen Umbruch. Auch nach der Zeit des ehemaligen Sportchefs wird man die Tradition im Sommer gezwungenermassen beibehalten: Phaëto, Hack, Berisha, Palacio, Perea und Cavaleiro haben allesamt nur Verträge bis im Sommer. Hinzu kommen mögliche Verkaufskandidaten wie Tsawa oder Kény. «Es liegt auf der Hand, dass wir einige Spieler verkaufen können – und das ist positiv für den FC Zürich, weil es Einnahmen generiert», so Hediger. Der April sei ein sehr wichtiger Monat für die Kaderplanung: «Wir wollen gewisse Entscheidungen treffen Ende April, Anfang Mai, ob man neue Spieler angehen möchte oder Verträge verlängern.»
Hast du gewusst, dass …
… der FCZ nur gegen GC mehr Super-League-Spiele (40) als gegen St. Gallen (38) gewann? Die Zürcher schossen 136 Tore gegen den FCSG, und damit deutlich mehr als gegen jedes andere Team.
Aufgepasst auf
Einen FC St. Gallen auf Rekordjagd: Verlieren die Ostschweizer auch am Montag nicht gegen den FCZ, würde Enrico Maassen und sein Team einen neuen Klub-Rekord aufstellen für die längste Serie (12 Spiele) ohne Niederlage.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 31 Runden:
- Huber 4,2
- Hack 4,1
- Bangoura 4,0
Hier gehts zu allen Zürcher Noten.
Der Schiedsrichter
Urs Schnyder.
Der Gegner
St. Gallen zittert weiter um Shootingstar Vogt – er ist am Knie verletzt. Hier erscheint das FCSG-Inside.
Runde
Sa., Lausanne – Winterthur 2:1
Sa., Lugano – Thun 1:0
Sa., Basel – YB 3:3
Mo., GC – Sion, 14 Uhr
Mo., Servette – Luzern, 16.30 Uhr
Mo., St. Gallen – FCZ, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Lugano
32
11
54
4
FC Basel
32
8
53
5
BSC Young Boys
32
5
47
6
FC Sion
31
9
46
7
FC Luzern
31
6
39
8
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
9
Servette FC
31
-3
36
10
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
32
-49
19