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BIEL - AJOIE
2:37
EHC Biel – HC Ajoie 2:5:Carr streckt Haas mit Faustschlag nieder

Primitive Attacke
Carr schlägt wehrlosen Biel-Captain Haas groggy

Das Duell zwischen Biel und Ajoie (2:5) eskaliert. Die Schiedsrichter schicken fünf Spieler vorzeitig unter die Dusche und verhängen 163 Strafminuten.
Publiziert: vor 40 Minuten
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Zwischen Ajoie und Biel geht es ordentlich zur Sache.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Stephan RothStv. Eishockey-Chef

45 Minuten sind in Biel gespielt, als die Fetzen fliegen. Auslöser der Schlägerei ist Ajoie-Bösewicht Valentin Pilet, der auf den Schweden Lias Andersson losgeht. Daneben kommt es zu einem zweiten Haupt-Kampf: Daniel Carr gegen Biel-Captain Gaëtan Haas.

Soweit ist alles noch im grünen Bereich. Doch nachdem der Kanadier den Seeländer zu Boden gerissen hat, verpasst er seinem wehrlosen Gegner noch mit der blossen Faust einen heftigen Schlag ins Gesicht. Eine primitive Attacke, die dem 34-Jährigen gleich zwei Spieldauer-Disziplinarstrafen einbringt und eine automatische Sperre sowie möglicherweise ein Verfahren nachziehen könnte.

Haas verschwindet groggy in der Kabine

Haas ist nach dem Schlag groggy und verschwindet in der Kabine, noch bevor auch gegen ihn ein Restausschluss ausgesprochen wird. Man kann nur hoffen, dass sich der 34-Jährige nicht wieder eine Hirnerschütterung zugezogen hat, wie vor zwei Saisons, als er fast ein Jahr pausieren musste.

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Wie Carr und Haas werden auch Pilet und Andersson sowie Ajoie-Verteidiger Jesse Zgraggen vorzeitig unter die Dusche geschickt. Insgesamt sprechen die Unparteiischen 163 Strafminuten aus.

Zwei Spieldauerdisziplinarstrafen auf einen Schlag hatte diese Saison auch Lausannes Basile Sansonnens kassiert. Er hatte sich einen Bandencheck gegen HCD-Stürmer Brendan Lemieux zu Schulden kommen lassen und sich darauf dem Kampf mit dem Ex-NHL-Spieler gestellt.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
11
21
30
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
12
6
24
3
SCL Tigers
SCL Tigers
12
5
19
4
HC Ajoie
HC Ajoie
13
-3
19
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
11
-1
18
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
7
Lausanne HC
Lausanne HC
13
-2
18
8
SC Bern
SC Bern
10
2
17
9
HC Davos
HC Davos
12
-3
16
10
HC Lugano
HC Lugano
11
2
15
11
EV Zug
EV Zug
7
10
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
12
-17
11
13
EHC Biel
EHC Biel
11
-7
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
12
-22
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
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