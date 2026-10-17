DE
FR
Abonnieren
BIEL - AJOIE
2:37
EHC Biel – HC Ajoie 2:5:Carr streckt Haas mit Faustschlag nieder

Disziplinarverfahren und Sperre
Primitive Attacke hat für Ajoie-Kanadier Konsequenzen

Die Liga hat ein Verfahren gegen Ajoie-Schläger Daniel Carr eingeleitet. Der Kanadier kassierte gegen Biel gleich zwei Spieldauer-Disziplinarstrafen.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
Daniel Carr (r.) wird vorsorglich gesperrt.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Daniel Carrs (34) primitives Verhalten im Spiel gegen Biel am Freitagabend hat Konsequenzen. Die Liga hat ein Disziplinarverfahren gegen den Kanadier eingeleitet und ihn vorsorglich für eine Partie aus dem Verkehr gezogen.

Gut möglich, dass es nicht bei einer Spielsperre bleibt. Carr prügelte sich mit Gaëtan Haas (34) – so weit, so gut. Als er den Biel-Captain bereits zu Boden gerissen hatte, verpasste er seinem wehrlosen Gegner aber noch einen Faustschlag – notabene ohne Handschuhe. Die Schiedsrichter sprachen gleich zwei Spieldauer-Disziplinarstrafen aus.

Haas verschwindet in der Kabine, noch bevor auch gegen ihn ein Restausschluss ausgesprochen wird. Man kann nur hoffen, dass er sich nicht wieder eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, wie vor zwei Saisons, als er fast ein Jahr pausieren musste.

Am Samstagabend gegen Zug wird Carr sicher fehlen. Danach spielen die Jurassier am Freitag gegen Servette, tags darauf in Ambri und am Dienstag, 27. Oktober, in Kloten.

Noch näher dran am HC Ajoie
Ajoie.png

Füge jetzt den HC Ajoie deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Mehr zum Thema
Ajoie.png
Nichts verpassen
Alle Storys zum HC Ajoie
NationLeague.png
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
11
21
30
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
12
6
24
3
SCL Tigers
SCL Tigers
12
5
19
4
HC Ajoie
HC Ajoie
13
-3
19
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
11
-1
18
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
7
Lausanne HC
Lausanne HC
13
-2
18
8
SC Bern
SC Bern
10
2
17
9
HC Davos
HC Davos
12
-3
16
10
HC Lugano
HC Lugano
11
2
15
11
EV Zug
EV Zug
7
10
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
12
-17
11
13
EHC Biel
EHC Biel
11
-7
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
12
-22
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21411212 Logo_HC_Ajoie
HC Ajoie
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21411212 Logo_HC_Ajoie
        HC Ajoie
        21395888 National+League
        National League