Transfer-Center

Diese Saison kam er beim SC Bern endlich zu seinen ersten beiden Einsätzen. Und bereits hatte die Konkurrenz ein Auge auf Christof von Burg (25) geworfen. So soll Biel an ihm interessiert gewesen sein. Doch nun deutet alles darauf hin, dass die Berner den Vertrag mit dem Goalie, der in den letzten beiden Saisons in der Swiss League bei Winterthur und Thurgau geglänzt hatte, verlängern können.

Die NHL-Hoffnungen von Philipp Kurashev (26) scheinen sich zu zerschlagen. Der Spielbetrieb beginnt und der zuletzt bei den San Jose Sharks tätige Nati-Stürmer hat noch immer keine Möglichkeit gefunden, um in der besten Liga der Welt bleiben zu können. Demnach kann inzwischen davon ausgegangen werden, dass Kurashev diese Saison in der Schweiz spielen wird. Aber wo? Gemäss der «NZZ» soll Kurahevs Entscheid nahen und noch in dieser Woche fallen. Die halbe Liga hat ihr Interesse deponiert, aber als Hauptverdächtige gelten in der Szene Davos, Lausanne, Zug und Bern, daneben aber auch die ZSC Lions, Zug und Fribourg. HCD-Sportchef Jan Alston sagt zu Blick: «Wir warten, wie alle anderen auch.» Neben den üppigen Salärforderungen, die gemäss der «NZZ» in den Bereich von gegen einer Million Franken gehen sollen, soll auch auch noch eine Ausstiegsklausel im Vertrag zur Debatte stehen, die es Kurashev jederzeit ermöglicht, in die NHL zurückzukehren. Diese Kombination könnte den einen oder anderen Interessenten dann aber auch abschrecken.

Ajoie

Was läuft: Goalie Antoine Keller (21) dürfte nach dieser Saison zurück zu seinem Stammklub Servette wechseln.

Goalie (21) dürfte nach dieser Saison zurück zu seinem Stammklub Servette wechseln. Zuzüge während der Saison: -.

-. Abgänge während der Saison: -.

-. Zuzüge für nächste Saison: -.

-. Abgänge für nächste Saison: -.

-. Auslaufende Verträge: Keller, Wolf (beide G), Fey, A. Honka (Fi), Martin, Pilet (alle V), Bottini, Carr (Ka), Cavalleri, Cormier, Diem, Garessus, Robin, Sopa, Tanus (Fi), Nättinen (Fi), Turkulainen (Fi, alle S).

Keller, Wolf (beide G), Fey, A. Honka (Fi), Martin, Pilet (alle V), Bottini, Carr (Ka), Cavalleri, Cormier, Diem, Garessus, Robin, Sopa, Tanus (Fi), Nättinen (Fi), Turkulainen (Fi, alle S). Ausländer unter Vertrag (6): A. Honka (V, Fi, Vertrag bis 2027), J. Honka (V, Fi, 2028), Carr (S, Ka), Tanus (S, Fi), Nättinen (S, Fi), Turkulainen (S, Fi, alle 2027).

A. Honka (V, Fi, Vertrag bis 2027), J. Honka (V, Fi, 2028), Carr (S, Ka), Tanus (S, Fi), Nättinen (S, Fi), Turkulainen (S, Fi, alle 2027). Gerüchte/Mögliche Transfers: Keller (G, zu Servette, per Saison 2027/28).

Ambri

Was läuft: Stürmer André Heim (28) verlässt die Tessiner nach dieser Saison. Er hat bis 2030 bei Servette unterschrieben. +++ Die Tessiner haben den 1,97 Meter grossen schwedischen Verteidiger William Worge Kreü (26) verpflichtet. Er spielte letzte Saison für Jukurit Mikkeli und Mannheim und soll so lange im Tessin bleiben, bis der verletzte Jesse Virtanen wieder zur Verfügung steht. +++ Lausanne bedient sich gemäss Blick-Informationen bei Ambri und hat die vielversprechenden Stürmer Miles Müller (21) und Manix Landry (23) ab der Saison 2027/28 verpflichtet.

Stürmer (28) verlässt die Tessiner nach dieser Saison. Er hat bis 2030 bei Servette unterschrieben. +++ Die Tessiner haben den 1,97 Meter grossen schwedischen Verteidiger (26) verpflichtet. Er spielte letzte Saison für Jukurit Mikkeli und Mannheim und soll so lange im Tessin bleiben, bis der verletzte wieder zur Verfügung steht. +++ Lausanne bedient sich gemäss Blick-Informationen bei Ambri und hat die vielversprechenden Stürmer (21) und (23) ab der Saison 2027/28 verpflichtet. Zuzüge während der Saison: -.

-. Abgänge während der Saison: -.

-. Zuzüge für nächste Saison: -.

-. Abgänge für nächste Saison: Heim (S, Servette).

Heim (S, Servette). Auslaufende Verträge: P. Wüthrich (G), I. Dotti, Heed (Sd), Worge Kreü (Sd, alle V), Kostner, M. Landry, Muggli, Müller, Pestoni (alle S).

P. Wüthrich (G), I. Dotti, Heed (Sd), Worge Kreü (Sd, alle V), Kostner, M. Landry, Muggli, Müller, Pestoni (alle S). Ausländer unter Vertrag (7): Heed (V, Sd, Vertrag bis 2027), Worge Kreü (V, Sd), Virtanen (V, Fi, 2028), Järventie (S, Fi, 2028), Joly (S, Ka, 2028), Kodytek (S, Tsch, 2028), Schnarr (S, Ka, 2028).

Heed (V, Sd, Vertrag bis 2027), Worge Kreü (V, Sd), Virtanen (V, Fi, 2028), Järventie (S, Fi, 2028), Joly (S, Ka, 2028), Kodytek (S, Tsch, 2028), Schnarr (S, Ka, 2028). Gerüchte/Mögliche Transfers: Müller und Manix Landry (beide S, zu Lausanne, per Saison 2027/28). Philip Wüthrich (G, zu Biel per Saison 2027/28).

Bern

Was läuft: Diese Saison kam er beim SC Bern endlich zu seinen ersten beiden Einsätzen. Und bereits hatte die Konkurrenz ein Auge auf Philip von Burg (25) geworfen. So soll Biel an ihm interessiert gewesen sein. Doch nun deutet alles darauf hin, dass die Berner den Vertrag mit dem Goalie, der in den letzten beiden Saisons in der Swiss League bei Winterthur und Thurgau geglänzt hatte, verlängern können. +++ Der SCB hat den ersten Transfer für die Saison 2027/28 bekannt gegeben: Zug-Verteidiger Nic Balestra (21) hat für drei Jahre unterschrieben.

Zuzüge während der Saison: -.

-. Abgänge während der Saison: -.

-. Zuzüge für nächste Saison: Balestra (V, Zug).

Balestra (V, Zug). Abgänge für nächste Saison: -.

-. Auslaufende Verträge: Zurkirchen, von Burg (beide G), Kindschi, Kreis, Lindholm (Sd) Häman-Aktell (Sd, alle V), Aaltonen (Fi), Bemström (Sd), Milano (USA), Müller, Scherwey (alle S).

Zurkirchen, von Burg (beide G), Kindschi, Kreis, Lindholm (Sd) Häman-Aktell (Sd, alle V), Aaltonen (Fi), Bemström (Sd), Milano (USA), Müller, Scherwey (alle S). Ausländer unter Vertrag (8): Mitchell (V, Ka, 2028), Lindholm (V, Sd), Häman-Aktell (V, Sd, nach Operation im Aufbau, nicht mehr im Kader), Aaltonen (S, Fi, alle bis 2027), Abols (S, Lett, bis 2029), Bemström (S, Sd, 2027), Merelä (S, Fi, 2028), Milano (S, USA, 2027).

Mitchell (V, Ka, 2028), Lindholm (V, Sd), Häman-Aktell (V, Sd, nach Operation im Aufbau, nicht mehr im Kader), Aaltonen (S, Fi, alle bis 2027), Abols (S, Lett, bis 2029), Bemström (S, Sd, 2027), Merelä (S, Fi, 2028), Milano (S, USA, 2027). Gerüchte/Mögliche Transfers: Kurashev (S, von San Jose).

Biel

Das läuft: Mit der Verpflichtung von NHL-Star Jeff Skinner (35) ist den Seeländern ein Transfer-Coup gelungen. Der aus 1115 NHL-Spielen erprobte und zuletzt für San Jose tätige kanadische Stürmer hat für eine Saison unterschrieben. +++ Biel und Johnny Kneubuehler (30) gehen getrennte Wege. Der Stürmer wechselt per sofort nach Genf, nachdem er sich schon auf einen Vertrag mit Servette von 2027 bis 2030 geeinigt hatte. Der EHCB hat derweil Stürmer Joël Vermin (34), der beim SCB trotz Vertrag ausgemustert worden war, für die kommende Saison verpflichtet.

Mit der Verpflichtung von NHL-Star (35) ist den Seeländern ein Transfer-Coup gelungen. Der aus 1115 NHL-Spielen erprobte und zuletzt für San Jose tätige kanadische Stürmer hat für eine Saison unterschrieben. +++ Biel und (30) gehen getrennte Wege. Der Stürmer wechselt per sofort nach Genf, nachdem er sich schon auf einen Vertrag mit Servette von 2027 bis 2030 geeinigt hatte. Der EHCB hat derweil Stürmer (34), der beim SCB trotz Vertrag ausgemustert worden war, für die kommende Saison verpflichtet. Zuzüge während der Saison: -.

-. Abgänge während der Saison: -.

-. Zuzüge für nächste Saison: -.

-. Abgänge für nächste Saison: -.

-. Auslaufende Verträge: Säteri (G, Fi), Grossmann, Stampfli (beide V), Bärtschi, Christen, Neuenschwander, Rajala (Fi), Sablatnig, Skinner (Ka), Sylvegaard (Sd, alle S).

Säteri (G, Fi), Grossmann, Stampfli (beide V), Bärtschi, Christen, Neuenschwander, Rajala (Fi), Sablatnig, Skinner (Ka), Sylvegaard (Sd, alle S). Ausländer unter Vertrag (7): Säteri (G, Fi, Vertrag bis 2027), Iakovenko (V, Russ/Kas, 2031), Söderström (V, Sd), Andersson (S, Sd, beide 2028), Rajala (S, Fi), Skinner (S, Ka), Sylvegaard (S, Sd, alle 2027).

Säteri (G, Fi, Vertrag bis 2027), Iakovenko (V, Russ/Kas, 2031), Söderström (V, Sd), Andersson (S, Sd, beide 2028), Rajala (S, Fi), Skinner (S, Ka), Sylvegaard (S, Sd, alle 2027). Gerüchte/Mögliche Transfers: Philip Wüthrich (G, von Ambri per Saison 2027/28).

Davos

Was läuft: Nach dem Ausfall von Simon Ryfors bis Ende Saison ist Sportchef Jan Alston auf der Such nach einem weiteren Ausländer. +++ Mit Ex-Lausanne-Verteidiger Martin Gernat (33, Slk) hat Davos einen zusätzlichen Ausländer für diese Saison verpflichtet. Der Slowake spielte zuletzt bei Lokomotiv Jaroslawl in der KHL. +++ Der HCD hat den Vertrag mit dem schwedischen Stürmer Rasmus Asplund (30) um zwei Jahre bis 2029 verlängert. +++ Der erste Transfer für die Saison 2027/28? Wie aus dem Dunstkreis von Servette zu vernehmen ist, konnte der Meister von 2023 einen langfristigen Vertrag mit HCD-Stürmer Valentin Nussbaumer (25) abschliessen.

Nach dem Ausfall von bis Ende Saison ist Sportchef auf der Such nach einem weiteren Ausländer. +++ Mit Ex-Lausanne-Verteidiger (33, Slk) hat Davos einen zusätzlichen Ausländer für diese Saison verpflichtet. Der Slowake spielte zuletzt bei Lokomotiv Jaroslawl in der KHL. +++ Der HCD hat den Vertrag mit dem schwedischen Stürmer (30) um zwei Jahre bis 2029 verlängert. +++ Der erste Transfer für die Saison 2027/28? Wie aus dem Dunstkreis von Servette zu vernehmen ist, konnte der Meister von 2023 einen langfristigen Vertrag mit HCD-Stürmer (25) abschliessen. Zuzüge während der Saison: Gernat (V, Slk, vereinslos, zuletzt Jaroslawl).

Gernat (V, Slk, vereinslos, zuletzt Jaroslawl). Abgänge während der Saison: -.

-. Zuzüge für nächste Saison: -.

-. Abgänge für nächste Saison: -.

-. Auslaufende Verträge: Solér (G), Gernat (V, Slk), Aebli, Lemieux (Ka/USA), Nordström (Sd), Nussbaumer, Waidacher (alle S).

Solér (G), Gernat (V, Slk), Aebli, Lemieux (Ka/USA), Nordström (Sd), Nussbaumer, Waidacher (alle S). Ausländer unter Vertrag (8): Allard (V, Ka, Vertrag bis 2028), Gernat (V, Slk, 2027), Asplund (S, Sd, 2029), Lemieux (S, Ka/USA), Nordström (S, Sd, langzeitverletzt, beide 2027), Ryfors (S, Sd), Tambellini (S, Ka), Zadina (S, Tsch, alle 2028).

Allard (V, Ka, Vertrag bis 2028), Gernat (V, Slk, 2027), Asplund (S, Sd, 2029), Lemieux (S, Ka/USA), Nordström (S, Sd, langzeitverletzt, beide 2027), Ryfors (S, Sd), Tambellini (S, Ka), Zadina (S, Tsch, alle 2028). Gerüchte/Mögliche Transfers: Kurashev (S, von San Jose), Nussbaumer (S, zu Servette, per Saison 2027/28).

Fribourg

Was läuft: Fribourgs Stürmerstars Jacob de la Rose (31) und Marcus Sörensen (34) waren bei mehreren schwedischen Klubs im Hinblick auf nächste Saison sehr begehrt. Doch laut des schwedischen «Sportbladet» haben die sich die beiden Schweden mit Gottéron auf eine Vertragsverlängerung um zwei weitere Saisons geeinigt, bis zum Ende der Spielzeit 2028/29 geeinigt. Die Meldung wurde inzwischen von Fribourg offiziell bestätigt.

Fribourgs Stürmerstars (31) und (34) waren bei mehreren schwedischen Klubs im Hinblick auf nächste Saison sehr begehrt. Doch laut des schwedischen «Sportbladet» haben die sich die beiden Schweden mit Gottéron auf eine Vertragsverlängerung um zwei weitere Saisons geeinigt, bis zum Ende der Spielzeit 2028/29 geeinigt. Die Meldung wurde inzwischen von Fribourg offiziell bestätigt. Zuzüge während der Saison: -.

-. Abgänge während der Saison: -.

-. Zuzüge für nächste Saison: -.

-. Abgänge für nächste Saison: -.

-. Auslaufende Verträge: Galley (G), Jecker, Johnson, Nemeth (Sd), Seiler (alle V), Borgström (Fi), Dorthe, Walser (alle S).

Galley (G), Jecker, Johnson, Nemeth (Sd), Seiler (alle V), Borgström (Fi), Dorthe, Walser (alle S). Ausländer unter Vertrag (6): Kapla (V, USA, Vertrag bis 2028), Nemeth (V, Sd), Borgström (S, Fi, beide 2027), De la Rose (S, Sd, 2029), Richard (S, Ka, 2028), Sörensen (S, Sd, 2029).

Kapla (V, USA, Vertrag bis 2028), Nemeth (V, Sd), Borgström (S, Fi, beide 2027), De la Rose (S, Sd, 2029), Richard (S, Ka, 2028), Sörensen (S, Sd, 2029). Gerüchte/Mögliche Transfers: Kurashev (S, von San Jose).

Kloten

Was läuft: Aufgrund der Verletzungen von Brandon Gignac und Pontus Aberg hat Kloten mit Joona Luoto (28) einen siebten Ausländer verpflichtet. Er hat einen Vertrag bis Ende November mit beidseitiger Option zur Verlängerung bis Ende Saison unterschrieben. Der Finne spielte in den letzten beiden Jahren bei HV71 Jönköping in Schweden. 2023/24 hatte er in 45 Spielen 18 Tore für den SC Bern erzielt. +++ Die Flieger haben die Verträge mit den stürmenden Zwillingen Rafael und Simon Meier (21) bis 2029 verlängert.

Aufgrund der Verletzungen von und hat Kloten mit (28) einen siebten Ausländer verpflichtet. Er hat einen Vertrag bis Ende November mit beidseitiger Option zur Verlängerung bis Ende Saison unterschrieben. Der Finne spielte in den letzten beiden Jahren bei HV71 Jönköping in Schweden. 2023/24 hatte er in 45 Spielen 18 Tore für den SC Bern erzielt. +++ Die Flieger haben die Verträge mit den stürmenden Zwillingen und (21) bis 2029 verlängert. Zuzüge während der Saison: Luoto (S, Fi, zuletzt HV71).

Luoto (S, Fi, zuletzt HV71). Abgänge während der Saison: -.

-. Zuzüge für nächste Saison: -.

-. Abgänge für nächste Saison: -.

-. Auslaufende Verträge: Fadani (G), Delémont, Lindroth (Sd), Profico, Sidler (alle V), Gignac (Ka), Luoto (Fi, Vertrag bis Ende November), Henry, Puhakka (Fi), Ruotsalainen (Fi, alle S).

Fadani (G), Delémont, Lindroth (Sd), Profico, Sidler (alle V), Gignac (Ka), Luoto (Fi, Vertrag bis Ende November), Henry, Puhakka (Fi), Ruotsalainen (Fi, alle S). Ausländer unter Vertrag (7): Johansson (V, Sd, Vertrag bis 2028), Lindroth (V, Sd, 2027), Aberg (S, Sd, 2028), Gignac (S, Ka, bis 2027), Luoto (S, Fi, bis Ende November mit beidseitiger Option bis Ende Saison), Puhakka (S, Fi), Ruotsalainen (S, Fi, beide 2027).

Lausanne

Was läuft: Die Waadtländer haben wieder sieben Ausländer im Kader, nachdem sie den langjährigen NHL-Stürmer Curtis Lazar (31, Ka), der zuletzt bei den Edmonton Oilers spielte, bis Ende Saison unter Vertrag genommen haben +++ Der französische Nati-Stürmer mit Schweizer Lizenz Floran Douay (31), dessen Vertrag zunächst nicht verlängert worden war, ist nun mit einem Vertrag für einen Monat doch wieder im Team. +++ Einen Tag vor Saisonstart hat sich Lausanne trotz Vertrag bis 2027 in gegenseitigem Einvernehmen von Verteidiger Sami Niku (29) getrennt. Der Finne wechselt zu Linköping nach Schweden.

Die Waadtländer haben wieder sieben Ausländer im Kader, nachdem sie den langjährigen NHL-Stürmer (31, Ka), der zuletzt bei den Edmonton Oilers spielte, bis Ende Saison unter Vertrag genommen haben +++ Der französische Nati-Stürmer mit Schweizer Lizenz (31), dessen Vertrag zunächst nicht verlängert worden war, ist nun mit einem Vertrag für einen Monat doch wieder im Team. +++ Einen Tag vor Saisonstart hat sich Lausanne trotz Vertrag bis 2027 in gegenseitigem Einvernehmen von Verteidiger (29) getrennt. Der Finne wechselt zu Linköping nach Schweden. Zuzüge während der Saison: Douay (S, vereinslos, Vertrag für einen Monat), Lazar (S, Ka, zuletzt Edmonton).

Douay (S, vereinslos, Vertrag für einen Monat), Lazar (S, Ka, zuletzt Edmonton). Abgänge während der Saison: -.

-. Zuzüge für nächste Saison: -.

-. Abgänge für nächste Saison: -.

-. Auslaufende Verträge: Fiedler, Miller (Ka), Vouardoux (alle V), Bougro, Czarnik (USA), Douay (Vertrag für einen Monat), Lazar (Ka), Oksanen (Fi), Suomela (Fi, alle S).

Fiedler, Miller (Ka), Vouardoux (alle V), Bougro, Czarnik (USA), Douay (Vertrag für einen Monat), Lazar (Ka), Oksanen (Fi), Suomela (Fi, alle S). Ausländer mit Verträgen für nächste Saison (7): Brännström (V, Sd, Vertrag bis 2028), Miller (V, Ka, 2027), Caggiula (S, Ka, 2028), Czarnik (S, USA), Lazar (S, Ka), Oksanen (S, Fi), Suomela (S, Fi, alle 2027).

Brännström (V, Sd, Vertrag bis 2028), Miller (V, Ka, 2027), Caggiula (S, Ka, 2028), Czarnik (S, USA), Lazar (S, Ka), Oksanen (S, Fi), Suomela (S, Fi, alle 2027). Gerüchte/Mögliche Transfers: Kurashev (S, von San Jose), Müller (S) und Manix Landry (beide S, Ambri, per Saison 2027/28).

Lugano

Was läuft: Wie «Expressen» berichtet, sollen die Bianconeri zu den Klubs gehören, die Stürmer Lucas Elvenes (27, Sd) von Växjö ab nächster Saison verpflichten wollen. Der Flügel buchte letzte Saison 50 Punkte in 51 Spielen.

Wie «Expressen» berichtet, sollen die Bianconeri zu den Klubs gehören, die Stürmer (27, Sd) von Växjö ab nächster Saison verpflichten wollen. Der Flügel buchte letzte Saison 50 Punkte in 51 Spielen. Zuzüge während der Saison: -.

-. Abgänge während der Saison: -.

-. Zuzüge für nächste Saison: -.

-. Abgänge für nächste Saison: -.

-. Auslaufende Verträge: Van Pottelberghe (G), Alatalo (V), Morini, Shore (beide S, USA, Vertrag bis Ende Oktober).

Van Pottelberghe (G), Alatalo (V), Morini, Shore (beide S, USA, Vertrag bis Ende Oktober). Ausländer unter Vertrag (7): Dahlström (V, Sd), Thomson (V, Fi), Innala (S, Fi), Kupari (S, Fi, alle Vertrag bis 2028), Lycksell (S, Sd, 2029), Sanford (S, USA, 2028), Shore (S, USA, bis Ende Oktober mit Option bis Ende Saison).

Dahlström (V, Sd), Thomson (V, Fi), Innala (S, Fi), Kupari (S, Fi, alle Vertrag bis 2028), Lycksell (S, Sd, 2029), Sanford (S, USA, 2028), Shore (S, USA, bis Ende Oktober mit Option bis Ende Saison). Gerüchte/Mögliche Transfers: Kurashev (S, San Jose), Elvenes (S, Sd, Växjö, per Saison 2027/28).

SCL Tigers

Was läuft: Nachwuchs-Stürmer Niclas Rentsch (18) hat seinen ersten Profivertrag bis 2029 unterschrieben, Goalie Robin Meyer (25) bleibt bis 2028 im Emmental, Verteidiger-Talent Nik Lehmann (18) hat sein Arbeitspapier bis 2029 verlängert.

Nachwuchs-Stürmer (18) hat seinen ersten Profivertrag bis 2029 unterschrieben, Goalie (25) bleibt bis 2028 im Emmental, Verteidiger-Talent (18) hat sein Arbeitspapier bis 2029 verlängert. Zuzüge während der Saison: -.

-. Abgänge während der Saison: -.

-. Zuzüge für nächste Saison: -.

-. Abgänge für nächste Saison: -.

-. Auslaufende Verträge: Eggenberger, Erni, Guggenheim, Kinnunen (Fi), N. Meier, Riikola (Fi, alle V), Allenspach, Björninnen (Fi), Bachofner, Dahlé (Sd), Lapinskis, Mäenalanen (Fi), Petersson (Sd), Petrini, Pettersson (Sd), Salzgeber, F. Schmutz, Wagner (alle S).

Eggenberger, Erni, Guggenheim, Kinnunen (Fi), N. Meier, Riikola (Fi, alle V), Allenspach, Björninnen (Fi), Bachofner, Dahlé (Sd), Lapinskis, Mäenalanen (Fi), Petersson (Sd), Petrini, Pettersson (Sd), Salzgeber, F. Schmutz, Wagner (alle S). Ausländer unter Vertrag (7): Kinnunen (V, Fi), Riikola (V, Fi), Björninen (S, Fi), Dahlén (S, Sd), Mäenalanen (S, Fi), Petersson (S, Sd), Pettersson (S, Sd, alle Vertrag bis 2027).

SCRJ Lakers

Was läuft: Rappi hat die Verträge mit Trainer Johan Lundskog (bis 2028) und Captain Nico Dünner (bis 2029) vorzeitig verlängert.

Rappi hat die Verträge mit Trainer (bis 2028) und Captain (bis 2029) vorzeitig verlängert. Zuzüge während der Saison: -.

-. Abgänge während der Saison: -.

-. Zuzüge für nächste Saison: -.

-. Abgänge für nächste Saison: -.

-. Auslaufende Verträge: Punnenovs (G), Bisig, Maier, Pilut (Sd), Quinn (alle V), Albrecht, Diethelm, Fritz (Ka), Herzog, Hofer, Hornecker, Jensen (Dä), Labanc (USA), Rask (Sd), Wetter, Zangger (alle S).

Punnenovs (G), Bisig, Maier, Pilut (Sd), Quinn (alle V), Albrecht, Diethelm, Fritz (Ka), Herzog, Hofer, Hornecker, Jensen (Dä), Labanc (USA), Rask (Sd), Wetter, Zangger (alle S). Ausländer unter Vertrag (6): Pilut (V, Sd/USA, Vertrag bis 2027), Larsson (V, Sd, 2028), Fritz (S, Ka), Jensen (S, Dä), Labanc (S, USA), Rask (V, Sd, alle 2027).

Servette

Was läuft: Servette hat sich per nächste Saison die Dienste von Ambri-Stürmer André Heim (28) gesichert. Der Berner hat bis 2030 unterschrieben. +++ Die Genfer haben den Vertrag mit Nati-Verteidiger Simon Le Coultre (27) bis 2030 verlängert. +++ Für die Saison 2027/28 dürfte man den französischen Nati-Goalie mit Schweizer Lizenz, Antoine Keller (21), zurück nach Genf lotsen. Er soll Robert Mayer (36) ersetzen, dessen Vertrag ausläuft. +++ Der erste Transfer für die Saison 2027/2028? Wie aus dem Dunstkreis von Servette zu vernehmen ist, konnte der Meister von 2023 einen langfristigen Vertrag mit HCD-Stürmer Valentin Nussbaumer (25) abschliessen.

Servette hat sich per nächste Saison die Dienste von Ambri-Stürmer (28) gesichert. Der Berner hat bis 2030 unterschrieben. +++ Die Genfer haben den Vertrag mit Nati-Verteidiger (27) bis 2030 verlängert. +++ Für die Saison 2027/28 dürfte man den französischen Nati-Goalie mit Schweizer Lizenz, (21), zurück nach Genf lotsen. Er soll (36) ersetzen, dessen Vertrag ausläuft. +++ Der erste Transfer für die Saison 2027/2028? Wie aus dem Dunstkreis von Servette zu vernehmen ist, konnte der Meister von 2023 einen langfristigen Vertrag mit HCD-Stürmer (25) abschliessen. Zuzüge während der Saison: -.

-. Abgänge während der Saison: -.

-. Zuzüge für nächste Saison: Heim (S, Ambri).

Heim (S, Ambri). Abgänge für nächste Saison: -.

-. Auslaufende Verträge: Mayer (G), Rutta (Tsch), Saarijärvi (Fi, beide V), Ignatavicius, Manninen (Fi), Miranda, Puljujärvi (Fi), Vesey (USA, alle S).

Mayer (G), Rutta (Tsch), Saarijärvi (Fi, beide V), Ignatavicius, Manninen (Fi), Miranda, Puljujärvi (Fi), Vesey (USA, alle S). Ausländer unter Vertrag (6): Rutta (V, Tsch), Saarijärvi (V, Fi, beide Vertrag bis 2027), Granlund (S, Fi, 2028), Manninen (S, Fi), Puljujärvi (S, Fi), Vesey (S, USA, alle 2027).

Rutta (V, Tsch), Saarijärvi (V, Fi, beide Vertrag bis 2027), Granlund (S, Fi, 2028), Manninen (S, Fi), Puljujärvi (S, Fi), Vesey (S, USA, alle 2027). Gerüchte/Mögliche Transfers: Nussbaumer (S, von Davos, per Saison 2027/28). Keller (G, von Ajoie, per Saison 2027/28).

ZSC Lions

Das läuft: Zug hat das Rennen um Vinzenz Rohrer (21) gemacht. Der österreichische Stürmer mit Schweizer Lizenz hatte vor einem Jahr einen NHL-Vertrag bis 2028 bei den Montreal Canadiens unterschrieben und war dann an die Lions ausgeliehen worden. Er wird nun vorerst für ein Jahr leihweise beim EVZ spielen.

Zug hat das Rennen um (21) gemacht. Der österreichische Stürmer mit Schweizer Lizenz hatte vor einem Jahr einen NHL-Vertrag bis 2028 bei den Montreal Canadiens unterschrieben und war dann an die Lions ausgeliehen worden. Er wird nun vorerst für ein Jahr leihweise beim EVZ spielen. Zuzüge während der Saison: -

- Abgänge während der Saison: -.

-. Zuzüge für nächste Saison: -.

-. Abgänge für nächste Saison: -.

-. Auslaufende Verträge: Zumbühl (G), Geering, Weber (beide D), Baltisberger, Frödén (Sd), Grant (Ka), Gruber (alle S).

Zumbühl (G), Geering, Weber (beide D), Baltisberger, Frödén (Sd), Grant (Ka), Gruber (alle S). Ausländer unter Vertrag (7): Hrubec (G, Tsch), Lehtonen (V, Fi), Balcers (S, Lett, alle Vertrag bis 2028), Frödén (S, Sd), Grant (S, Ka, beide bis 2027), Lammikko (S, Fi), Strömwall (S, Sd, beide 2028).

Hrubec (G, Tsch), Lehtonen (V, Fi), Balcers (S, Lett, alle Vertrag bis 2028), Frödén (S, Sd), Grant (S, Ka, beide bis 2027), Lammikko (S, Fi), Strömwall (S, Sd, beide 2028). Gerüchte/Mögliche Transfers: Kurashev (S, von San Jose).

Zug

Das läuft: Verteidiger Nic Balestra (21) wechselt per Saison 2027/28 zum SC Bern +++ Nati-Goalie Leonardo Genoni (39) verlängert seinen Vertrag, der im Frühling ausläuft, bis 2030. Erfüllt er diesen, wird Genoni somit auch als 42-Jähriger noch zwischen den Pfosten stehen.

Verteidiger (21) wechselt per Saison 2027/28 zum SC Bern +++ Nati-Goalie (39) verlängert seinen Vertrag, der im Frühling ausläuft, bis 2030. Erfüllt er diesen, wird Genoni somit auch als 42-Jähriger noch zwischen den Pfosten stehen. Zuzüge während der Saison: -

- Abgänge während der Saison: -.

-. Zuzüge für nächste Saison: -.

-. Abgänge für nächste Saison: Balestra (V, Bern).

Balestra (V, Bern). Auslaufende Verträge: Croce (G), Bengtsson (Sd), Diaz, M. Geisser, Guerra, Moret (alle V), Antenen, Kovar (Tsch), Kubalik (Tsch), Martschini, Tatar (Slk), Wey, Wingerli (Sd, alle S).

Croce (G), Bengtsson (Sd), Diaz, M. Geisser, Guerra, Moret (alle V), Antenen, Kovar (Tsch), Kubalik (Tsch), Martschini, Tatar (Slk), Wey, Wingerli (Sd, alle S). Ausländer unter Vertrag (7): Bengtsson (V, Sd, Vertrag bis 2027), Moverare (V, Sd), Sklenicka (V, Tsch, beide 2028), Kovar (S, Tsch), Kubalik (S, Tsch), Tatar (S, Slk), Wingerli (S, Sd, alle 2027).

Bengtsson (V, Sd, Vertrag bis 2027), Moverare (V, Sd), Sklenicka (V, Tsch, beide 2028), Kovar (S, Tsch), Kubalik (S, Tsch), Tatar (S, Slk), Wingerli (S, Sd, alle 2027). Gerüchte/Mögliche Transfers: Kurashev (S, von San Jose).