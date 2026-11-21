Die Servettiens haben einen Musiker in ihren Reihen. Jesse Puljujärvi hat einen Song veröffentlicht.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Genf-Stürmer Jesse Puljujärvi (28) hat zusammen mit dem finnischen Musiker Samuell ein Lied veröffentlicht. «Is it time?» heisst die Single. Der Name spielt auf eine Situation während einer Pressekonferenz zu Puljujärvis NHL-Zeiten an.

2022/23 startete der Stürmer mit den Edmonton Oilers mit einem neuen, höher dotierten Vertrag in die Saison. Als er von einem Reporter nach einem Spiel gefragt wird, ob es an der Zeit sei, sich angesichts des höheren Gehalts nun so richtig in der NHL zu etablieren – zu Englisch: «Is it time?» Puljujärvi antwortete auf diese Frage lediglich mit: «Is it time?» Der Reporter erwiderte wiederum mit: «Is it time?» Bis eine dritte Person das Hin und Her auflöst, indem sie «It is» einwirft. Zu Deutsch: «Es ist an der Zeit.»

Dieses kuriose Interview begleitet den Finnen seither und liefert Inspiration für seinen am Freitag veröffentlichten Song. Puljujärvis Gesang vermag die Genfer aber nicht zu beflügeln. Am selben Abend kassieren die Servettiens auswärts eine 7:1-Klatsche gegen Zug.