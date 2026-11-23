Darum gehts Marco Maurer wechselt innert Stunden zwischen dem HC Lugano und dem HC Sierre hin und her

In fünf Tagen hat er vier Spiele für die beiden Klubs absolviert

Maurer wohnt in Zürich und ging zwischendurch auch nach Hause

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Es ist ein strenges Wochenende für Marco Maurer (38). Eigentlich holte Lugano den Verteidiger vor drei Wochen mittels B-Lizenz ins Tessin, um die vielen Verletzungen im Team zu kompensieren. Zunächst war die Rede von lediglich zwei Spielen. Mittlerweile heisst es, dass Maurer den ganzen November für die Bianconeri spielt.

Doch auch bei Sierre, Maurers eigentlichem Arbeitgeber, hat die Verletzungshexe zugeschlagen. So bestreitet der Verteidiger von Freitag bis Dienstag vier Spiele in fünf Tagen. Am Freitag mit den Wallisern in Olten, am Samstag mit den Tessinern in Zürich, am Sonntag wieder zu Hause mit Sierre gegen La Chaux-de-Fonds und am Dienstag wiederum mit Lugano zu Hause gegen Biel.

«Es ist komplett anderes Hockey»

Nicht ganz einfach, wenn es um die Reiseplanung geht: «Der Vorteil ist, dass ich immer noch am gleichen Ort wohne. Also zwischendurch bin ich in Zug», erklärt Maurer am Samstag nach dem Spiel. «Dort wohne ich seit eh und je. Also bin ich nach dem Spiel gestern (Olten gegen Sierre, Anm. d. Red.) nach Zug. Und heute bin ich von dort aus direkt nach Zürich gefahren. Jetzt bin ich noch am Rätseln, was ich mache. Entweder fahre ich heute Abend noch ins Wallis oder zuerst nach Zug und dann fahre ich am Sonntagmorgen los.»

Dieser Entscheidung geht der Verteidiger nach dem Gespräch mit Blick nach. Klar ist: Am Sonntag steht Maurer mit Sierre gegen La Chaux-de-Fonds bereits wieder auf dem Eis. Das Hin und Her zwischen den zwei Ligen verlangt mentale Vorbereitung: «Es ist komplett anderes Hockey», sagt Maurer. «Wenn du am Vortag gegen Olten in der Swiss League spielst und heute mit Lugano gegen Zürich, musst du den Kopf noch einmal einschalten und die Beine mehr bewegen. Es ist eine Herausforderung, das ist klar. Aber ich mache es gerne. Es bereitet mir Freude.»

Wie weiter ab Dezember?

Die Freude am Hockey hat er nach über 900 absolvierten NL-Spielen offenbar nicht verloren. Vergangene Saison unterschrieb Maurer bei Sierre zum ersten Mal einen Einjahresvertrag mit einem Swiss-League-Klub und wurde sogleich Meister. Letzten Sommer musste sich der Verteidiger dann im Tryout bei den Wallisern ein weiteres Jahr erkämpfen. Jetzt steht er wieder in der National League im Einsatz – sicher noch im November.

Ob es nach dem Ablauf des Monats weiter mit Lugano geht, kann Maurer nicht beantworten: «Ich nehme jetzt einen Tag nach dem anderen und dann schauen wir mal.» Auch Lugano-Sportchef Janick Steinmann (39) lässt diese Frage offen.

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