Knapp sechs Monate, nachdem die Schweiz den Zuschlag für die Eishockey-WM 2028 der Frauen erhalten hat, ist jetzt auch klar, an welchen Orten genau die Spiele stattfinden werden.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Man setzt auf Bewährtes: Die Spiele der Frauen-WM 2028 in der Schweiz werden an den gleichen Orten ausgetragen wie jene bei der Männer-WM 2026: in Zürich und Fribourg. «Mit Zürich und Fribourg haben wir zwei hervorragende Standorte gefunden, die beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Turnier bieten», lässt sich Christian Hofstetter in einer Medienmitteilung der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) zitieren.

Hofstetter übernimmt beim anstehenden Grossanlass die operative Gesamtleitung – bei der Männer-WM war er als General Secretary des Organisationskomitees im Einsatz. Als OK-Präsident amtet erneut SIHF-Vizepräsident Marc-Anthony Anner.

«Die Frauen-Weltmeisterschaft 2028 ist eine grosse Chance, die positive Entwicklung des Schweizer Frauen-Eishockeys weiter voranzutreiben, dessen Sichtbarkeit zu erhöhen und insbesondere junge Mädchen für unseren Sport zu begeistern», erklärt SIHF-Präsident Marc Lüthi. «Es freut mich sehr, dass wir mit Marc-Anthony Anner und Christian Hofstetter zwei ausgewiesene Persönlichkeiten für die Leitung des Organisationskomitees gewinnen konnten.»