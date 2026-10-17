Das Duell zwischen Biel und Ajoie (2:5) eskaliert. Die Schiedsrichter schicken fünf Spieler vorzeitig unter die Dusche und verhängen 163 Strafminuten.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

45 Minuten sind in Biel gespielt, als die Fetzen fliegen. Auslöser der Schlägerei ist Ajoie-Bösewicht Valentin Pilet, der auf den Schweden Lias Andersson losgeht. Daneben kommt es zu einem zweiten Haupt-Kampf: Daniel Carr gegen Biel-Captain Gaëtan Haas.

Soweit ist alles noch im grünen Bereich. Doch nachdem der Kanadier den Seeländer zu Boden gerissen hat, verpasst er seinem wehrlosen Gegner noch mit der blossen Faust einen heftigen Schlag ins Gesicht. Eine primitive Attacke, die dem 34-Jährigen gleich zwei Spieldauer-Disziplinarstrafen einbringt und eine automatische Sperre sowie möglicherweise ein Verfahren nachziehen könnte.

Haas verschwindet groggy in der Kabine

Haas ist nach dem Schlag groggy und verschwindet in der Kabine, noch bevor auch gegen ihn ein Restausschluss ausgesprochen wird. Man kann nur hoffen, dass sich der 34-Jährige nicht wieder eine Hirnerschütterung zugezogen hat, wie vor zwei Saisons, als er fast ein Jahr pausieren musste.

Wie Carr und Haas werden auch Pilet und Andersson sowie Ajoie-Verteidiger Jesse Zgraggen vorzeitig unter die Dusche geschickt. Insgesamt sprechen die Unparteiischen 163 Strafminuten aus.

Zwei Spieldauerdisziplinarstrafen auf einen Schlag hatte diese Saison auch Lausannes Basile Sansonnens kassiert. Er hatte sich einen Bandencheck gegen HCD-Stürmer Brendan Lemieux zu Schulden kommen lassen und sich darauf dem Kampf mit dem Ex-NHL-Spieler gestellt.

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