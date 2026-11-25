Juristische Eskalation im Eishockey-Streit: Der internationale Eishockey-Verband IIHF zieht das kontroverse Urteil zur Russland-Rückkehr vor das Bundesgericht. Der Grund: Bedenken wegen Beziehungen zweier Richter zu Russland.

Darum gehts Die IIHF zieht das CAS-Urteil zur Rückkehr Russlands ab 2027 vor das Schweizer Bundesgericht

Der Weltverband zweifelt wegen möglicher Russland-Verbindungen an der Unabhängigkeit zweier Richter

Verbände, Sponsoren und Nationalteams distanzierten sich nach der Bekanntgabe vom CAS-Entscheid

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS, dass Russland wieder an der Eishockey-WM 2027 teilnehmen darf, schlug hohe Wellen. Nun folgt das nächste Kapitel: Wie die Internationale Eishockey-Föderation (IIHF) in einer Mitteilung am Mittwoch bekanntgibt, wird der Verband gegen das Urteil des CAS beim Schweizer Bundesgericht in Berufung gehen.

Der Grund ist brisant: «Die Entscheidung beruht auf Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von zwei der drei Richter des CAS-Gremiums, insbesondere angesichts der kürzlich bekannt gewordenen Informationen über mögliche Verbindungen zwischen den beiden Richtern und Russland.»

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Wegen der Bedeutung des Entscheids hält der Verband die Berufung vor Bundesgericht für essenziell. Verbände und Sponsoren reagierten empört und distanzierten sich vom Entscheid des Gerichtshofs.