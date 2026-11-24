Darum gehts
- Am 14. Dezember nehmen Dino Kessler und Raphael Walser den Podcast «SCHLIIFTS?» live in Zürich auf
- Nach der Live-Aufzeichnung im Zürcher Seefeld beantworten Kessler und Walser Fragen des Publikums
- Blick verlost 3 × 2 Tickets an neue Eishockey-Team-Follower vom 23. November bis zum 1. Dezember
Spannende Diskussionen, pointierte Analysen, verbale Checks – und du kannst mittendrin sein! Am 14. Dezember kommt «SCHLIIFTS?», der Eishockey-Podcast von Blick, live auf die Bühne! Vor Publikum nehmen Dino Kessler, Leiter des Eishockey-Ressorts, und Co-Host Raphael Walser die aktuellsten Entwicklungen unter die Lupe.
Natürlich nicht ohne deine Beteiligung: Im Anschluss an die Live-Aufzeichnung im Zürcher Seefeld kannst du Dino Kessler und Raphael Walser direkt Fragen stellen.
Mit etwas Glück kannst du Tickets für diesen Event gewinnen. Blick verlost 3 × 2 Eintritte. Dazu gibts auch zwei Jahresabos und drei 3-Monats-Abos für Blick+ abzuräumen. Gewinnen können alle, die zwischen dem 23. November und dem 1. Dezember neu einem Eishockey-Klub folgen. Das geht ganz einfach: Klicke auf den Link und wähle unter den National-League-Teams und der Schweizer Nati deinen Favoriten aus und folge ihm.
Erlebe Dino Kessler und Co-Host Raphael Walser aus nächster Nähe. Dich erwarten scharfe Analysen, verbale Checks und das Neuste aus der Eishockey-Welt. Dann bist du dran: In der Publikumsfragerunde kannst du den Eishockey-Experten die Frage stellen, die dir schon lange unter den Nägeln brennt.
Event
Montag, 14. Dezember 2026
Ringier Pressehaus, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich
Programm
18.00 Uhr: Türöffnung und Check-in
19.00 Uhr: Beginn «SCHLIIFTS?»-Live-Podcast
20.00 Uhr: Fragerunde
20.30 Uhr: Ende der Veranstaltung
Für die Teilnahme am Event ist ein Ticket erforderlich.
Erlebe Dino Kessler und Co-Host Raphael Walser aus nächster Nähe. Dich erwarten scharfe Analysen, verbale Checks und das Neuste aus der Eishockey-Welt. Dann bist du dran: In der Publikumsfragerunde kannst du den Eishockey-Experten die Frage stellen, die dir schon lange unter den Nägeln brennt.
Event
Montag, 14. Dezember 2026
Ringier Pressehaus, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich
Programm
18.00 Uhr: Türöffnung und Check-in
19.00 Uhr: Beginn «SCHLIIFTS?»-Live-Podcast
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- Die Möglichkeit, mehreren Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten
- Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick
- Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest
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Folgen kannst du immer; Teilnahmeschluss ist am 1. Dezember 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
22
42
55
2
SC Bern
22
11
42
3
EV Zug
18
28
38
4
HC Ambri-Piotta
22
4
38
5
Genève-Servette HC
23
-14
36
6
SCL Tigers
23
11
35
7
HC Ajoie
23
-4
33
8
HC Fribourg-Gottéron
22
12
31
9
HC Lugano
23
-6
29
10
Lausanne HC
23
-16
28
11
HC Davos
22
-11
27
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
23
-19
25
13
EHC Biel
21
-11
24
14
EHC Kloten
23
-27
24