Die reguläre Saison der Women's Super League ist durch. Acht Teams kämpfen ab dem 24. April im K.o.-System um den Meistertitel, Luzern und Thun derweil um den Ligaverbleib oder Abstieg. So geht es nun weiter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Playoffs der Women's Super League starten Ende April bis zum Final im Mai

Servette bereits für Women's Champions League qualifiziert

Luzern und Thun kämpfen gegen Yverdon und Sion um Ligaerhalt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Am Samstag wurde die Regular Season der Women's Super League mit dem 18. Spieltag abgeschlossen. Die Aarau-Frauen sicherten sich dank eines 0:0-Unentschiedens bei GC dabei den letzten noch verbleibenden Playoff-Platz im Fernduell mit Luzern (0:3-Niederlage gegen YB).

Nun geht es für die acht qualifizierten Teams um Servette, YB, Basel, GC, FCZ, St. Gallen, Rapperswil-Jona und Aarau in die entscheidende Phase der Liga. Diese wird im K.o.-System jeweils mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Das sind die Playoff-Viertelfinals Servette (1.) – Aarau (8.) YB (2.) – Rapperswil-Jona (7.) Basel (3.) – St. Gallen (6.) GC (4.) – FCZ (5.) Servette (1.) – Aarau (8.) YB (2.) – Rapperswil-Jona (7.) Basel (3.) – St. Gallen (6.) GC (4.) – FCZ (5.)

K.o.-System und Klassierungsspiele

Die Playoffs starten am Wochenende vom 24., 25. und 26. April mit den Viertelfinals. Die Verliererinnen der Viertelfinalspiele bestreiten anschliessend Klassierungsspiele (je Hin- und Rückspiel) um die Plätze 5 bis 8. Für die vier Siegerinnen der Viertelfinals geht es derweil Mitte Mai mit den Halbfinals im K.o.-System weiter.

Für die Verliererinnen der Halbfinals entscheidet danach die bessere Punktzahl aus der Regular Season über die Plätze 3 und 4. Die Gewinnerinnen der Halbfinals duellieren sich am 23. Mai in einem alles entscheidenden Spiel um den Titel.

Vergeben wird dabei auch noch ein europäischer Startplatz. Die Servette-Frauen haben sich als Siegerinnen der regulären Saison bereits für die Women's Champions League qualifiziert. Wer sich zum Meistertitel krönt, ist ebenfalls zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Werden die Genferinnen Schweizer Meisterinnen, «erben» entsprechend die unterlegenen Finalistinnen den zweiten europäischen Startplatz.

Luzern und Thun kämpfen um den Abstieg

Auch für Luzern (9.) und Thun (10.) geht es aber noch weiter. Die beiden Letztplatzierten der Super League kämpfen gegen Yverdon und Sion, die zwei besten Teams der Nationalliga B, in einer Auf-/Abstiegsrunde mit Punktesystem um den Ligaerhalt.

Jedes Team spielt dabei ein Hin- und Rückspiel gegen alle drei Gegnerinnen. Die zwei bestplatzierten Teams der Auf-/Abstiegsrunde (Platz 1 und 2) verbleiben in der Super League oder steigen in die Super League auf. Die zwei letztplatzierten Teams (Platz 3 und 4) verbleiben in der Nationalliga B oder steigen in die Nationalliga B ab.