Sieger: Mauro Dufner

In Fribourg landet der Lakers-Verteidiger am Freitag nach einem Kontakt mit Thierry Schild auf dem Allerwertesten. Schiedsrichter Roland Gerber hebt sofort den Arm und bestraft die SCB-Leihgabe. Leicht irritiert geht Schild auf die Strafbank – und verlässt sie kurz darauf wieder. «Ich ging zu den Schiedsrichtern und sagte ihnen, dass ich selbst gestolpert bin», erklärt Dufner. Das nennt man Fairplay.

1:19 Tolle Fairplay-Aktion: Dufner: «Ich bin über meine eigenen Beine gestolpert»

Verlierer und Sieger: Daniel Carr

Am Freitagmorgen vermeldet die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland, dass sie ein Verfahren wegen versuchter schwerer Körperverletzung gegen den 35-jährigen Ajoie-Kanadier eröffnet habe. Carr hatte sich für seinen Faustschlag gegen den wehrlosen Biel-Captain Gaëtan Haas sieben Spielsperren und eine Busse von 9040 Franken eingehandelt. Jetzt ermittelt die Justiz von sich aus gegen ihn. Ein Novum im Sport. Während man gespannt wartet, wie der Fall endet, spielt Carr wieder. Mit Erfolg. Mit einem Tor und dem einzigen versenkten Penalty ist er der Matchwinner in Lugano (3:2 n.P.), auch wenn er darauf von seinem Ex-Klub nicht als bester Spieler ausgezeichnet wird. Am Samstag doppeln die Jurassier nach und besiegen Meister Fribourg 2:1. Carr gibt dabei den Assist zum zweiten Tor.

2:07 Ajoie – Fribourg 2:1: Sopa trifft nach Laserpass von Carr

Sieger: SC Bern

Schon letzte Saison war der SCB auswärts phasenweise stark, sodass der inzwischen abgetretene Boss Marc Lüthi sein Team schmunzelnd als «Auswärtsmonster» bezeichnete. Damals schafften die Berner je eine Serie von fünf und sechs Siegen in der Fremde. Jetzt läuft es auswärts gar noch besser. Am Samstag demontiert das Team von Serge Aubin Biel im Derby mit 9:5 und fährt den siebten Auswärtserfolg in Folge ein. Einen Tag davor hatte der SCB auch zu Hause gegen Kloten 5:2 gewonnen. 14 Tore in zwei Spielen – das kann sich sehen lassen. Dabei ragt der Lette Rodrigo Abols mit vier Treffern heraus. Fun fact: Der SCB führt in den beiden Spielen während 97,3 Prozent der Spielzeit. In dieser Saison auswärts noch ungeschlagen sind die ZSC Lions.

4:27 Biel – Bern 5:9: Kurioses Billard-Tor hilft Biel nicht mehr

Sieger: ZSC Lions

Die volle Punktzahl holt auch der souveräne Leader aus Zürich. Bei den Siegen gegen Lausanne (5:2 nach 0:2) und Lugano (4:1 nach 0:1) führen die Lions lediglich während 24 Minuten (20 Prozent). 20 von 22 Spielen hat der ZSC gewonnen. Da wird man bei einem Rückstand nicht so schnell nervös.

5:12 ZSC – Lugano 4:1: Sanford vernascht Marti und legt perfekt für Fazzini auf

Sieger: Die Fans

In den 16 Spielen der abgelaufenen Woche fallen 103 Tore, durchschnittlich 6,4 pro Spiel. Die Zuschauer kommen also auf ihre Kosten. SCB-Hattrick-Schütze Rodrigo Abols denkt nach dem 9:5-Spektakel in Biel aber an die Trainer. «Dieses Spiel hat den Trainern Kopfschmerzen bereitet», sagt der Lette.

1:07 SCB-Abols über verrücktes Spiel: «Dieses Spiel hat den Coaches Kopfschmerzen bereitet»

Verlierer: Servette

Zum zweiten Mal in dieser Saison verlieren die Genfer ein Derby gegen Lausanne. Und zum zweiten Mal verspielt die Mannschaft von Sam Hallam eine Drei-Tore-Führung gegen die strauchelnden Waadtländer. Ende September lag Servette in Lausanne mit 5:2 vorne und verlor noch (5:6 n.P.). Am Sonntag steht es nach 24 Minuten 3:0. Wieder schafft das Team von Geoff Ward die Wende (4:3 n.V.) und zeigt, dass es trotz Krisensymptomen noch lebt.

3:47 Servette – Lausanne 3:4 n.V. Fora macht in der Overtime die Lausanne-Wende perfekt

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