Darum gehts
- Die IIHF zieht das CAS-Urteil zur Rückkehr Russlands ab 2027 vor das Schweizer Bundesgericht
- Der Weltverband zweifelt wegen möglicher Russland-Verbindungen an der Unabhängigkeit zweier Richter
- Verbände, Sponsoren und Nationalteams distanzierten sich nach der Bekanntgabe vom CAS-Entscheid
Das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS, dass Russland wieder an der Eishockey-WM 2027 teilnehmen darf, schlug hohe Wellen. Nun folgt das nächste Kapitel: Wie die Internationale Eishockey-Föderation (IIHF) in einer Mitteilung am Mittwoch bekanntgibt, wird der Verband gegen das Urteil des CAS beim Schweizer Bundesgericht in Berufung gehen.
Der Grund ist brisant: «Die Entscheidung beruht auf Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von zwei der drei Richter des CAS-Gremiums, insbesondere angesichts der kürzlich bekannt gewordenen Informationen über mögliche Verbindungen zwischen den beiden Richtern und Russland.»
Wegen der Bedeutung des Entscheids hält der Verband die Berufung vor Bundesgericht für essenziell. Verbände und Sponsoren reagierten empört und distanzierten sich vom Entscheid des Gerichtshofs.
Erlebe Dino Kessler und Co-Host Raphael Walser aus nächster Nähe. Dich erwarten scharfe Analysen, verbale Checks und das Neuste aus der Eishockey-Welt. Dann bist du dran: In der Publikumsfragerunde kannst du den Eishockey-Experten die Frage stellen, die dir schon lange unter den Nägeln brennt.
Event
Montag, 14. Dezember 2026
Ringier Pressehaus, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich
Programm
18.00 Uhr: Türöffnung und Check-in
19.00 Uhr: Beginn «SCHLIIFTS?»-Live-Podcast
20.00 Uhr: Fragerunde
20.30 Uhr: Ende der Veranstaltung
Für die Teilnahme am Event ist ein Ticket erforderlich.
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Event
Montag, 14. Dezember 2026
Ringier Pressehaus, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich
Programm
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20.00 Uhr: Fragerunde
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Für die Teilnahme am Event ist ein Ticket erforderlich.