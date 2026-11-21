Zug schickt Genf mit einer 7:1-Packung nach Hause. Dabei trägt sich Lino Martschini in die Geschichtsbücher ein.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Zwischen 1972 und 1984 spielte Heinz Jenni (†41) für den EVZ und erzielte dabei 260 Tore. 41 Jahre lang blieb dieser Klubrekord unangetastet. Bis Lino Martschini (33) die historische Marke am 3. Oktober 2025 mit seinem Treffer gegen Lausanne egalisierte.

Es dauert jedoch lange, bis sich der EVZ-Stürmer zum alleinigen Rekordtorschützen krönt. Nach seinem 260. Treffer für die Zentralschweizer gelingt es Martschini in den folgenden zehn NL-Spielen nicht mehr, ein weiteres Tor zu erzielen. Stattdessen zieht sich die Nummer 46 der Zuger am 28. Oktober gegen Langnau eine schwere Knieverletzung zu und fällt für den Rest der Saison aus.

3:00 EV Zug – Genf-Servette 7:1: Acht Treffer – die Tor-Party jetzt im Video

Satter Slapshot ins Glück

Etwas mehr als ein Jahr später ist es nun so weit. Bei seinem dritten Spiel seit seiner Verletzung erzielt Martschini sein 261. Tor. Zu Hause gegen Genf führen die Zentralschweizer bereits mit 6:1, als sich der EVZ-Stürmer in der 39. Minute in die Geschichtsbücher einträgt. Teamkollege Jacob Moverare (28) kommt in der Offensivzone an die Scheibe und bedient Martschini, der in der Nähe der blauen Linie bereitsteht

Mit einem satten Slapshot bezwingt die Nummer 46 der Zuger den Genfer Goalie und Ex-EVZ-Junior Joren van Pottelberghe (29). Der Schuss wird noch entscheidend von einem Servette-Spieler abgelenkt. Martschinis Teamkollegen räumen die Bank und stürmen aufs Eis, um den historischen Treffer gemeinsam mit ihrem neuen Rekordtorschützen zu feiern.

Selfie mit den Fans

Wie viel das Tor für ihn bedeutet, offenbart der Mann der Stunde im Interview mit Mysports nach dem Spiel: «Es ist irgendwie surreal. Es war ein langer Weg», sagt Martschini mit etwas gebrochener Stimme und den Tränen nahe. «Ich musste während der Reha viel arbeiten und viel leiden. Ich hatte ein super Team aus Ärzten und Physios hinter mir. An dieser Stelle: ein riesiges Dankeschön. Sie haben es mir ermöglicht, dass ich heute hier stehen darf und das zelebrieren darf.»

Das tut Martschini nicht alleine. Auf dem Eis schiesst der Zuger mit der Kurve voller Heimfans im Hintergrund ein Selfie.

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