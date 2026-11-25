Die Lage des Vizemeisters ist verzwickt. Denn nur auf den ersten Blick ist die Verletzten-Misere der Grund für die HCD-Krise.

Darum gehts Der HCD kommt nicht aus dem Tabellenkeller

Die Krise ist eine mentale Herausforderung

Keiner der Leistungsträger tut sich momentan hervor

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Der Vizemeister steckt im Sumpf. Sieben Monate, nachdem die Davoser eine Hand am Meisterpokal hatten und von Fribourg in der ersten Verlängerung des Showdowns ausgebremst wurden, ist die Luft draussen. Bloss sieben von 23 Partien konnten sie nach 60 Minuten gewinnen, je ein Overtime- und Penaltysieg kamen dazu. Kein Team hat weniger Tore geschossen (56) als die Bündner.

Die simpelste Begründung für das Tief: Zuletzt gegen Servette fehlten dem HCD acht Stammspieler verletzt oder krank. Deshalb ist die Offensive zu harmlos und die Defensive zu instabil. Das kratzt jedoch nur an der Oberfläche. Auch anderen Mannschaften (wie Genf) fehlen mehrere Leistungsträger, dennoch sind sie nicht in den Tabellenkeller gerutscht. Wo also liegt beim HCD der Hund begraben?

Es fehlt ein Ausländer von (Stransky-)Format

Die sportliche Führung des Klubs musste vor fünf Wochen Kritik aus den eigenen Spielerreihen einstecken. «Wir haben Topspieler verloren. Ob sie ersetzt wurden? Ich weiss es auch nicht», sagte etwa Sven Jung (31) gegenüber der «Südostschweiz». Für diese und weitere Aussagen wurde der Verteidiger intern abgemahnt. Klar, die 35 Tore von Ex-Captain Matej Stransky (33, Tsch) fehlen. Vor allem auch die defensive Abgeklärtheit von Klas Dahlbeck (35, Sd) sowie die Qualitäten von Nati-Verteidiger Michael Fora (31).

So legt Jung den Finger in die Wunde: Dieses Trio ist eins zu eins eben kaum ersetzt worden. Im Sommer wurde (zu) lange spekuliert, dass einer der Goalgetter Vinzenz Rohrer (22, bei Zug) oder Philipp Kurashev (27, bei Lausanne) ins Landwassertal gelockt werden könne. Vor seiner Verletzung fand Verteidiger Dominik Egli nur schleppend zur Form. Hinzu kommt jedoch, dass die (ausländischen) Leistungsträger aktuell konstant unter den Erwartungen und die Neuverpflichtungen ebenfalls einiges schuldig bleiben.

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Martin Gernat (33, Slk) ist ein Fremdkörper in der Abwehr, Frédéric Allard (28, Ka) oft dem gegnerischen Tor näher als dem eigenen. Joseph Blandisi (32, Ka) ist als Center der vierten Linie mit einer defensiveren Rolle noch ohne Tor und Assist. Adam Tambellini (32, Ka) gelingt nicht viel. Rasmus Asplund (28, Sd) und Brendan Lemieux (30, USA) kommen in der Kritik der fitten Söldner – Ryfors und Zadina sind verletzt – noch am besten weg. Doch alles in allem fehlt dem HCD in dieser herausfordernden Phase ein Ausländer von (Stransky-)Format, der vorangehen und den Karren aus dem Dreck ziehen kann.

1:04 Gross nach erneuter HCD-Pleite: «Es ist momentan extrem schwierig»

Damit, dass Rückkehrer Ken Jäger sogleich mit der Captain-Rolle betraut worden ist, hat man dem 28-Jährigen augenscheinlich keinen Gefallen getan. Auch er gehöre zu jenen Leistungsträgern, die momentan nicht abliefern können, «ich komme zweimal alleine aufs Tor und bringe es nicht fertig». Ob das am Selbstvertrauen nagt? «In dieser Phase wäre es wichtig, dass die Leader vorausgehen», so Jäger, «gleichzeitig besteht die Gefahr, dass es zu verkrampft ist.» Also ist die Krise Kopfsache? «Ja, wir studieren zu viel auf dem Eis.» Das partout nicht funktionierende Powerplay nennt der Captain als Beispiel. Er appelliert, trotz der schwierigen Situation einen Weg zurück zur Lockerheit zu finden. Doch das Selbstvertrauen ist fragil.

Hilfe in Form von (ausländischen) Verstärkungen ist nicht geplant. Die Lücken werden laut Sportchef Jan Alston (57) mit eigenen Nachwuchsspielern gefüllt, von denen einige schon überzeugten. «Das ist vielversprechend für die Zukunft.» Dennoch müssen sie zunächst reinwachsen, «wie vor wenigen Jahren noch Barandun, Chris Egli oder Knak», so Alston. Die Verletzten-Situation zwingt den HCD zu diesem Umbruch. Nur wenige Monate nach dem Titelkampf jedoch zum ungünstigsten, weil herausforderndsten Zeitpunkt. «Aber wir haben keine Zeit zum Jammern.» Am Wochenende warten Zug und Lugano, danach steht das Hinspiel des CHL-Viertelfinals in Mannheim an. Ein Weiterkommen wäre angesichts der Lage nicht unbedingt hilfreich.

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