Wer geglaubt hat, dass man beim betroffenen EHC Biel durch das Strafverfahren gegen Ajoie-Wüterich Daniel Carr in Jubelstürme ausbricht, hat sich getäuscht. Daniel Villard ist in dieser Frage hin- und hergerissen.

Darum gehts Ajoies Carr schlug Biels wehrlosen Haas am Kopf: Hirnerschütterung

Carr erhielt sieben Spielsperren; die Justiz ermittelt

Biel-CEO Villard sieht das Verfahren zwiespältig

Die Bilder gingen durch die Schweizer Eishockeyszene: Ajoies Stürmer Daniel Carr (35) liess bei einem Faustkampf auch dann nicht von Biel-Captain Gaëtan Haas (34) ab, als dieser nur noch wehrlos vor ihm auf den Knien war. Stattdessen verpasste der Kanadier seinem Kontrahenten nochmals einen hässlichen Schlag gegen den Kopf.

Auf die Frage, ob es im Sinne des EHC Biel sei, dass die Staatsanwaltschaft wegen Carrs Aktion ein Verfahren eröffnet hat, sagt CEO Daniel Villard: «Das ist eine schwierige Frage. Einerseits ja, denn es sind sich wohl alle einig, dass dies keine gute Situation war. Aber persönlich finde ich es schlecht, wenn Sachen aus dem Sport vor dem Richter enden.»

Villard bestreitet, dass der EHC Biel die Staatsanwaltschaft aktiv zu diesem Schritt motiviert habe: «Es gab von unserer Seite keinen Kontakt. Es kann aber sein, dass unsere Kommunikation zu dem Fall einen Einfluss gehabt hat.»

Biels Prüfung einer Zivilklage wurde hinfällig

Der EHC Biel hatte die finale Attacke von Carr von Anfang an aufs Schärfste verurteilt und gegen das Urteil des Einzelrichters, der den Ajoie-Kanadier für fünf Spiele gesperrt hatte, rekurriert. In zweiter Instanz wurde die Sperre auf sieben Spiele ausgeweitet. Zudem muss Carr eine Busse von 9040 Franken bezahlen. Biel hatte zehn Spielsperren gefordert und daneben auch angekündigt, eine Zivilklage zu prüfen.

Zu Letzterer sagt Villard: «Wir haben das mit Gaëtan Haas angeschaut, denn es hätte ja von seiner Seite kommen müssen. Doch es ist dann hinfällig geworden, nachdem wir mitbekommen haben, dass die Staatsanwaltschaft selbst tätig wird. Haas wurde in diesem Zusammenhang vor einigen Tagen vernommen.» Aus dem Bieler Lager ist zu hören, dass man ursprünglich abwarten wollte, wie sich der Gesundheitszustand von Haas entwickelt, um sich dafür oder dagegen zu entscheiden.

Am nächsten Donnerstag muss Biel zu Ajoie

Der Nati-Stürmer befindet sich nach seiner neuerlichen Gehirnerschütterung weiterhin im Aufbau. Villard dazu: «Es geht ihm besser, aber nicht gut. Er war wieder auf dem Eis, aber ohne Kontakt – und da stellt sich dann immer die Frage, wie der Kopf reagiert. Ich denke nicht, dass er 2026 nochmals spielen kann, und hoffe auf den Januar, aber Prognosen sind bei Gehirnerschütterungen immer schwierig.»

Das Vorpreschen der Staatsanwaltschaft sorgt nun für zusätzliche Brisanz beim ohnehin schon hitzigen nächsten Duell zwischen Ajoie und Biel, das am kommenden Donnerstag in Pruntrut ansteht. «Das kann ja lustig werden», meint Villard ironisch, «aber natürlich kann die Staatsanwaltschaft darauf keine Rücksicht nehmen.»

Und was sagt man bei der Liga zum Fall? «Zu einem laufenden Verfahren können wir keinen Kommentar abgeben», so NL-Geschäftsführer Denis Vaucher.