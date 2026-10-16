Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
11
21
30
2
Genève-Servette HC
12
6
24
3
SCL Tigers
12
5
19
4
HC Ajoie
13
-3
19
5
HC Ambri-Piotta
11
-1
18
6
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
7
Lausanne HC
13
-2
18
8
SC Bern
10
2
17
9
HC Davos
12
-3
16
10
HC Lugano
11
2
15
11
EV Zug
7
10
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
12
-17
11
13
EHC Biel
11
-7
10
14
EHC Kloten
12
-22
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs