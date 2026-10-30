Ajoie-Carr wird nach Faustschlag noch länger gesperrt

Daniel Carr hat Gaëtan Haas einen wüsten Faustschlag verpasst. Dafür wurde der Ajoie-Spieler zunächst für fünf Spiele gesperrt. Nun wurde die Berufung des EHC Biel zum Teil gutgeheissen – und das Strafmass erhöht.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am 20. Oktober gibt die National League bekannt, dass Daniel Carr (34) für fünf Spiele gesperrt wird und eine Busse in der Höhe von 7600 Franken bezahlen muss. Die Sanktionen sind die Folge einer wüsten Aktion des Ajoie-Kanadiers. Im Duell mit dem EHC Biel liefert er sich eine Prügelei mit Gaëtan Haas (34). Als der Biel-Captain bereits am Boden liegt, verpasst Carr ihm mit der blossen Faust einen heftigen Schlag ins Gesicht. Dieser hat für Haas Folgen. Er zieht sich eine Gehirnerschütterung zu und fällt für unbestimmte Zeit aus.

Zwei Tage später hat Biel beim Verbandssportgericht VSG gegen diesen Entscheid Berufung eingelegt und beantragt, dass die Sperre auf zehn Spiele erhöht wird. Nun hat die Liga bekanntgegeben, dass das VSG entschieden hat, die Strafe von Carr auf sieben Spielsperren zu erhöhen. Zudem muss er neu eine Busse in der Höhe von 9040 Franken (inklusive Verfahrenskosten) bezahlen.

«Qualifikation als schweren Fall»

«Die sehr grosse Wucht und das erhebliche Verletzungspotenzial begründen die Qualifikation als schweren Fall», heisst es im VSG-Entscheid. Und weiter: «Die zusätzliche besondere Verwerflichkeit des gezielten Schlagens gegen einen wehrlosen Gegner rechtfertigt eine Erhöhung. Die Berufung ist insoweit teilweise gutgeheissen.»

Vier seiner nun sieben Spielsperren hat Carr bereits verbüsst. Zuschauen muss er nun noch gegen den SC Bern (30. Oktober), die SCRJ Lakers (31. Oktober) und nach der Nati-Pause gegen den HC Davos (14. November).

Die Kosten des Verfahrens betragen 4000 Franken. Weil Biel mit seiner Berufung zu drei Fünfteln unterlegen ist, muss der Klub auch drei Fünftel der Kosten tragen (2400 Franken). Den restlichen Betrag (1600 Franken) übernimmt die Swiss Ice Hockey Federation SIHF.

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