DE
FR
Abonnieren
BIEL - AJOIE
2:37
EHC Biel – HC Ajoie 2:5:Carr streckt Haas mit Faustschlag nieder

Nach Faustschlag von Ajoie-Carr
Bittere Gewissheit bei Biel-Haas

Der EHC Biel, aktuell Tabellenzwölfter der National League, muss auf unbestimmte Zeit auf seinen Captain verzichten.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
Biels Gaëtan Haas verlässt nach dem Faustschlag von Ajoies Daniel Carr benommen das Eis.
Foto: keystone-sda.ch

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Biels Captain Gaëtan Haas (34) hat sich am Freitag durch den hinterhältigen Faustschlag von Ajoies Daniel Carr (34) eine Hirnerschütterung zugezogen. «Die Ausfalldauer ist derzeit unbestimmt», schreiben die Seeländer auf X. Als sich Haas vor zwei Saisons mit derselben Verletzung herumschlagen musste, fiel er fast ein Jahr lang aus.

Übeltäter Carr wurde am Samstag vorsorglich für ein Spiel gesperrt, weswegen er bei Ajoies Niederlage gegen Zug fehlte. Zudem eröffnete die Liga gegen den Kanadier ein ordentliches Verfahren.

Biel gibt am Montag ausserdem bekannt, dass Aleksandr Iakovenko (28) wegen eines Muskelrisses pausieren muss. Wie lange der Verteidiger ausfällt, wird nächste Woche neu beurteilt.

Noch näher dran am EHC Biel
Biel.png

Füge jetzt den EHC Biel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Mehr zum Thema
Biel.png
Nichts verpassen
Alle Storys zum EHC Biel
NationLeague.png
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
12
25
33
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
13
3
24
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
12
2
21
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
12
14
21
5
Lausanne HC
Lausanne HC
14
1
21
6
SC Bern
SC Bern
11
4
20
7
SCL Tigers
SCL Tigers
13
3
19
8
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-4
19
9
EV Zug
EV Zug
8
11
16
10
HC Davos
HC Davos
13
-7
16
11
HC Lugano
HC Lugano
12
-3
15
12
EHC Biel
EHC Biel
12
-6
13
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
13
-18
11
14
EHC Kloten
EHC Kloten
13
-25
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21411205 Logo_EHC_Biel
EHC Biel
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21411205 Logo_EHC_Biel
        EHC Biel
        21395888 National+League
        National League