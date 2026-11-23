Analyse vor dem Spiel, grosser Jubel und Erleichterung: Nach 247 Tagen trifft Fabrice Herzog am Sonntag gegen die SCL Tigers endlich wieder einmal.

Darum gehts Fabrice Herzog trifft nach 247 Tagen erstmals wieder in der Liga

Der Stürmer erzielte sein erstes Pflichtspieltor für die Lakers

Zuletzt waren die St. Galler über 120 Minuten ohne Tor geblieben

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Zuletzt jubelte Fabrice Herzog (31) im März über ein Tor in der National League. Am Sonntag, beim klaren 5:2-Sieg der Rapperswil-Jona Lakers gegen die SCL Tigers, hat es für den Thurgauer endlich wieder einmal geklappt. «Wenn du so eine Durststrecke hast, bist du froh, wenn der Puck wieder einmal reingeht.»

Beim letzten Torerfolg spielte Philipp Kurashev noch in der NHL und der HCD träumte vom Meistertitel. In der Viertelfinal-Serie gegen Davos erzielte Herzog am 20. März 2026 seinen letzten Treffer. Acht Monate später gibts endlich wieder Grund zum Jubeln.

Der 5-fache WM-Teilnehmer nimmts gegen aussen ziemlich gelassen: «Chancen hatte ich schon, aber der Goalie hat sie immer gehalten. Er war immer besser als ich», sagt er mit einem Lachen. Tore schiessen sei nur ein Teil des Spiels, ansonsten lief viel gut. Doch nach dem satten Schuss in die rechte obere Ecke war beim Jubel deutlich zu sehen, dass für den Lakers-Stürmer doch eine Last abfiel. Vor dem Spiel wurde seine mangelnde Effizienz in einer Videosession nochmals thematisiert.

Torpremiere im neuen Dress

Bei Zug wurde Herzog nach einem schwierigen Jahr im Sommer aussortiert. So wechselte er auf diese Saison an den Obersee. Es war kein einfacher Start für den zweifachen Schweizer Meister. Im Oktober musste er sogar als überzähliger Spieler von der Tribüne aus zuschauen. Das Tor war nicht nur ein lang ersehnter persönlicher Erfolg, sondern auch das allererste Pflichtspieltor im Rappi-Dress.

Mit dem Sieg gegen die Tigers gaben die St. Galler die rote Laterne wieder ab und zeigten, wie es gehen kann. Diesen Schwung will Herzog für die anstehenden Partien unbedingt mitnehmen: «Ich glaube, wir müssen einfach Spiel für Spiel nehmen.» Zuletzt waren die Lakers über 120 Minuten ohne Torerfolg, da tun fünf Treffer in einem Spiel natürlich gut. «Tore brauchts einfach, um zu gewinnen», betont Herzog.