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BIEL - AJOIE
2:37
EHC Biel – HC Ajoie 2:5:Carr streckt Haas mit Faustschlag nieder

Bozon-Erinnerungen kommen hoch
Carr-Urteil? Jetzt weiss jeder, wo die Grenze liegt

Vor zwei Jahren sah die Ligajustiz noch weg, als auf einen Wehrlosen eingeprügelt wurde. Jetzt kommt Ajoie-Stürmer Daniel Carr an die Kasse.
Publiziert: vor 1 Minute
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Da war der Fight zwischen Daniel Carr (rechts) und Gaëtan Haas noch im grünen Bereich.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Schlägereien gehören zum Eishockey und tragen auch zum Unterhaltungswert bei, wenn sich die Beteiligten dabei in einem gewissen Rahmen bewegen. Dazu gehört auch, dass man einen Gegner, der bereits geschlagen ist und sich nicht mehr wehren kann, nicht mehr mit Schlägen traktiert.

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Carr schlägt wehrlosen Biel-Captain Haas groggy

Gegen diesen Kodex unter Berufskollegen hat Daniel Carr (34) am letzten Freitag verstossen. Der Ajoie-Stürmer versetzte Biel-Captain Gaëtan Haas (34) noch einen wuchtigen Schlag mit der blossen Faust, als dieser bereits auf den Knien war und nicht mehr am Kampf teilnahm.

Für den Fight und den primitiven Nachschlag erhielt Carr zwei Spieldauer-Disziplinarstrafen. Der Einzelrichter sperrte ihn tags darauf vorsorglich für ein Spiel und leitete ein Verfahren gegen ihn ein. Jetzt liegt das Urteil vor: fünf Spielsperren gegen den Kanadier, wobei er eine schon verbüsst hat.

Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass ein Zeichen gegen solch rohe Gewalt gesetzt wird, wenn auch das Strafmass nach Resultat-Justiz riecht, da sich Haas dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen hat und bis auf weiteres ausfällt, wie der EHC Biel noch während des Verfahrens mitteilte.

Gegen Bozon gab es 2024 kein Verfahren

Dass gegen einen Spieler, der sich an einem bereits geschlagenen Spieler vergreift, hart vorgegangen wird, war nicht immer so. Man erinnere sich an die Attacke des damaligen Lausanne-Stürmers Tim Bozon in den Playoffs 2024 in Davos. Der Franzose mit Schweizer Lizenz prügelte dabei noch zweimal auf den finnischen Verteidiger Kristian Näkyvä ein, als dieser bereits verletzt auf dem Eis lag, nachdem er sich das Knie verdreht hatte.

Bozon wurde lediglich mit einer automatischen Sperre belegt. Ein Verfahren wurde nicht eingeleitet. «Bizarre Ligajustiz: Bozon gehört gesperrt – für ewig und einen Tag», titelte Blick damals.

Die Liga scheint ihre Lehren aus dem Fehlentscheid von damals gezogen zu haben. Der Einzelrichter hat ein Exempel an Carr statuiert. Jeder weiss nun, wo die Grenze bei einem Fight liegt. Man darf gespannt sein, ob diese Linie auch noch gilt, wenn es dann in den Playoffs wieder knallt.

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
12
25
33
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
13
3
24
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
12
2
21
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
12
14
21
5
Lausanne HC
Lausanne HC
14
1
21
6
SC Bern
SC Bern
11
4
20
7
SCL Tigers
SCL Tigers
13
3
19
8
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-4
19
9
EV Zug
EV Zug
8
11
16
10
HC Davos
HC Davos
13
-7
16
11
HC Lugano
HC Lugano
12
-3
15
12
EHC Biel
EHC Biel
12
-6
13
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
13
-18
11
14
EHC Kloten
EHC Kloten
13
-25
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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