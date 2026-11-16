Du liebst Eishockey? Werde Fan-Reporter bei Blick

Die erste Runde war ein voller Erfolg. Jetzt gehts in die nächste Runde. Wir suchen neue Fan-Reporter. Bist du dabei? Dann bewirb dich!

Darum gehts Blick sucht weitere Eishockey Fan-Reporter

Bewerber müssen ein kurzes Video einreichen und ein Formular ausfüllen

Fans aller Klubs der National League aus der Deutschchweiz

Eva Kunz Senior Community Editorin

Der Moment, wenn dein Club ein Goal schiesst! Wenn deine Emotionen hochkochen und du am liebsten die ganze Welt an deiner Freude teilhaben lassen möchtest! Genau dann zeigt sich, was es heisst, Hockeyfan zu sein. Als Blick-Fan-Reporter kannst du diese Leidenschaft teilen und die Blick-Community hautnah in deine Hockeywelt mitnehmen.

Wie viel Begeisterung dahintersteckt, zeigen unsere ersten Blick-Fan-Reporterinnen: Community-Gewinnerin Selma Tiric machte den Anfang und ging mit gutem Beispiel voran. Auch Lynn Enya ist mit viel Elan für ihren Herzensklub HC Davos unterwegs: In ihren Videos springt ihr Enthusiasmus förmlich durch den Screen!

Werde Teil der Fan-Reporter-Crew

Selma und Lynn haben den Anfang gemacht – jetzt bist du dran! Wir suchen weitere leidenschaftliche Hockeyfans, die ihre Begeisterung vor der Kamera teilen. Dabei suchen wir keine zweite Selma oder eine zweite Lynn, sondern dich mit deinem ganz eigenen Stil!

Ganz egal, für welchen National-League-Klub dein Herz schlägt: Zeig uns, wie du Eishockey erlebst. Wie feierst du einen Last-Minute-Ausgleich? Wie reagierst du auf eine hitzige Auseinandersetzung auf dem Eis? Ob Matchday-Vlogs direkt von den Rängen aus, Watch-Partys mit Freunden oder Reaktionen zum Spielgeschehen – deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Bewirb dich jetzt und werde vielleicht schon bald Teil der Blick-Fan-Reporter-Crew!

Bewirb dich jetzt

Zeig uns in einem kurzen Video, warum du die perfekte Besetzung bist, fülle das Anmeldeformular aus und sichere dir die Chance, deinen Klub und seine Fans bei Blick zu vertreten. Unsere Blick-Eishockeyredaktion entscheidet dann zusammen mit der Community, wer als Blick-Fan-Reporterin und -reporter im Einsatz stehen wird.