Die Eishockey-WM der Frauen 2028 wird in Zürich und Freiburg ausgetragen – und nicht in Zug. Dort zeigt man sich enttäuscht über die Wahl.

Darum gehts Die Eishockey-WM der Frauen 2028 wird in Zürich und Freiburg ausgetragen, Zug geht leer aus

Der EV Zug ist enttäuscht, nachdem er sich auf Anfrage des Verbands um die Austragung beworben hatte

Der Verband will die bewährten Strukturen und Partnerschaften der letzten Männer-WM nutzen

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Wahl der Austragungsstätten für die Eishockey-WM 2028 der Frauen stösst beim EV Zug auf wenig Verständnis: Man sei «über die Nichtberücksichtigung enttäuscht», teilen die Zentralschweizer am Dienstag mit.

«Nachdem der Verband im Frühling aktiv beim EVZ als Austragungsort nachfragte, haben wir mit Enthusiasmus viel Zeit und Energie für die Bewerbung betrieben und haben auch mit Unterstützung aus der Zuger Politik eine Top-Kandidatur abgegeben», lassen die Zuger verlauten. Die Wahl fällt aber auf zwei andere Städte: Zürich und Freiburg. Das gibt der schweizerische Eishockeyverband (SIHF) am Montag bekannt.

Dabei sieht sich auch Zug als geeignete Spielstätte für die zweite Schweizer Heim-WM nach 2011: «Der EVZ hätte mit den in den letzten Jahren getätigten Investitionen und der damit verbundenen Vorreiterrolle in der Professionalisierung des Schweizer Frauen-Eishockeys herausragende Rahmenbedingungen für eine WM in Zug geboten.»

Zuschauermagnet in Women's League

Tatsächlich hat sich Zug in den letzten Jahren zu einem Zentrum des Schweizer Frauen-Eishockeys entwickelt: Die amtierenden Schweizer Meisterinnen kommen in ihren bisherigen Saisonspielen im Schnitt auf über 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer – so viele wie kein anderes Team der Women's League.

Anders als Zürich und Freiburg hat Zug allerdings keine Spiele der Männer-WM im vergangenen Frühling ausgetragen und sich damit nicht als Turnier-Austragungsstätte bewährt – für die SIHF ein entscheidendes Argument: «Mit denselben Austragungsorten und bewährten Verantwortlichen können bestehende Strukturen, eingespielte Partnerschaften und wertvolles organisatorisches Know-how für die Frauen-WM 2028 genutzt werden», heisst es in der Mitteilung vom Montag.