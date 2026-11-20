Der Faustschlag von Ajoies Daniel Carr gegen Gaëtan Haas (EHC Biel) gab intensiv zu reden – und beschäftigt nun gar die Justiz: Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Ajoie-Stürmer Daniel Carr (35) drohen für seinen Faustschlag gegen Biels Gaëtan Haas (34) tatsächlich strafrechtliche Konsequenzen: Die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland hat bereits am 23. Oktober ein Verfahren wegen «versuchter schwerer Körperverletzung» eröffnet, wie sie am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt.

Gestartet worden sei das Verfahren «von Amtes wegen», wobei sich die Staatsanwaltschaft unter anderem auf die Live-Bilder am TV stützt. Bereits seit längerem ermittelt die Kantonspolizei Bern und hat sowohl Haas als auch Carr als Beschuldigten einvernommen und Beweismittel sichergestellt. Die Verfahrenseröffnung aufgrund eines mutmasslichen Offizialdelikts stellt im Schweizer Eishockey ein Novum dar.

Von den Disziplinarverantwortlichen der Liga ist Carr nach seiner Prügelei im National-League-Spiel zwischen Biel und Ajoie am 16. Oktober für sieben Spiele gesperrt worden – erst am vergangenen Mittwoch ist er in der Partie gegen den EV Zug wieder aufs Eis zurückgekehrt. Zudem muss er eine Busse von 9040 Franken bezahlen. Haas selbst fällt mit einer Gehirnerschütterung weiterhin aus.

In der Mitteilung weist die Staatsanwaltschaft darauf hin, «dass auch im Rahmen sportlicher Begegnungen bestimmte Verhaltensweisen der Beteiligten, sofern sie eine gewisse Grenze überschreiten, strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.» Ob es nun im Fall Carr tatsächlich so weit kommt, wird sich zeigen. Für den Kanadier gilt die Unschuldsvermutung.