DE
FR
Abonnieren
Haas kriegt aufs Dach
1:25
Einer muss unter die Dusche:Ajoie-Carr und Biel-Haas lassen die Fäuste fliegen

Nach Berufung von Biel
Ajoie-Carr wird nach Faustschlag noch länger gesperrt

Daniel Carr hat Gaëtan Haas einen wüsten Faustschlag verpasst. Dafür wurde der Ajoie-Spieler zunächst für fünf Spiele gesperrt. Nun wurde die Berufung des EHC Biel zum Teil gutgeheissen – und das Strafmass erhöht.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
1/4
Zwischen Gaëtan Haas (l.) und Daniel Carr fliegen die Fäuste.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Am 20. Oktober gibt die National League bekannt, dass Daniel Carr (34) für fünf Spiele gesperrt wird und eine Busse in der Höhe von 7600 Franken bezahlen muss. Die Sanktionen sind die Folge einer wüsten Aktion des Ajoie-Kanadiers. Im Duell mit dem EHC Biel liefert er sich eine Prügelei mit Gaëtan Haas (34). Als der Biel-Captain bereits am Boden liegt, verpasst Carr ihm mit der blossen Faust einen heftigen Schlag ins Gesicht. Dieser hat für Haas Folgen. Er zieht sich eine Gehirnerschütterung zu und fällt für unbestimmte Zeit aus.

Zwei Tage später hat Biel beim Verbandssportgericht VSG gegen diesen Entscheid Berufung eingelegt und beantragt, dass die Sperre auf zehn Spiele erhöht wird. Nun hat die Liga bekanntgegeben, dass das VSG entschieden hat, die Strafe von Carr auf sieben Spielsperren zu erhöhen. Zudem muss er neu eine Busse in der Höhe von 9040 Franken (inklusive Verfahrenskosten) bezahlen.

«Qualifikation als schweren Fall»

«Die sehr grosse Wucht und das erhebliche Verletzungspotenzial begründen die Qualifikation als schweren Fall», heisst es im VSG-Entscheid. Und weiter: «Die zusätzliche besondere Verwerflichkeit des gezielten Schlagens gegen einen wehrlosen Gegner rechtfertigt eine Erhöhung. Die Berufung ist insoweit teilweise gutgeheissen.»

Vier seiner nun sieben Spielsperren hat Carr bereits verbüsst. Zuschauen muss er nun noch gegen den SC Bern (30. Oktober), die SCRJ Lakers (31. Oktober) und nach der Nati-Pause gegen den HC Davos (14. November).

Die Kosten des Verfahrens betragen 4000 Franken. Weil Biel mit seiner Berufung zu drei Fünfteln unterlegen ist, muss der Klub auch drei Fünftel der Kosten tragen (2400 Franken). Den restlichen Betrag (1600 Franken) übernimmt die Swiss Ice Hockey Federation SIHF.

Noch näher dran am HC Ajoie
Ajoie.png

Füge jetzt den HC Ajoie deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
SCL Tigers
SCL Tigers
18
11
29
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
17
14
27
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
17
-8
26
6
SC Bern
SC Bern
15
3
25
7
Lausanne HC
Lausanne HC
19
-11
24
8
EV Zug
EV Zug
11
14
22
9
HC Ajoie
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Lugano
HC Lugano
17
-5
22
11
HC Davos
HC Davos
17
-10
21
12
EHC Biel
EHC Biel
16
-4
20
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
EHC Kloten
17
-19
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21395888 National+League
National League
21411205 Logo_EHC_Biel
EHC Biel
21411212 Logo_HC_Ajoie
HC Ajoie
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21395888 National+League
        National League
        21411205 Logo_EHC_Biel
        EHC Biel
        21411212 Logo_HC_Ajoie
        HC Ajoie