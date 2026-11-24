Blick verlost 3 × 2 Tickets für die Live-Aufzeichnung des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» am 14. Dezember in Zürich. Teilnehmen kann, wer bis zum 1. Dezember neu einem Eishockey-Team folgt.

Darum gehts Am 14. Dezember nehmen Dino Kessler und Raphael Walser den Podcast «SCHLIIFTS?» live in Zürich auf

Nach der Live-Aufzeichnung im Zürcher Seefeld beantworten Kessler und Walser Fragen des Publikums

Blick verlost 3 × 2 Tickets an neue Eishockey-Team-Follower vom 23. November bis zum 1. Dezember

Stefan Meier Redaktor Desk Sport

Spannende Diskussionen, pointierte Analysen, verbale Checks – und du kannst mittendrin sein! Am 14. Dezember kommt «SCHLIIFTS?», der Eishockey-Podcast von Blick, live auf die Bühne! Vor Publikum nehmen Dino Kessler, Leiter des Eishockey-Ressorts, und Co-Host Raphael Walser die aktuellsten Entwicklungen unter die Lupe.

Natürlich nicht ohne deine Beteiligung: Im Anschluss an die Live-Aufzeichnung im Zürcher Seefeld kannst du Dino Kessler und Raphael Walser direkt Fragen stellen.

Mit etwas Glück kannst du Tickets für diesen Event gewinnen. Blick verlost 3 × 2 Eintritte. Dazu gibts auch zwei Jahresabos und drei 3-Monats-Abos für Blick+ abzuräumen. Gewinnen können alle, die zwischen dem 23. November und dem 1. Dezember neu einem Eishockey-Klub folgen. Das geht ganz einfach: Klicke auf den Link und wähle unter den National-League-Teams und der Schweizer Nati deinen Favoriten aus und folge ihm.

«SCHLIIFTS?» live in Zürich! Kim Niederhauser Erlebe Dino Kessler und Co-Host Raphael Walser aus nächster Nähe. Dich erwarten scharfe Analysen, verbale Checks und das Neuste aus der Eishockey-Welt. Dann bist du dran: In der Publikumsfragerunde kannst du den Eishockey-Experten die Frage stellen, die dir schon lange unter den Nägeln brennt. Event Montag, 14. Dezember 2026 Ringier Pressehaus, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich Programm 18.00 Uhr: Türöffnung und Check-in 19.00 Uhr: Beginn «SCHLIIFTS?»-Live-Podcast 20.00 Uhr: Fragerunde 20.30 Uhr: Ende der Veranstaltung Für die Teilnahme am Event ist ein Ticket erforderlich. Kim Niederhauser Erlebe Dino Kessler und Co-Host Raphael Walser aus nächster Nähe. Dich erwarten scharfe Analysen, verbale Checks und das Neuste aus der Eishockey-Welt. Dann bist du dran: In der Publikumsfragerunde kannst du den Eishockey-Experten die Frage stellen, die dir schon lange unter den Nägeln brennt. Event Montag, 14. Dezember 2026 Ringier Pressehaus, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich Programm 18.00 Uhr: Türöffnung und Check-in 19.00 Uhr: Beginn «SCHLIIFTS?»-Live-Podcast 20.00 Uhr: Fragerunde 20.30 Uhr: Ende der Veranstaltung Für die Teilnahme am Event ist ein Ticket erforderlich. Jetzt Ticket kaufen

Als Follower erhältst du neben regelmässigen Chancen auf tolle Preise den besten Fan-Service bei Blick. Du erhältst auf deine Interessen zugeschnittene Inhalte; darüber hinaus bleibst du dank automatisierten Pushes immer auf dem Laufenden. Und dank Live-Updates während der Spiele siehst du auf dem Sperrbildschirm deines Handys sofort, wenn ein Tor fällt. Hier gibts weitere Infos.

Die Vorteile der Funktion Follow My Team Personalisierte News

Direkter Zugriff auf deine Team-Seite

Übersicht pro Team über alle Inhalte, Spiele, Statistiken und die Tabelle

Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)

Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)

Die Möglichkeit, mehreren Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick

Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest Personalisierte News

Direkter Zugriff auf deine Team-Seite

Übersicht pro Team über alle Inhalte, Spiele, Statistiken und die Tabelle

Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)

Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)

Die Möglichkeit, mehreren Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick

Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest

Folgen kannst du immer; Teilnahmeschluss ist am 1. Dezember 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Noch näher dran an deinem National-League-Klub Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen