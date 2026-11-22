Fast 20 Monate lang blieb Fabian Ritzmann ohne Tor. Doch jetzt hat der SCB-Stürmer in vier Spielen in Folge getroffen.

Darum gehts Ritzmann blieb fast 20 Monate ohne Tor

Jetzt läuft es dem Engadiner plötzlich

Jetzt traf der SCB-Stürmer viermal in Folge

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Der wichtigste Muskel ist zwischen den Ohren. Das gilt nicht zuletzt auch für den Spitzensport. Ein extremes Beispiel ist da SCB-Stürmer Fabian Ritzmann (24).

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Im Frühling 2025 schwebte der Engadiner auf Wolke sieben. Der SCB beendete die Qualifikation auf Platz 3, Ritzmann schoss dabei sieben Treffer und traf im Viertelfinal gegen Fribourg ein weiteres Mal. Danach wurde er in die Nati berufen und schrammte nur knapp an einem WM-Aufgebot vorbei, ehe er seinen Vertrag in Bern bis 2028 mit Option für ein weiteres Jahr verlängerte.

Doch in der nächsten Saison ging es mit dem SCB und Ritzmann rasant bergab. Trainer Jussi Tapola wurde bald gefeuert, auch unter Heinz Ehlers wurde es nicht wirklich besser – vor allem, was das Toreschiessen betrifft. Es harzte beim SCB und Ritzmann. In der ganzen Saison brachte der 1,93 Meter grosse Stürmer keinen einzigen Treffer zustande.

«Du meinst: Jetzt musst du, musst du, musst du»

Auch wenn der Modellathlet, der auch Rätoromanisch spricht, nicht primär fürs Toreschiessen zuständig ist, schien ihm die Torflaute zuzusetzen. Sein Spiel verlor an Wucht und Durchsetzungskraft. Hatte er sich nach der Top-Saison mit dem Nati-Aufgebot zu viel Druck gemacht? «Dieses Gefühl habe ich nicht. Ich habe mich gefreut, zu spielen, und mich auf die einfachen Dinge fokussiert. Doch dann ist alles nicht in die richtige Richtung gelaufen und es war schwierig, reinzukommen. Und wenn dann auch noch die Tore fehlen, wird es schon schwierig. Du meinst: Jetzt musst du, musst du, musst du. Dann gehen die Schüsse umso weniger rein. Jetzt bin ich froh, ist der Knopf aufgegangen.»

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Und wie der Knopf aufgegangen ist. Am Freitag vor einer Woche traf er gegen Fribourg (4:3 n.P.) nach 605 Tagen endlich wieder. Die Erlösung. Und auch in den folgenden drei Spielen reihte sich der Mann aus Scuol GR unter die Torschützen. «Das ist der Ketchup-Effekt, wie man sagt.»

Eine Erklärung dafür, dass es wieder mit der Torproduktion klappt, hat er nicht. «Ich habe das Gefühl, dass ich immer das Gleiche mache wie schon letzte Saison. Doch die Schüsse wollten einfach nicht rein. Das ist schon speziell. Man weiss jeweils selbst nicht, wieso. Ich bin mega froh, dass ich dem Team helfen kann. Doch wie ich immer gesagt habe: Mein Job ist es, Energie reinzubringen. Und wenn dann auch noch ein Tor passiert, ist es auch schön.»

Schon vor dem ersten Treffer hatte Ritzmann unter dem neuen Trainer Serge Aubin wieder dynamischer gewirkt. Und jetzt profitiert er von einem Ketchup-Effekt, wie man ihn noch selten gesehen hat.

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