Die Liga hat ein Verfahren gegen Ajoie-Schläger Daniel Carr eingeleitet. Der Kanadier kassierte gegen Biel gleich zwei Spieldauer-Disziplinarstrafen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Daniel Carrs (34) primitives Verhalten im Spiel gegen Biel am Freitagabend hat Konsequenzen. Die Liga hat ein Disziplinarverfahren gegen den Kanadier eingeleitet und ihn vorsorglich für eine Partie aus dem Verkehr gezogen.

Gut möglich, dass es nicht bei einer Spielsperre bleibt. Carr prügelte sich mit Gaëtan Haas (34) – so weit, so gut. Als er den Biel-Captain bereits zu Boden gerissen hatte, verpasste er seinem wehrlosen Gegner aber noch einen Faustschlag – notabene ohne Handschuhe. Die Schiedsrichter sprachen gleich zwei Spieldauer-Disziplinarstrafen aus.

Haas verschwindet in der Kabine, noch bevor auch gegen ihn ein Restausschluss ausgesprochen wird. Man kann nur hoffen, dass er sich nicht wieder eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, wie vor zwei Saisons, als er fast ein Jahr pausieren musste.

Am Samstagabend gegen Zug wird Carr sicher fehlen. Danach spielen die Jurassier am Freitag gegen Servette, tags darauf in Ambri und am Dienstag, 27. Oktober, in Kloten.

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