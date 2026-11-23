Nächstes Torfestival: Pius Suters St. Louis Blues gewinnen 5:4 und treffen zum Abschluss dieser NHL-Woche zum 26. Mal. Janis Moser muss sich mit den Tampa Bay Lightning geschlagen geben.

Darum gehts St. Louis Blues schlagen Edmonton mit 5:4 nach Penaltyschiessen

Das Team von Pius Suter hat in der letzten Woche 26 Tore aus dem Spiel heraus erzielt

Janis Moser kassiert mit Tampa Bay eine Klatsche gegen Buffalo

Carlo Steiner Redaktor Sport

Fan der St. Louis Blues zu sein, ist in dieser Woche ein Genuss. In den vier Spielen seit Dienstagnacht hat das Team von Pius Suter mit einem Torverhältnis von 26:18 und nun einem gewonnenen Shootout gegen die Edmonton Oilers das Punktemaximum geholt.

Seit Februar 2024 (Toronto) hat kein Team mehr so viele Tore in vier aufeinanderfolgenden Spielen geschossen. In der Geschichte der Franchise aus dem Bundesstaat Missouri gab es das erst einmal – im Januar 1991.

Erst gabs ein 8:6 gegen die Anaheim Ducks, dann das fast schon ereignisarme 5:2 gegen die Pittsburgh Penguins, ehe die New Jersey Devils um Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler, die in diesem Spiel alle skorten, mit sage und schreibe 9:6 abgefertigt wurden.

Der vorerst letzte Streich in der Nacht auf Montag endet gegen die Edmonton Oilers mit 5:4 nach Penaltyschiessen, nachdem die Blues in den letzten zehn Minuten einen 1:4-Rückstand aufgeholt haben. Viertlinien-Stürmer Suter kommt dabei auf gut 15 Minuten Eiszeit und eine Minus-eins-Bilanz. Einzig gegen die Ducks gelang dem einstigen ZSC-Junior in der Torparty-Woche ein Assist.

Moser steckt Pleite ein

Ebenfalls torreich endet das Heimspiel der Tampa Bay Lightning gegen die Buffalo Sabres. Doch in diesem Fall hat der beteiligte Schweizer nichts zu feiern. Janis Moser geht mit dem Team aus Florida 2:6 unter.

Kontrastprogramm liefert die Partie der Dallas Stars gegen die Pittsburgh Penguins. Die Stars, bei denen Lian Bichsel seit dem 13. November mit einer Beinverletzung ausfällt, gewinnen mit dem Minimalresultat von 1:0 dank eines Treffers des Finnen Joel Kiviranta in der 33. Minute und holen den fünften Sieg in Serie.

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