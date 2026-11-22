Ganze 15 Tore fallen im Duell der New Jersey Devils und der St. Louis Blues – mit dabei sind auch vier Schweizer. Drei davon skoren, einer siegt trotz schlechter Bilanz. Auch Roman Josis Predators gewinnen, während Nino Niederreiter einmal mehr überzählig ist.

Darum gehts Die St. Louis Blues gewinnen gegen die New Jersey Devils mit 9:6, Pius Suter hat trotzdem eine Minus-Drei-Bilanz

Timo Meier trifft für New Jersey, Nico Hischier und Jonas Siegenthaler liefern je einen Assist

Roman Josi siegt mit Nashville, Kevin Fiala verliert mit LA und Nino Niederreiter fehlt im Winnipeg-Aufgebot

Carlo Steiner Redaktor Sport

Was für ein Spektakel in St. Louis. Die Blues mit Pius Suter setzen sich gegen die New Jersey Devils von Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler mit 9:6 durch. Die Gäste können sich von frühen 0:3- und 1:4-Rückständen erholen und kommen auf 3:4 heran. Zu Beginn des zweiten Drittels ziehen die Blues dann aber davon.

Was die persönlichen Punkte betrifft, läuft es dem Schweizer Devils-Trio besser. Meier erzielt das zwischenzeitliche 2:4, Hischier liefert einen Assist zum 3:4 und Siegenthaler bereitet das 5:8 vor, als bereits alles so gut wie entschieden ist.

Suter weist trotz Sieg eine Minus-Drei-Bilanz auf. Der überragende Mann ist Jake Neighbours, dem fünf Assists gelingen. Für St. Louis ist es der dritte Sieg in Serie, für New Jersey die zweite Niederlage.

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Josi siegt, Fiala verliert, Niederreiter bei Niederlage überzählig

Ebenfalls einen Skorerpunkt, aber keinen Sieg, verbucht Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings. Der Ostschweizer liefert den Assist zum 2:4 rund zehn Minuten vor Schluss. Es ist seine zweite Vorlage im fünften Spiel nach einer langen Verletzungspause. Die Aufholjagd bleibt gegen die Ottawa Senators in der Folge aber aus. Die Kalifornier (sieben Siege aus 21 Spielen) kommen weiter nicht auf Touren.

Roman Josi ist gegen die Pittsburgh Penguins an keinem Tor beteiligt, holt mit seinen Nashville Predators nach zuletzt zwei Pleiten aber einen 4:3-Heimsieg.

Nino Niederreiter steht bei der 4:5-Niederlage seiner Winnipeg Jets gegen die Vegas Golden Knights zum dritten Mal in Folge nicht im Aufgebot. Nur in elf von 24 Saisonspielen kam er bisher zum Einsatz.

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