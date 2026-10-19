Bittere Gewissheit bei Biel-Haas

Der EHC Biel, aktuell Tabellenzwölfter der National League, muss auf unbestimmte Zeit auf seinen Captain verzichten.

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Biels Captain Gaëtan Haas (34) hat sich am Freitag durch den hinterhältigen Faustschlag von Ajoies Daniel Carr (34) eine Hirnerschütterung zugezogen. «Die Ausfalldauer ist derzeit unbestimmt», schreiben die Seeländer auf X. Als sich Haas vor zwei Saisons mit derselben Verletzung herumschlagen musste, fiel er fast ein Jahr lang aus.

Übeltäter Carr wurde am Samstag vorsorglich für ein Spiel gesperrt, weswegen er bei Ajoies Niederlage gegen Zug fehlte. Zudem eröffnete die Liga gegen den Kanadier ein ordentliches Verfahren.

Biel gibt am Montag ausserdem bekannt, dass Aleksandr Iakovenko (28) wegen eines Muskelrisses pausieren muss. Wie lange der Verteidiger ausfällt, wird nächste Woche neu beurteilt.

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