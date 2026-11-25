Petr Taticek lotst ein Jungtalent nach Davos. Meisterschütze Lucas Wallmark kriegt Besuch aus der Schweiz. Und müssen die Lugano-Finnen noch während der Saison ins Militär? Hier kommt das Liga-Inside.

Darum gehts Auf Empfehlung von Petr Taticek wechselte der 18-jährige Adam Klaus aus Kanada zum HC Davos

Eine Freiburger Familie besuchte Meisterschütze Lucas Wallmark bei seinem neuen Klub in Schweden

Luganos Finnen Rasmus Kupari und Lassi Thomson müssen im April 2027 ins Militär, ein Aufschub ist möglich

HCD-Frehner hinter Gitter

Im vorangegangenen Spiel gegen den EHC Kloten kassierte Yannick Frehner einen Schuss von Max Lindroth, der noch abgelenkt wurde, ins Gesicht. Der HCD-Stürmer musste nach dem Match für weitere Untersuchungen ins Spital gebracht werden. Deswegen aber vier Tage später nicht gegen Servette aufzulaufen, kommt für den 28-Jährigen natürlich nicht infrage. Aufgrund vieler Verletzter ist die Personaldecke dünn. Das ist laut Sportchef Jan Alston jedoch nicht der Hauptgrund, «er wollte einfach unbedingt spielen». Am Helm trägt er deswegen ein Gitter, die blau unterlaufenen Augen sieht man deswegen nicht so gut.

In Davos auf Taticeks Rat

Adam wer? Als Adam Klaus im eingeblendeten Ranking der schnellsten HCD-Skater zuoberst steht mit 37,2 km/h, kennen den Stürmer wohl noch nicht so manche Davoser. Wie auch, der 18-Jährige spielt erst seit zwei Wochen beim HCD. Ende Oktober verliess er das kanadische Junioren-Team Cape Breton Eagles (QMJHL) auf eigenen Wunsch, zuletzt war der Tscheche mit Schweizer Lizenz dort überzählig. Weil die Zukunft offen war, fragte sein Vater seinen Kumpel Petr Taticek (43) um Rat. Der Ex-HCD-Spieler empfahl ihm natürlich seinen Ex-Klub.

Mayer gibt Anschauungsunterricht im Stockzerlegen

Falls du mal einen Eishockeystock nach allen Regeln der Kunst zerlegen möchtest, gibt es seit Dienstagabend ein perfektes Lehrvideo von Lugano-Goalie Robert Mayer. Die Wucht, mit der er nach dem Treffer von Biels Ausnahmetalent Jonah Neuenschwander zum zwischenzeitlichen 5:1 im Frust sein Arbeitsgerät zerlegt, hat man hierzulande selten gesehen. Das fanden offenbar auch die Schiris, die dem Wüterich eine Zweiminutenstrafe wegen unsportlichen Verhaltens aufs Auge drückten. Die Luganesi erleben bei der 3:6-Pleite gegen die Seeländer einen gebrauchten Abend – es ist die dritte Niederlage in Folge, zur zweiten Drittelpause werden sie von den eigenen Fans ausgepfiffen und Präsidentin Vicky Mantegazza macht ihre Aufwartung in der Kabine. Der Krisenmodus ist im Südtessin angekommen.

1:00 Frust pur bei Lugano: Mayer zerlegt nach fünftem Gegentor den Stock

Wallmark kriegt Besuch aus der Schweiz

Fribourgs Meisterschütze Lucas Wallmark hat die National League verlassen und steht seit dieser Saison bei IF Björklöven unter Vertrag. Dass er bei den Gottéron-Fans Eindruck hinterlassen hat, beweist die Familie Baeriswyl, die nach Schweden gereist ist, um den Ex-Fribourg-Stürmer zu besuchen. In Umea, wo IF Björklöven zu Hause ist, treffen die Schweizer Wallmark und lassen Autogrammkarten von ihm signieren. Sie berichten gemäss der schwedischen Zeitung «Expressen» auch davon, wie es um Fribourg steht, und teilen dem Meisterschützen mit, dass er fehlt.

Zwei Bianconeri im Militärdienst

Die Lugano-Finnen Rasmus Kupari und Lassi Thomson müssen ins Militär einrücken. Die Sportschule der finnischen Armee hat ihr Aufgebot für das Sommerkontingent 2027 bekanntgegeben. Der Dienstantritt ist auf den 12. April angesetzt. In der National League finden dann aber die Playoff-Halbfinals statt. Fallen Kupari und Thomson also aus, sollte die Saison der Bianconeri so lange dauern? In solchen Situationen ist die finnische Armee in der Regel kulant und gewährt den Spielern einen Aufschub.

Tapolas Sohn unterstützt die Gegner

Zum ersten Mal steht Ambri-Trainer Jussi Tapola in der Postfinance-Arena gegen Bern im Einsatz und geht als Verlierer vom Eis. Das dürfte seinen Sohn freuen. Denn Miska Tapola spielt für die U21 der Berner und ist SCB-Fan, wie sein Vater im Interview mit MySports verrät.

0:42 Ambri-Trainer Tapola zum Nachwuchs: «Mein Sohn unterstützt den SC Bern»

Genfer feiern mit Puljujärvi-Song

Nach dem 4:2-Sieg gegen Davos lassen sich die Genfer Zeit, bevor sie zu den Interviews erscheinen. Der Grund? Die ganze Mannschaft feiert und lässt Jesse Puljujärvis Song «Is it Time?» von den Lautsprechern dröhnen. Der Finne hat vergangenen Donnerstag seine Single veröffentlicht. Diese scheint Anklang bei seinen Teamkollegen gefunden zu haben.

0:32 So klingt sein eigener Song: Genf-Stürmer Puljujärvi zeigt sein musikalisches Talent

Wagner freut sich über Traumkiste

Es war erst sein drittes Tor in der National League – aber was für eines! Zuerst erkämpft sich Matteo Wagner den Puck, dann tanzt sich der Langnau-Stürmer durch die Ajoie-Hintermannschaft und versenkt den Hartgummi backhand in den Maschen. «Ein solches Tor habe ich, so glaube ich, noch nie geschossen», freut sich der 21-Jährige, der immer besser in Fahrt kommt, nach dem 4:2-Sieg gegen die Jurassier.

0:40 Wagner über Zaubertor: «So ein Tor habe ich noch nie geschossen»

Wagner ist ein Beispiel der erfolgreichen Zusammenarbeit der SCL Tigers mit Partnerteam Chur. Vor einem Jahr verpflichteten ihn die Emmentaler und parkierten ihn für einen Grossteil der Saison in Bündens Hauptstadt, wo er reichlich Eiszeit schultern und Erfahrung sammeln konnte. Ein Jahr reifer gehört der Basler nun zum Stammpersonal in Langnau und überzeugt.

4:19 SCL Tigers – HC Ajoie 4:2: Wagner lädt zum Tanz und trifft grandios backhand

Karma bei Dufner blitzschnell

Er glaube an Karma, sagte Lakers-Verteidiger Mauro Dufner, als er am letzten Freitag die Schiris darauf hinwies, dass Fribourg-Stürmer Thierry Schild ihn nicht gefoult habe, sondern er selbst hingefallen sei. Schild kam so um eine Strafe herum. Das Karma zeigt sich bei Dufner blitzartig erkenntlich. Am Dienstagabend, bei der 3:4-Niederlage nach Penaltyschiessen in Lausanne, gelingt ihm sein erster Saisontreffer zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung, der Rappi am Ende immerhin einen Punkt einbringt.

3:24 Lausanne – Lakers 4:3 n.P. Lakers-Topskorer leitet mit Puckverlust Shorthander ein

1:19 Tolle Fairplay-Aktion: Dufner: «Ich bin über meine eigenen Beine gestolpert»

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