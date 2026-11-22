Am Freitag teilte Ajoies Logan Brown (28) gegen Fribourgs Sandro Schmid (26) einen harten Check aus. Dafür wird der Kanadier nun vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Der Stürmer wird somit mindestens das Auswärtsspiel bei den Tigers am Dienstag (19.45 Uhr) verpassen.
Die Liga hat ein Verfahren wegen eines möglichen Checks gegen den Kopf eröffnet. Im Spiel, das Ajoie mit 2:1 gewann, blieb das Vergehen ungeahndet.
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