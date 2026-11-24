Wenn sich Swiss Ice Hockey, alle Sportchefs der National League sowie die Spieler-Vereinigung (SIHPU) für ein Anliegen zusammentun, muss es ein ernstes sein. Diese drei Parteien richteten einen offenen Brief an die Eltern und Erziehungsberechtigten von Spielern und Spielerinnen der drei Nachwuchs-Stufen U16, U14 und U12. Das brisante Thema? Die Agenten-Betreuung im Nachwuchs-Hockey.

Im Brief wird die in den letzten Jahren gewachsene Sorge beschrieben, «dass Spielerinnen und Spieler bereits im Alter von 12 bis 15 Jahren durch Agentinnen und Agenten vertreten werden und teilweise in kostenpflichtige, vertraglich geregelte Angebote eingebunden sind». Mit anderen Worten: Bei Eltern von jungen Talenten klingelt regelmässig das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ein Agent, der seine Dienste anpreist und das Kind als Klienten gewinnen möchte.

Mehraufwand für die Nachwuchs-Chefs

Die Echos bei den Klubs blieben nicht aus. Mütter und Väter ohne Hockey-Hintergrund oder vertiefte Kenntnisse sind vielleicht plötzlich froh um einen Ratgeber. Andere Spieler-Eltern jedoch nerven sich teilweise über die wiederkehrenden Überredungsversuche. Gemeinsam haben sie, dass sie nicht immer wissen, wie sie damit umgehen sollen.

Pascal Müller (47), Sportchef der SCL Tigers, bringt einen weiteren Aspekt auf den Tisch: «Für die Nachwuchs-Chefs entsteht dadurch ein unglaublicher Mehraufwand.» Damit meint er die gestiegene Zahl der Gespräche, die geführt werden müssen. Zur Veranschaulichung: Wenn das bei einer Nachwuchsabteilung mit 200 bis 300 Junioren bloss eine Viertelstunde pro Kopf wäre, wäre das ein enormer Zeitfresser.

«Unter 16 nicht zweckmässig»

Müller betont, dass dies kein Rundumschlag in Richtung der Agenten sein soll, da generell eine gute Zusammenarbeit bestehe. Aber im Zusammenhang mit Junioren seien die Diskussionen in den letzten Jahren grösser geworden. «Unsere Message an die Eltern ist, dass sie uns Klubs vertrauen können und sollen. Keine Organisation wird versuchen, Eltern über den Tisch zu ziehen. Alles geschieht im Sinne des jungen Spielers.»

Dazu steht im aufgesetzten Schreiben: «Wir sind überzeugt: Für Spielerinnen und Spieler unter 16 Jahren ist eine Agentenbetreuung weder notwendig noch zweckmässig. In dieser entscheidenden Lebensphase haben die sportliche Ausbildung beim Nachwuchsclub, die schulische Entwicklung und die persönliche Reifung uneingeschränkt Vorrang.»

Man befürchtet, dass diese frühe Einbindung eines Agenten die Prioritäten verlagern und den Leistungsdruck erhöhen könnte. «Wir sprechen uns klar gegen diese Praktiken aus», steht geschrieben. Die Eltern werden dringend gebeten, von einer Zusammenarbeit mit einem Agenten abzusehen: «Als Eltern und Erziehungsberechtigte sind Sie die wichtigsten Bezugspersonen Ihrer Kinder – und diejenigen, die Entscheidungen im langfristigen Interesse Ihres Kindes am besten treffen können. Diese Verantwortung sollte nicht voreilig an Dritte abgegeben werden.»

Anti-Abwerbungsabkommen der Klubs

Tigers-Sportchef Müller erklärt, dass jeder Nachwuchsspieler den gleichen Ausbildungsvertrag, der einer SIHF-Vorlage und einem vorgegebenen Standard entspricht, besitzt. Unterschrieben von den Eltern, sollte der Junior noch nicht volljährig sein. Zudem gelte unter den Klubs ein einvernehmliches Abkommen, dass sie einander so junge Talente noch nicht abwerben. Vor allem bei diesem Thema könnte ein Agent andere Interessen und Pläne haben. Eltern würden hingegen laut Müller nur selten einen Klubwechsel in Betracht ziehen.

Der Agent, der die beiden derzeit interessantesten Teenager im Schweizer Eishockey unter Vertrag hat, ist Sven Helfenstein (44). Der frühere Hockeyprofi vertritt schon länger die Interessen von Biels Ausnahmestürmer Jonah Neuenschwander (17) und auch jene von Lionel Dedial (15), der neuen grossen Stürmerhoffnung aus der ZSC-Organisation, der aktuell schon bei den GCK Lions in der Swiss League spielt. Die Zahl seiner Kunden unter 16 Jahren liegt nach eigenen Angaben im zweistelligen Bereich.

Über den besagten Brief zeigt sich Helfenstein entrüstet: «Mich stört es gewaltig, dass ein ganzer Berufszweig pauschal diskreditiert wird. Da hätte ich mir schon eine differenzierte Auseinandersetzung gewünscht und dass man vielleicht auch mit uns das Gespräch sucht.» Ein Dorn im Auge ist ihm besonders, dass diese Empfehlung am konkreten Alter von 16 Jahren festgemacht wird: «Der eine braucht eine unabhängige Betreuung vielleicht schon mit 14, andere mit 16 und nochmals andere mit 20. Es sind nicht alle im selben Alter gleich weit. Und was soll daran sinnvoll sein, wenn sich dann alle auf die 16-Jährigen stürzen, sobald die grossen Talente dieses Alter erreicht haben?»

«Für die Klubs sprengt das den Rahmen»

Helfenstein ist es wichtig festzuhalten, dass es vor allem bei seinen jungen Spielern nicht primär um Transfers gehe, sondern darum, sie individuell auf ihrem Weg zu begleiten – beispielsweise mit zusätzlichen Skillcoaches oder Mentaltrainern: «Die Trainer in den Klubs machen einen Riesenjob, aber sie können nicht mit jedem in diesem Bereich individuell arbeiten, das würde den Rahmen sprengen. Zudem hat jeder Klub letztlich auch Eigeninteressen, was völlig verständlich ist, weshalb eine unabhängige Beratung einen erheblichen Mehrwert darstellt.»

Die jungen Spieler, die bei ihm unter Vertrag stehen, hätten alle das Ziel, Profi zu werden, und seien bereit, dafür Sonderefforts zu leisten. «Wenn einer ins Gymi will, geht er dafür doch auch in die Gymi-Vorbereitung. Und wenn einer einen bestimmten Job will, macht er dafür doch ebenfalls eine Weiterbildung», so Helfenstein.

Er hält fest, dass der Brief der Liga, Sportchefs und Spielergewerkschaft für ihn und seine Arbeit nichts ändere – umso mehr, da er sich durch zahlreiche Reaktionen darin bestärkt fühle. «Zahlreiche Eltern von unseren Spielern haben uns geschrieben und mitgeteilt, dass sie dieses Schreiben als skandalös betrachten und mit unserer Arbeit sehr zufrieden sind.» Dass er Eltern terrorisiere, stellt Helfenstein mit Vehemenz in Abrede: «Wenn wir an einem sehr jungen Spieler interessiert sind, suchen wir das Gespräch mit den Eltern, und sie entscheiden dann fundiert, ob sie das wollen oder nicht. Es gibt auch viele Eltern, die sich aus eigenem Antrieb bei uns melden.»

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