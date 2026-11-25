Sein Höhenflug letzte Saison führte Attilio Biasca (23) im Sommer nach Nordamerika, wo er sich für die NHL aufdrängen möchte. Dass er damit nicht alleine ist, erlebt er tagtäglich im Training.

Darum gehts Attilio Biasca ritt letzte Saison auf einer Erfolgswelle

Seine Leistungen brachten ihm ein Transfer in die NHL ein

Aktuell stellt er sich der harten AHL-Realität

Marcel W. Perren Reporter Sport

Vor wenigen Monaten noch feierte Attilio Biasca den Schweizer Meistertitel mit Fribourg-Gottéron und WM-Silber mit der Nati. Seine dabei gezeigten Leistungen brachten ihm einen Vertrag bei den Boston Bruins ein, wo er in der Vorbereitung positive Zeichen erhielt. «Ich hatte zu diesem Zeitpunkt ein absolutes Hoch», erzählt er Blick. Trotzdem wurde er in die AHL zum Farmteam Providence Bruins geschickt.

Täglicher Kampf im Training

Dort ist vom NHL-Glanz wenig zu sehen. Stundenlange Busfahrten zu Auswärtsspielen und ein Lohn, der unter dem Medianwert der Schweizer Arbeitsbevölkerung liegt. Und auch seine Leistungen aus der Schweiz interessieren niemanden. «Ich musste hier in den ersten Wochen richtig unten durch», verrät Biasca.

Wie schon zuvor in seiner Karriere wusste der 23-Jährige aber damit umzugehen. Dabei half ihm auch die Erfahrung aus der Nati von der letzten WM. Vor allem eine Geste brachte ihm Respekt bei den Amis ein, auch wenn ihm dies in den Trainings herzlich wenig bringt. Denn hier kämpft jeder für sich. «Es geht quasi ums sportliche Überleben».

Die ganze Story über Attilio Biasca für 0.- Sven Thomann Wegen welcher Vereinslegende er seit 15 Jahren eine besondere Sympathie für die Boston Bruins hat, welch überschaubares Gehalt er kassiert und wie lange er für seinen NHL-Traum kämpfen wird, liest du nur im exklusiven B+-Artikel – jetzt für 0.-! Sven Thomann Wegen welcher Vereinslegende er seit 15 Jahren eine besondere Sympathie für die Boston Bruins hat, welch überschaubares Gehalt er kassiert und wie lange er für seinen NHL-Traum kämpfen wird, liest du nur im exklusiven B+-Artikel – jetzt für 0.-! Zum exklusiven B+-Artikel für 0.-