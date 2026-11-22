14 Tore fielen im Derby zwischen Biel und Bern. Ein Rekord? Mitnichten. Nati-Stürmer Simon Knak führt neu die Torschützenliste an und schielt nach Nordamerika. Hier kommt das Liga-Inside.

Darum gehts Der SC Bern gewinnt in Biel 9:5 und feiert dank Rodrigo Abols’ Hattrick den fünften Sieg in Folge

Simon Knak führt mit 15 Toren die Torschützenliste an und nennt Nordamerika weiter als Ziel

Nach Kritik von ZSC-Goalie Simon Hrubec kontrolliert die Liga die Ausrüstung zweier Torhüter

Gehts den Goalies jetzt an den Kragen?

Die erneute Nörgelei von ZSC-Keeper Simon Hrubec hat offensichtlich Wirkung gezeigt. Zur Erinnerung: Der Tscheche beschwerte sich mehrere Male öffentlich darüber, dass Schweizer Torhüter in der National League mit ihrer Ausrüstung schummeln würden. Namen nannte er jedoch nie. Dafür kritisierte der 35-Jährige auch die Liga für ihre laschen und kaum stattfindenden Kontrollen. Das lässt sie nicht auf sich sitzen. Nur vier Tage, nachdem Hrubec nochmals nachgelegt hatte, stehen die NL-«Kontrolleure» Willi Vögtlin und Marc Grieder am Freitag in Bern auf der Matte und lassen nach dem Match Berns Christof von Burg und Klotens Reto Berra zum Abmessen antraben. Mitteilen müssen sie dies den Teams bis spätestens in der zweiten Pause.

SCB gewinnt 9:5 – doch zum Torrekord fehlt einiges

Das Berner Derby in Biel endet mit 9:5 für die Gäste aus der Hauptstadt. 14 Tore sind nicht schlecht. Zum Torrekord fehlt aber einiges. 1983 besiegte der HC Davos den HC Lugano mit 19:7.

4:27 Biel – Bern 5:9: Kurioses Billard-Tor hilft Biel nicht mehr

Wenn Abols trifft, gewinnt Bern

Beim Schützenfest in Biel gelingt SCB-Stürmer Rodrigo Abols (30) ein Hattrick. Der lettische Hüne, der letzte Saison noch in der NHL bei den Philadelphia Flyers spielte, hat nun elf Tore auf dem Konto. In acht Spielen hat er mindestens einen Treffer erzielt – jedes Mal ging der SC Bern als Sieger vom Eis. Die Berner haben nun fünfmal in Serie gewonnen. Das war ihnen letztmals 2022 unter Johan Lundskog gelungen. Ganz anders Biel. Das Team von Christian Dubé hat nun viermal in Folge verloren.

1:07 SCB-Abols über verrücktes Spiel: «Dieses Spiel hat den Coaches Kopfschmerzen bereitet»

Suri streitet mit TV-Ref über umstrittene Frödén-Aktion

Die ZSC Lions schnüren die Bianconeri zu Hause beim Stand von 1:1 so richtig ein. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Gastgeber in Führung gehen. Lugano-Trainer Tomas Mitell gibt seiner Mannschaft mit einem Timeout eine Verschnaufpause. Genau im richtigen Moment, wie sich herausstellt. Die Gäste wirken danach dynamischer und sorgen wieder für Gefahr vor dem Zürcher Tor. Kurz vor der zweiten Drittelspause geht dann Lugano sogar beinahe in Führung. Vor Simon Hrubec herrscht Chaos und Mirco Müller bringt die Scheibe aus kurzer Distanz aufs Tor. Der ZSC-Goalie scheint geschlagen. Doch Jesper Frödén rettet noch vor der Linie – mit der Hand. Sollte es dafür nicht eigentlich Penalty geben? Da scheiden sich die Meinungen von Mysports-Experte Reto Suri und TV-Schiri Matthias Kehrli. Die Regel, die in dieser Situation zur Anwendung kommt, besagt: Ein Spieler darf die Scheibe im Torraum mit der offenen Hand spielen, aber nicht blockieren. Gemäss Kehrli spielt Frödén den Puck mit der offenen Hand und gibt den Schiedsrichtern auf dem Eis somit recht. Suri entgegnet: «Du hast gesagt: ‹Mit der offenen Hand spielen›. Aber das ist hier definitiv nicht der Fall.» Kehrli verweist darauf, dass es eine Sache der Regelauslegung ist und wirft die Frage in die Runde, was denn die Definition einer «offenen Hand» ist.

1:55 «Das macht er definitiv nicht»: Suri und Schiri-Experte streiten über umstrittene Frödén-Szene

Knak schielt nach Nordamerika

Lange bleibt es zwischen dem ZSC und Lugano beim Stand von 1:1. Bis Simon Knak mit zwei Treffern innerhalb von acht Minuten den Sieg für die Zürcher regelt. Es sind die Tore Nummer 14 und 15 für den Ex-Davoser, der somit die Torschützenliste in der National League anführt. «Wenn es läuft, dann läufts», sagt Knak nach dem Spiel gegenüber Blick bescheiden. Muss der ZSC Angst davor haben, dass der Stürmer die Schweiz in Richtung Nordamerika verlassen könnte, wenn die Produktion so weiterläuft? «Man muss keine Angst haben», antwortet Knak auf diese Frage. Und weiter: «Für mich ist es weiterhin ein grosses Ziel. Schlussendlich, wenn das Gesamtpaket stimmt – nach dieser Saison – können wir dann weiterschauen. Jetzt will ich mich aber auf Zürich fokussieren.»

5:12 ZSC – Lugano 4:1: Sanford vernascht Marti und legt perfekt für Fazzini auf

Noch einer weg bei Lugano

Kaum hat die Partie in der Swiss Life Arena begonnen, hat sich schon wieder ein Lugano-Spieler verletzt. Der ZSC ist in der vierten Minute mit dem Spielaufbau an der eigenen blauen Linie beschäftigt, was Daniel Olsson (21) zwingt, nach hinten zu arbeiten. Der Däne mit Schweizer Lizenz verliert aber an seinem ehemaligen Arbeitsort beim Hockeybogen die Haftung, schlittert ungebremst in die Bande und fährt zur Bank. Olsson setzt sich aber nicht hin. Stattdessen verlässt der Lugano-Stürmer das Spiel mit schmerzverzerrtem Gesicht in Richtung Garderobe und hält sich dabei die Schulter. Zum Einsatz kommt er an diesem Abend nicht mehr.

Pechvogel Frehner

Wie viel Pech kann einer allein eigentlich haben? Das fragt man sich in der 55. Minute des Duells zwischen Kloten und Davos, als ein Bündner auf dem Eis zusammensackt und die Handschuhe vors Gesicht hält, nachdem er von einem Puck getroffen worden ist. Denn wieder einmal ist es Yannick Frehner. Der HCD-Stürmer kriegt regelmässig die Scheibe ins Gesicht, verletzte sich 2021 schwer (Kieferbruch), verlor schon mehrere Zähne. Der Schütze, Klotens Verteidiger Max Lindroth, fährt sofort zu Pechvogel Frehner und entschuldigt sich. Diesmal hats die Nase erwischt, Frehner muss nach dem Spiel zur Kontrolle ins Spital.

Carr reagiert auf Wirbel mit starker Leistung

Ajoie-Rüpel Daniel Carr hat anspruchsvolle Wochen und Tage hinter sich. Nach seinem primitiven finalen Schlag im Faustkampf gegen Biels Gaëtan Haas waren die Folgen für ihn zunächst sieben Spielsperren und eine Busse von 9040 Franken. Am Freitag wurde dann der Wirbel um den Kanadier nochmals grösser, als bekannt wurde, dass der Staatsanwalt gegen ihn wegen schwerer Körperverletzung aktiv wird. Doch Carr, der seine Sperre inzwischen abgesessen hat, liess sich an den Wochenendspielen nichts anmerken und lieferte auf dem Eis starke Leistungen ab: zwei Siege mit Ajoie gegen Lugano (3:2 n.P.) und Fribourg (2:1), Matchwinner gegen Lugano mit einem Tor im Spiel und im Penaltyschiessen sowie ein Traumassist gegen Fribourg beim Treffer von Kyen Sopa zum 2:0. Als ihn Fribourgs neuer Schwede William Worge Kreü nach einem Gewühl vor dem Tor unsanft anging, reagierte der Kanadier nicht, sondern zog von dannen.

2:07 Ajoie – Fribourg 2:1: Sopa trifft nach Laserpass von Carr

Virtanen statt Genoni der gefeierte Mann

Beim ersten Aufeinandertreffen von Zug und Ambri dauerte die Partie nur acht Minuten, ehe sie wegen Wasserpfützen auf dem Eis infolge des undichten Daches in der Zuger OYM Hall abgebrochen werden musste. Ausgerechnet beim gross angerichteten 1000. NL-Spiel von Übergoalie Leonardo Genoni – sein grosses Jubiläum fand dann drei Tage später auswärts gegen die ZSC Lions statt. Am Samstag haben Ambri und Zug in der Gottardo Arena nun erstmals in dieser Saison ein Gotthard-Derby zu Ende gebracht. Die Partie auf Augenhöhe endete mit einem 4:3-Sieg nach Verlängerung für Ambri. Genoni war dieses Mal als Ersatz nur Zuschauer und Ambri-Finne Jesse Virtanen mit dem Siegestor und zwei Assists die grosse Figur. Auf eine Revanche müssen die Zuger indes nicht lange warten – das Abbruch-Spiel wurde auf den 30. November neu angesetzt.

2:56 Ambri – Zug 4:3 n.V. Virtanen versteckt Siegpuck unter dem Lattenkreuz

Fribourg hebt Sanktionen gegen Ultras auf

Weniger als einen Monat nach den Ausschreitungen in Lausanne hat Gottéron die Sanktionen gegen seine Ultras im eigenen Stadion aufgehoben. «Seit mehreren Wochen gab es regelmässig Diskussionen mit ihnen und wir haben gemeinsam eine Verständigung gefunden», sagt CEO John Gobbi. So war die Fankurve am Freitag gegen die SCRJ Lakers wieder voll.