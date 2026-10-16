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Klotens Wolf ist frustriert
«Puh! Ehrlich gesagt, es ist schwierig»

Eine weitere Pleite, ein Goalie-Wechsel, Pfiffe von den Rängen, ein genervter Spieler im Pausen-Interview. Um Kloten muss man sich langsam Sorgen machen. Bernd Wolf zeigt sich frustriert und meint: «Puh! Ehrlich gesagt, es ist schwierig.»
Publiziert: 16.10.2026 um vor 12 Minuten
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
11
21
30
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
12
6
24
3
SCL Tigers
SCL Tigers
12
5
19
4
HC Ajoie
HC Ajoie
13
-3
19
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
11
-1
18
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
7
Lausanne HC
Lausanne HC
13
-2
18
8
SC Bern
SC Bern
10
2
17
9
HC Davos
HC Davos
12
-3
16
10
HC Lugano
HC Lugano
11
2
15
11
EV Zug
EV Zug
7
10
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
12
-17
11
13
EHC Biel
EHC Biel
11
-7
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
12
-22
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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