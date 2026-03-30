Fünf Runden stehen in der Super League nach der Ligateilung noch an. Die zuständige Swiss Football League hat den Spielplan dazu am Montag veröffentlicht.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der Liga-Verlauf meint es gnädig mit der Swiss Football League: Während im letzten Jahr bis zur 33. Runde noch um die Plätze in den Top 6 gekämpft worden ist, stehen die Teilnehmer von Championship und Relegation Group in dieser Saison schon zwei Runden vor der Ligateilung fest. Entsprechend kann der Spielplan für den letzten Saison-Abschnitt auch früher festgelegt kommuniziert werden – wie nun am Montag geschehen.

Dabei fällt auf: Leader Thun, der aktuell mit 15 Punkten Vorsprung vor dem Gewinn des Meistertitels steht, tritt am 38. und letzten Spieltag am 17. Mai um 16.30 Uhr auswärts in St. Gallen an. Eine allfällige Pokalübergabe würde also im Kybunpark stattfinden, zumal die Ostschweizer aktuell auch noch Thuns erster Verfolger sind. Ansonsten verspricht vor allem der Kampf um die Europacup-Plätze viel Spannung, wobei es wegen des Modus in den letzten Runden zu zahlreichen Direktduellen kommt. Zurzeit in der Pole Position im Rennen um die Top 3: St. Gallen und Basel, dicht verfolgt von Lugano. Dieses Trio bekommt es an den letzten drei Spieltagen in mehreren Direktduellen miteinander zu tun.

Ebenfalls in der zweitletzten Runde könnte im Letzigrund der Abstiegskracher steigen: Das aktuell auf dem Barrage-Platz liegende GC empfängt dann mitten in der einzigen englischen Woche der Relegation Group am 12. Mai um 20.30 Uhr das derzeitige Schlusslicht Winterthur – und dies nur drei Tage nach dem Derby gegen den FC Zürich.

Die üblichen vier Anspielzeiten werden in den Runden 34 bis 36 zunächst beibehalten. Die letzten beiden Spieltage finden in der Championship Group und der Relegation Group dann aus Fairnessgründen jeweils zeitgleich statt. Ausserdem betont die SFL in der Mitteilung: «In dieser Saison geht die Planung auf: Alle Klubs werden nach 38 Runden je 19 Heim- und 19 Auswärtsspiele bestritten haben. Zudem können innerhalb der beiden Gruppen sämtliche Duelle in Bezug auf Heim- und Auswärtsspiele ausgeglichen werden.» Das ist in den beiden Saisons seit der Einführung des aktuellen Modus nicht immer der Fall gewesen.

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