Ramona Bieri Redaktorin Sport

Saftige Strafe für Daniel Carr (34). Der Ajoie-Kanadier wird für seinen hinterhältigen Faustschlag gegen Biel-Captain Gaëtan Haas (34) von der Liga für fünf Partien gesperrt. Zudem muss er eine Busse in der Höhe von 7600 Franken (inklusive Verfahrenskosten) bezahlen.

Am Freitag hatten sich die beiden eine Prügelei geliefert. Als der Bieler bereits am Boden war, verpasste Carr seinem wehrlosen Gegner noch mit der blossen Faust einen heftigen Schlag ins Gesicht. Dieser hat für Haas Folgen. Er zieht sich eine Gehirnerschütterung zu und fällt für unbestimmte Zeit aus.

Carr hat bei der Liga innert Frist eine Stellungnahme eingereicht. In dieser betont er, dass der letzte Schlag, den die Liga in ihrem Urteil als Sucker Punch bezeichnet, nicht isoliert betrachtet werden könne. Für ihn sei in der Situation nicht ersichtlich gewesen, dass Haas den Kampf nicht weiterführen wollte. Einen wehrlosen Spieler habe er nicht bestrafen wollen, vielmehr gehört für Carr auch der letzte Schlag zur gesamten Schlägerei, die von einer grossen Dynamik geprägt gewesen sei. Dennoch zeigt Carr auch Reue und sieht ein, dass der letzte Schlag nicht gut aussieht. Als angemessen betrachtete er in seiner Stellungnahme wie in vergleichbaren Fällen eine oder zwei Spielsperren.

Die Liga sieht das anders und zieht ihn länger aus dem Verkehr. Eine Spielsperre hat Carr bereits am Samstag abgesessen. Ajoie kann innert fünf Tagen Berufung gegen das Urteil einlegen. Bleibt es bestehen, verpasst Carr auch die Spiele gegen Genf (23. Oktober), Ambri (24. Oktober), Kloten (27. Oktober) und Bern (30. Oktober).

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