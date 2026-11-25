Petar Djordjevic Redaktor Sport

Sechs Siege in Serie hat der SCB mittlerweile aneinandergereiht und grüsst so als erster ZSC-Verfolger vom zweiten Tabellenplatz aus. Währenddessen schlittern Davos und Lugano langsam in eine Krise. Beide gingen bei ihren letzten drei Partien als Verlierer vom Eis. Die Quali ist aber noch lange nicht vorbei und sogar Schlusslicht Kloten, das am Dienstag gegen Zug trotz Niederlage gute Ansätze gezeigt hat, hat den Anschluss noch nicht verloren. Lediglich sechs Punkte trennen die Flughafenstädter von einem Play-in-Platz.

Trotzdem hinken die Klotener in gewissen Statistiken gewaltig hinterher. Weisst du, in welchen? Beweise es im National-League-Quiz.

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