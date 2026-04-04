Derby-Leckerbissen im Playoff-Viertelfinal der Frauen

Die 18 Runden der Regular Season der Women's Super League sind durch. Jetzt ist klar, wer es alles in die Playoffs (Start am 25./26. April) geschafft hat und wer auf wen trifft.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Die Fans der Women's Super League können sich in den Playoff-Viertelfinals auf einen Derby-Leckerbissen freuen. Weil der FCB zu Hause Servette mit 1:0 (die erste Saisonpleite des Leaders!) bezwingt und GC zeitgleich auf dem Campus in Niederhasli gegen Aarau nicht über ein torloses Remis hinauskommt, tauschen die Baslerinnen und die Zürcherinnen zum Abschluss der Regular Season die Plätze. Somit bekommt es GC als Tabellenvierter nun in der ersten Runde der K.-o.-Phase mit dem FCZ zu tun. Auch der Match des Stadtrivalen in der 18. Runde endet unentschieden – 0:0 im Letzigrund gegen St. Gallen.

Der letzte noch übrig gebliebene Playoffplatz geht an Aarau. Luzern, das auf Kosten der Aargauerinnen noch in die Top 8 hätte vorstossen können, verliert zu Hause gegen Schweizer Meister YB mit 0:3 und muss nun mit Schlusslicht Thun (2:2 gegen Rapperswil-Jona) in die Auf-/Abstiegsrunde. Dort kommt es zum Kräftemessen mit Yverdon und Sion, den beiden besten Teams der Nationalliga B.

YB duelliert sich in den Playoff-Viertelfinals mit Rapperswil-Jona, während Basel auf St. Gallen trifft. Servette wird derweil von Aarau herausgefordert. Die Genferinnen schliessen die Qualifikation mit 15 Siegen, zwei Unentschieden und einer einzigen Niederlage auf Rang eins ab.