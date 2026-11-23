Russland darf nach dem Entscheid des internationalen Sportgerichtshofs theoretisch an den Eishockey-Weltmeisterschaften teilnehmen. Nachdem deswegen breiter Protest aufgekommen war, stellt sich nun die EU auf die Seite der WM-Gastgeber.

Darum gehts Die EU verkündet ein neues Sanktionspaket gegen Russland

Darin wird russischen Athleten die Teilnahme an Wettbewerben auf EU-Gebiet verboten

Einzelsportler unter neutralen Flagge dürften weiterhin teilnehmen

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Seit der internationale Sportgerichtshof (CAS) Ende Oktober die Teilnahme von russischen Teams an Eishockey-WMs anordnete, ist die Hockey-Welt in Aufruhr. Mehrere Länder, darunter auch Finnland, der amtierende Weltmeister bei den Männern, haben nach dem Entscheid mit einem Boykott der WM im Frühling 2027 in Deutschland gedroht. Auch Hauptsponsor Skoda hat angekündigt, er würde sich zurückziehen, sollte Russland teilnehmen. Die Schweiz hielt sich bei der Frage eines Boykotts der WM im kommenden Jahr zurück.

Nun stellt sich die EU auf die Seite Deutschlands, des Gastgebers der Männer-WM. Am Montag präsentierte die EU-Kommission ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland. Darin wird ein Teilnahmeverbot für russische Athleten in der EU erlassen. Nur Einzelsportler, die unter neutraler Flagge antreten, also ohne russische Hoheitsabzeichen auf Trikots, ohne russische Hymne und Flagge bei Siegerehrungen und ohne die Begleitung russischer Verbandsvertreter, dürfen teilnehmen. Eishockey ist bekanntlich eine Mannschaftssportart.

Visa-Verweigerung erwägen

«Wir isolieren Russland weiter. Wir verwehren ihm die Teilnahme an Sport- und Kulturveranstaltungen», sagt Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, dazu. «Sportveranstaltungen dürfen kein Forum für Propagandaaktivitäten sein», legt sie nach. Noch muss der Vorstoss von den EU-Mitgliedsstaaten angenommen werden. Neben dem Teilnahmeverbot will die EU auch neue Einreisebeschränkungen erlassen.

Wie die EU-Kommission in einer Pressemitteilung darlegt, sollen Mitgliedstaaten ergänzend «erwägen, russischen Sportlern Schengen-Visa zu verweigern, die an Sportveranstaltungen teilnehmen, bei denen russische nationale Symbole wie die Flagge, die Hymne oder Uniformen verwendet werden».